ALKIMI Harga Hari Ini

Harga langsung ALKIMI (ALKIMI) hari ini ialah $ 0.02744, dengan 0.91% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa ALKIMI kepada USD penukaran adalah $ 0.02744 setiap ALKIMI.

ALKIMI kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada --, dengan bekalan edaran sebanyak -- ALKIMI. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, ALKIMI didagangkan antara $ 0.02698 (rendah) dan $ 0.02744 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah --, manakala paras terendah sepanjang masa ialah --.

Dalam prestasi jangka pendek, ALKIMI dipindahkan +0.91% dalam sejam terakhir dan -5.77% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 5.59K.

ALKIMI (ALKIMI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran ---- -- Kelantangan (24J) $ 5.59K$ 5.59K $ 5.59K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Bekalan Peredaran ---- -- Jumlah Bekalan ---- -- Rantaian Blok Awam SUI

Had Pasaran semasa ALKIMI ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 5.59K. Bekalan edaran ALKIMI ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak --. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah --.