Apakah itu Algorand (ALGO)

Algorand is a public, permissionless, pure proof of stake blockchain that ensures full participation, protection and speed within a truly decentralized network. Algorand removes technical barriers that have undermined mainstream blockchain adoption: decentralization, scale, and security. Algorand is built by a team with deep roots in academic theory and science, led by Turing award winner Silvio Micali who has dedicated his career to pioneering research in the field of cryptography.

Tokenomik Algorand (ALGO)

Memahami tokenomik Algorand (ALGO) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token ALGO dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Algorand, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Algorand Berapakah nilai Algorand (ALGO) hari ini? Harga langsung ALGO dalam USD ialah 0.2358 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa ALGO ke USD? $ 0.2358 . Lihat Harga semasa ALGO ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Algorand? Had pasaran untuk ALGO ialah $ 2.07B USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran ALGO? Bekalan edaran ALGO ialah 8.78B USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) ALGO? ALGO mencapai harga ATH sebanyak 3.28017860614 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa ALGO? ALGO melihat harga ATL sebanyak 0.08761089660746404 USD . Berapakah jumlah dagangan ALGO? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk ALGOialah $ 1.57M USD . Adakah ALGO akan naik lebih tinggi tahun ini? ALGO mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak ALGOramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

Algorand (ALGO) Kemas Kini Industri Penting

