Tokenomik Aleo (ALEO)

Lihat cerapan utama tentang Aleo (ALEO), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Aleo (ALEO) Maklumat

Aleo is a layer-1 blockchain that combines general-purpose programmability with the power of zero-knowledge proofs (ZKPs). Maintained by the Aleo Network Foundation, the network enables the next generation of decentralized apps that provide data confidentiality to users and scale to enterprises.

https://aleo.org/
https://developer.aleo.org/guides/introduction/getting_started/
https://bscscan.com/address/0x6cfffa5bfd4277a04d83307feedfe2d18d944dd2

Aleo (ALEO) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Aleo (ALEO), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 113.50M
Jumlah Bekalan:
$ 1.82B
Bekalan Edaran:
$ 504.66M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 409.95M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 6.9
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.1134396400169198
Harga Semasa:
$ 0.2249
Tokenomik Aleo (ALEO): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Aleo (ALEO) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token ALEO yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token ALEO yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik ALEO, terokai ALEO harga langsung token!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.