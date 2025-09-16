Lagi Mengenai ALICE

My Neighbor Alice Logo

My Neighbor AliceHargae(ALICE)

1 ALICE ke USD Harga Langsung:

$0.3579
$0.3579$0.3579
+0.47%1D
USD
My Neighbor Alice (ALICE) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 22:17:48 (UTC+8)

My Neighbor Alice (ALICE) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.35
$ 0.35$ 0.35
24J Rendah
$ 0.3636
$ 0.3636$ 0.3636
24J Tinggi

$ 0.35
$ 0.35$ 0.35

$ 0.3636
$ 0.3636$ 0.3636

$ 42.55032036
$ 42.55032036$ 42.55032036

$ 0.3139154720406003
$ 0.3139154720406003$ 0.3139154720406003

-0.86%

+0.47%

-4.05%

-4.05%

My Neighbor Alice (ALICE) harga masa nyata ialah $ 0.3579. Sepanjang 24 jam yang lalu, ALICE didagangkan antara $ 0.35 rendah dan $ 0.3636 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ALICE sepanjang masa ialah $ 42.55032036, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.3139154720406003.

Dari segi prestasi jangka pendek, ALICE telah berubah sebanyak -0.86% sejak sejam yang lalu, +0.47% dalam 24 jam dan -4.05% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

My Neighbor Alice (ALICE) Maklumat Pasaran

No.694

$ 35.72M
$ 35.72M$ 35.72M

$ 294.36K
$ 294.36K$ 294.36K

$ 35.72M
$ 35.72M$ 35.72M

99.80M
99.80M 99.80M

99,795,027.605753
99,795,027.605753 99,795,027.605753

ETH

Had Pasaran semasa My Neighbor Alice ialah $ 35.72M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 294.36K. Bekalan edaran ALICE ialah 99.80M, dengan jumlah bekalan sebanyak 99795027.605753. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 35.72M.

My Neighbor Alice (ALICE) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk My Neighbor Alice hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.001674+0.47%
30 Hari$ -0.0485-11.94%
60 Hari$ -0.1223-25.47%
90 Hari$ -0.0199-5.27%
Perubahan Harga My Neighbor Alice Hari Ini

Hari ini, ALICE mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.001674 (+0.47%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariMy Neighbor Alice

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.0485 (-11.94%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari My Neighbor Alice

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, ALICE mengalami perubahan sebanyak $ -0.1223 (-25.47%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari My Neighbor Alice

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.0199 (-5.27%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga My Neighbor Alice (ALICE)?

Semak My Neighbor Alicehalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu My Neighbor Alice (ALICE)

My Neighbor Alice is a multiplayer blockchain builder game, where anyone can buy and own virtual islands, collect and build exciting items and meet new friends.

My Neighbor Alice tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus My Neighbor Alice pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak ALICE ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang My Neighbor Alice di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian My Neighbor Alice anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

My Neighbor Alice Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai My Neighbor Alice (ALICE) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset My Neighbor Alice (ALICE) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk My Neighbor Alice.

Semak My Neighbor Alice ramalan harga sekarang!

Tokenomik My Neighbor Alice (ALICE)

Memahami tokenomik My Neighbor Alice (ALICE) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token ALICE dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli My Neighbor Alice (ALICE)

Mencari cara membeli My Neighbor Alice? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah My Neighbor Alice di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

ALICE kepada Mata Wang Tempatan

My Neighbor Alice Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang My Neighbor Alice, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web My Neighbor Alice Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai My Neighbor Alice

Berapakah nilai My Neighbor Alice (ALICE) hari ini?
Harga langsung ALICE dalam USD ialah 0.3579 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa ALICE ke USD?
Harga semasa ALICE ke USD ialah $ 0.3579. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran My Neighbor Alice?
Had pasaran untuk ALICE ialah $ 35.72M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran ALICE?
Bekalan edaran ALICE ialah 99.80M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) ALICE?
ALICE mencapai harga ATH sebanyak 42.55032036 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa ALICE?
ALICE melihat harga ATL sebanyak 0.3139154720406003 USD.
Berapakah jumlah dagangan ALICE?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk ALICEialah $ 294.36K USD.
Adakah ALICE akan naik lebih tinggi tahun ini?
ALICE mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak ALICEramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 22:17:48 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

