Tokenomik All in (ALLIN)

Tokenomik All in (ALLIN)

Lihat cerapan utama tentang All in (ALLIN), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

All in (ALLIN) Maklumat

All In is a project that focuses on AI and specializes in developing utilities and managed services that empower communities and projects to harness the full potential of AI technology.

Laman Web Rasmi:
https://allin.so/
Kertas putih:
https://allin.so/litepaper/
Peneroka Blok:
https://etherscan.io/token/0x9B2b931d6AB97B6A887b2C5d8529537E6FE73Ebe#balances

All in (ALLIN) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk All in (ALLIN), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 132.73K
$ 132.73K$ 132.73K
Jumlah Bekalan:
$ 960.72K
$ 960.72K$ 960.72K
Bekalan Edaran:
$ 959.02K
$ 959.02K$ 959.02K
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 138.40K
$ 138.40K$ 138.40K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 4.75
$ 4.75$ 4.75
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.003973322646943962
$ 0.003973322646943962$ 0.003973322646943962
Harga Semasa:
$ 0.1384
$ 0.1384$ 0.1384

Tokenomik All in (ALLIN): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik All in (ALLIN) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token ALLIN yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token ALLIN yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik ALLIN, terokai ALLIN harga langsung token!

Cara Membeli ALLIN

Berminat untuk menambah All in (ALLIN) pada portfolio anda? MEXC menyokong pelbagai kaedah untuk membeli ALLIN, termasuk kad kredit, pindahan bank dan perdagangan antara pengguna. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC menjadikan pembelian kripto mudah dan selamat.

All in (ALLIN) Sejarah Harga

Menganalisis sejarah harga ALLIN membantu pengguna memahami pergerakan pasaran lepas, tahap sokongan/rintangan utama dan corak turun naik. Sama ada anda menjejaki paras tertinggi sepanjang masa atau mengenal pasti arah aliran, data sejarah adalah bahagian penting dalam ramalan harga dan analisis teknikal.

ALLIN Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju ALLIN? Halaman ramalan harga ALLIN kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?

MEXC ialah salah satu bursa kripto terkemuka dunia, dipercayai oleh berjuta-juta pengguna di seluruh dunia. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto.

Lebih 4,000 pasangan dagangan merentasi pasaran Spot dan Niaga Hadapan
Penyenaraian token terpantas di kalangan CEX
Kecairan #1 merentas industri
Yuran terendah, disokong oleh perkhidmatan pelanggan 24/7
100%+ ketelusan rizab token untuk dana pengguna
Halangan kemasukan ultra rendah: beli kripto dengan hanya 1 USDT
mc_how_why_title
Beli kripto dengan hanya 1 USDT: Cara termudah anda untuk kripto!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.