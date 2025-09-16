Lagi Mengenai ALGO

Algorand Logo

AlgorandHargae(ALGO)

1 ALGO ke USD Harga Langsung:

$0.2357
$0.2357$0.2357
+2.34%1D
USD
Algorand (ALGO) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 20:17:55 (UTC+8)

Algorand (ALGO) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.228
$ 0.228$ 0.228
24J Rendah
$ 0.236
$ 0.236$ 0.236
24J Tinggi

$ 0.228
$ 0.228$ 0.228

$ 0.236
$ 0.236$ 0.236

$ 3.28017860614
$ 3.28017860614$ 3.28017860614

$ 0.08761089660746404
$ 0.08761089660746404$ 0.08761089660746404

+0.64%

+2.34%

-2.32%

-2.32%

Algorand (ALGO) harga masa nyata ialah $ 0.2358. Sepanjang 24 jam yang lalu, ALGO didagangkan antara $ 0.228 rendah dan $ 0.236 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ALGO sepanjang masa ialah $ 3.28017860614, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.08761089660746404.

Dari segi prestasi jangka pendek, ALGO telah berubah sebanyak +0.64% sejak sejam yang lalu, +2.34% dalam 24 jam dan -2.32% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Algorand (ALGO) Maklumat Pasaran

No.54

$ 2.07B
$ 2.07B$ 2.07B

$ 1.57M
$ 1.57M$ 1.57M

$ 2.36B
$ 2.36B$ 2.36B

8.78B
8.78B 8.78B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

87.76%

0.05%

2019-06-17 00:00:00

$ 0.05
$ 0.05$ 0.05

ALGO

Had Pasaran semasa Algorand ialah $ 2.07B, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 1.57M. Bekalan edaran ALGO ialah 8.78B, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.36B.

Algorand (ALGO) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Algorand hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.005389+2.34%
30 Hari$ -0.0312-11.69%
60 Hari$ -0.0593-20.10%
90 Hari$ +0.0671+39.77%
Perubahan Harga Algorand Hari Ini

Hari ini, ALGO mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.005389 (+2.34%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariAlgorand

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.0312 (-11.69%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Algorand

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, ALGO mengalami perubahan sebanyak $ -0.0593 (-20.10%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Algorand

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.0671 (+39.77%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Algorand (ALGO)?

Semak Algorandhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Algorand (ALGO)

Algorand is a public, permissionless, pure proof of stake blockchain that ensures full participation, protection and speed within a truly decentralized network. Algorand removes technical barriers that have undermined mainstream blockchain adoption: decentralization, scale, and security. Algorand is built by a team with deep roots in academic theory and science, led by Turing award winner Silvio Micali who has dedicated his career to pioneering research in the field of cryptography.

Algorand tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Algorand pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak ALGO ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Algorand di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Algorand anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Algorand Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Algorand (ALGO) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Algorand (ALGO) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Algorand.

Semak Algorand ramalan harga sekarang!

Tokenomik Algorand (ALGO)

Memahami tokenomik Algorand (ALGO) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token ALGO dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Algorand (ALGO)

Mencari cara membeli Algorand? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Algorand di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

ALGO kepada Mata Wang Tempatan

1 Algorand(ALGO) ke VND
6,205.077
1 Algorand(ALGO) ke AUD
A$0.351342
1 Algorand(ALGO) ke GBP
0.172134
1 Algorand(ALGO) ke EUR
0.198072
1 Algorand(ALGO) ke USD
$0.2358
1 Algorand(ALGO) ke MYR
RM0.99036
1 Algorand(ALGO) ke TRY
9.736182
1 Algorand(ALGO) ke JPY
¥34.4268
1 Algorand(ALGO) ke ARS
ARS$345.746466
1 Algorand(ALGO) ke RUB
19.52424
1 Algorand(ALGO) ke INR
20.76219
1 Algorand(ALGO) ke IDR
Rp3,865.573152
1 Algorand(ALGO) ke KRW
325.689318
1 Algorand(ALGO) ke PHP
13.421736
1 Algorand(ALGO) ke EGP
￡E.11.34198
1 Algorand(ALGO) ke BRL
R$1.24974
1 Algorand(ALGO) ke CAD
C$0.323046
1 Algorand(ALGO) ke BDT
28.72044
1 Algorand(ALGO) ke NGN
352.464408
1 Algorand(ALGO) ke COP
$921.09375
1 Algorand(ALGO) ke ZAR
R.4.09113
1 Algorand(ALGO) ke UAH
9.707886
1 Algorand(ALGO) ke VES
Bs37.728
1 Algorand(ALGO) ke CLP
$223.7742
1 Algorand(ALGO) ke PKR
Rs66.929472
1 Algorand(ALGO) ke KZT
127.596096
1 Algorand(ALGO) ke THB
฿7.47486
1 Algorand(ALGO) ke TWD
NT$7.102296
1 Algorand(ALGO) ke AED
د.إ0.865386
1 Algorand(ALGO) ke CHF
Fr0.186282
1 Algorand(ALGO) ke HKD
HK$1.834524
1 Algorand(ALGO) ke AMD
֏90.16992
1 Algorand(ALGO) ke MAD
.د.م2.115126
1 Algorand(ALGO) ke MXN
$4.324572
1 Algorand(ALGO) ke SAR
ريال0.88425
1 Algorand(ALGO) ke PLN
0.84888
1 Algorand(ALGO) ke RON
лв1.009224
1 Algorand(ALGO) ke SEK
kr2.18115
1 Algorand(ALGO) ke BGN
лв0.38907
1 Algorand(ALGO) ke HUF
Ft77.847012
1 Algorand(ALGO) ke CZK
4.85748
1 Algorand(ALGO) ke KWD
د.ك0.071919
1 Algorand(ALGO) ke ILS
0.787572
1 Algorand(ALGO) ke AOA
Kz214.948206
1 Algorand(ALGO) ke BHD
.د.ب0.0886608
1 Algorand(ALGO) ke BMD
$0.2358
1 Algorand(ALGO) ke DKK
kr1.490256
1 Algorand(ALGO) ke HNL
L6.185034
1 Algorand(ALGO) ke MUR
10.66995
1 Algorand(ALGO) ke NAD
$4.095846
1 Algorand(ALGO) ke NOK
kr2.313198
1 Algorand(ALGO) ke NZD
$0.393786
1 Algorand(ALGO) ke PAB
B/.0.2358
1 Algorand(ALGO) ke PGK
K0.985644
1 Algorand(ALGO) ke QAR
ر.ق0.858312
1 Algorand(ALGO) ke RSD
дин.23.40315

Algorand Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Algorand, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Algorand Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Algorand

Berapakah nilai Algorand (ALGO) hari ini?
Harga langsung ALGO dalam USD ialah 0.2358 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa ALGO ke USD?
Harga semasa ALGO ke USD ialah $ 0.2358. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Algorand?
Had pasaran untuk ALGO ialah $ 2.07B USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran ALGO?
Bekalan edaran ALGO ialah 8.78B USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) ALGO?
ALGO mencapai harga ATH sebanyak 3.28017860614 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa ALGO?
ALGO melihat harga ATL sebanyak 0.08761089660746404 USD.
Berapakah jumlah dagangan ALGO?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk ALGOialah $ 1.57M USD.
Adakah ALGO akan naik lebih tinggi tahun ini?
ALGO mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak ALGOramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 20:17:55 (UTC+8)

Algorand (ALGO) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

September 16, 2025

Peluang Hasil Teratas Menggunakan Stablecoins pada 2025 (On-Chain + CeFi)

September 15, 2025

Sertai Pertandingan Perdagangan Salin MEXC dan kongsi kolam hadiah besar sebanyak 150,000 USDT

September 15, 2025
Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

1 ALGO = 0.2358 USD

