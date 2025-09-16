Lagi Mengenai ALI

ALIHargae(ALI)

1 ALI ke USD Harga Langsung:

$0.0067
$0.0067$0.0067
-0.59%1D
USD
ALI (ALI) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 23:29:19 (UTC+8)

ALI (ALI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.00652
$ 0.00652$ 0.00652
24J Rendah
$ 0.00773
$ 0.00773$ 0.00773
24J Tinggi

$ 0.00652
$ 0.00652$ 0.00652

$ 0.00773
$ 0.00773$ 0.00773

$ 0.19778989546371206
$ 0.19778989546371206$ 0.19778989546371206

$ 0.003542584957855994
$ 0.003542584957855994$ 0.003542584957855994

+0.75%

-0.59%

-2.76%

-2.76%

ALI (ALI) harga masa nyata ialah $ 0.0067. Sepanjang 24 jam yang lalu, ALI didagangkan antara $ 0.00652 rendah dan $ 0.00773 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ALI sepanjang masa ialah $ 0.19778989546371206, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.003542584957855994.

Dari segi prestasi jangka pendek, ALI telah berubah sebanyak +0.75% sejak sejam yang lalu, -0.59% dalam 24 jam dan -2.76% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

ALI (ALI) Maklumat Pasaran

No.523

$ 61.09M
$ 61.09M$ 61.09M

$ 21.03K
$ 21.03K$ 21.03K

$ 66.14M
$ 66.14M$ 66.14M

9.12B
9.12B 9.12B

9,870,903,732.81426
9,870,903,732.81426 9,870,903,732.81426

9,870,903,732.81426
9,870,903,732.81426 9,870,903,732.81426

92.37%

ETH

Had Pasaran semasa ALI ialah $ 61.09M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 21.03K. Bekalan edaran ALI ialah 9.12B, dengan jumlah bekalan sebanyak 9870903732.81426. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 66.14M.

ALI (ALI) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk ALI hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0000398-0.59%
30 Hari$ -0.00012-1.76%
60 Hari$ -0.00005-0.75%
90 Hari$ +0.0012+21.81%
Perubahan Harga ALI Hari Ini

Hari ini, ALI mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.0000398 (-0.59%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariALI

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.00012 (-1.76%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari ALI

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, ALI mengalami perubahan sebanyak $ -0.00005 (-0.75%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari ALI

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.0012 (+21.81%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga ALI (ALI)?

Semak ALIhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu ALI (ALI)

The AI Protocol utilizes the ALI Token (ALI) Utility Token. The ALI Utility Token is the native ERC-20 Utility Token of the AI Protocol and the decentralized applications built on it. The ALI Utility Token regulates, incentivizes, and rewards the various participants of the AI Protocol.

ALI tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus ALI pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak ALI ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang ALI di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian ALI anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

ALI Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai ALI (ALI) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset ALI (ALI) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk ALI.

Semak ALI ramalan harga sekarang!

Tokenomik ALI (ALI)

Memahami tokenomik ALI (ALI) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token ALI dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli ALI (ALI)

Mencari cara membeli ALI? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah ALI di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

ALI kepada Mata Wang Tempatan

ALI Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang ALI, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web ALI Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai ALI

Berapakah nilai ALI (ALI) hari ini?
Harga langsung ALI dalam USD ialah 0.0067 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa ALI ke USD?
Harga semasa ALI ke USD ialah $ 0.0067. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran ALI?
Had pasaran untuk ALI ialah $ 61.09M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran ALI?
Bekalan edaran ALI ialah 9.12B USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) ALI?
ALI mencapai harga ATH sebanyak 0.19778989546371206 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa ALI?
ALI melihat harga ATL sebanyak 0.003542584957855994 USD.
Berapakah jumlah dagangan ALI?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk ALIialah $ 21.03K USD.
Adakah ALI akan naik lebih tinggi tahun ini?
ALI mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak ALIramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 23:29:19 (UTC+8)

