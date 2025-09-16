Lagi Mengenai ALON

Maklumat Harga ALON

Tokenomik ALON

Ramalan Harga ALON

Sejarah ALON

ALON Panduan Membeli

Penukar Mata Wang ALON-ke-Fiat

ALON Spot

Pra-pasaran

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

alon Logo

alonHargae(ALON)

1 ALON ke USD Harga Langsung:

$0.006493
$0.006493$0.006493
-7.24%1D
USD
alon (ALON) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 23:29:26 (UTC+8)

alon (ALON) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.006464
$ 0.006464$ 0.006464
24J Rendah
$ 0.007382
$ 0.007382$ 0.007382
24J Tinggi

$ 0.006464
$ 0.006464$ 0.006464

$ 0.007382
$ 0.007382$ 0.007382

$ 0.15167328896571672
$ 0.15167328896571672$ 0.15167328896571672

$ 0.000027284507649472
$ 0.000027284507649472$ 0.000027284507649472

+0.01%

-7.24%

+28.19%

+28.19%

alon (ALON) harga masa nyata ialah $ 0.006493. Sepanjang 24 jam yang lalu, ALON didagangkan antara $ 0.006464 rendah dan $ 0.007382 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ALON sepanjang masa ialah $ 0.15167328896571672, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.000027284507649472.

Dari segi prestasi jangka pendek, ALON telah berubah sebanyak +0.01% sejak sejam yang lalu, -7.24% dalam 24 jam dan +28.19% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

alon (ALON) Maklumat Pasaran

No.1323

$ 6.48M
$ 6.48M$ 6.48M

$ 53.73K
$ 53.73K$ 53.73K

$ 6.48M
$ 6.48M$ 6.48M

997.96M
997.96M 997.96M

997,961,742
997,961,742 997,961,742

SOL

Had Pasaran semasa alon ialah $ 6.48M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 53.73K. Bekalan edaran ALON ialah 997.96M, dengan jumlah bekalan sebanyak 997961742. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 6.48M.

alon (ALON) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk alon hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00050678-7.24%
30 Hari$ +0.00051+8.52%
60 Hari$ +0.000724+12.54%
90 Hari$ -0.007239-52.72%
Perubahan Harga alon Hari Ini

Hari ini, ALON mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.00050678 (-7.24%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 Harialon

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +0.00051 (+8.52%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari alon

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, ALON mengalami perubahan sebanyak $ +0.000724 (+12.54%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari alon

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.007239 (-52.72%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga alon (ALON)?

Semak alonhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu alon (ALON)

Official alon community token Co-founder of pumpfun turned CTO leader.

alon tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus alon pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak ALON ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang alon di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian alon anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

alon Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai alon (ALON) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset alon (ALON) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk alon.

Semak alon ramalan harga sekarang!

Tokenomik alon (ALON)

Memahami tokenomik alon (ALON) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token ALON dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli alon (ALON)

Mencari cara membeli alon? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah alon di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

ALON kepada Mata Wang Tempatan

1 alon(ALON) ke VND
170.863295
1 alon(ALON) ke AUD
A$0.0097395
1 alon(ALON) ke GBP
0.00473989
1 alon(ALON) ke EUR
0.00545412
1 alon(ALON) ke USD
$0.006493
1 alon(ALON) ke MYR
RM0.0272706
1 alon(ALON) ke TRY
0.26803104
1 alon(ALON) ke JPY
¥0.947978
1 alon(ALON) ke ARS
ARS$9.49263614
1 alon(ALON) ke RUB
0.5402176
1 alon(ALON) ke INR
0.57151386
1 alon(ALON) ke IDR
Rp106.44260592
1 alon(ALON) ke KRW
8.98059816
1 alon(ALON) ke PHP
0.3688024
1 alon(ALON) ke EGP
￡E.0.31218344
1 alon(ALON) ke BRL
R$0.0344129
1 alon(ALON) ke CAD
C$0.00889541
1 alon(ALON) ke BDT
0.7908474
1 alon(ALON) ke NGN
9.70547668
1 alon(ALON) ke COP
$25.26458765
1 alon(ALON) ke ZAR
R.0.11271848
1 alon(ALON) ke UAH
0.26731681
1 alon(ALON) ke VES
Bs1.03888
1 alon(ALON) ke CLP
$6.16835
1 alon(ALON) ke PKR
Rs1.84297312
1 alon(ALON) ke KZT
3.51349216
1 alon(ALON) ke THB
฿0.20595796
1 alon(ALON) ke TWD
NT$0.19537437
1 alon(ALON) ke AED
د.إ0.02382931
1 alon(ALON) ke CHF
Fr0.00506454
1 alon(ALON) ke HKD
HK$0.05051554
1 alon(ALON) ke AMD
֏2.4829232
1 alon(ALON) ke MAD
.د.م0.05824221
1 alon(ALON) ke MXN
$0.11895176
1 alon(ALON) ke SAR
ريال0.02434875
1 alon(ALON) ke PLN
0.02330987
1 alon(ALON) ke RON
лв0.02772511
1 alon(ALON) ke SEK
kr0.05999532
1 alon(ALON) ke BGN
лв0.01071345
1 alon(ALON) ke HUF
Ft2.13866434
1 alon(ALON) ke CZK
0.13336622
1 alon(ALON) ke KWD
د.ك0.001973872
1 alon(ALON) ke ILS
0.02162169
1 alon(ALON) ke AOA
Kz5.91882401
1 alon(ALON) ke BHD
.د.ب0.002447861
1 alon(ALON) ke BMD
$0.006493
1 alon(ALON) ke DKK
kr0.0409059
1 alon(ALON) ke HNL
L0.17031139
1 alon(ALON) ke MUR
0.29380825
1 alon(ALON) ke NAD
$0.11278341
1 alon(ALON) ke NOK
kr0.06350154
1 alon(ALON) ke NZD
$0.01084331
1 alon(ALON) ke PAB
B/.0.006493
1 alon(ALON) ke PGK
K0.02714074
1 alon(ALON) ke QAR
ر.ق0.02363452
1 alon(ALON) ke RSD
дин.0.642807

alon Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang alon, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai alon

Berapakah nilai alon (ALON) hari ini?
Harga langsung ALON dalam USD ialah 0.006493 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa ALON ke USD?
Harga semasa ALON ke USD ialah $ 0.006493. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran alon?
Had pasaran untuk ALON ialah $ 6.48M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran ALON?
Bekalan edaran ALON ialah 997.96M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) ALON?
ALON mencapai harga ATH sebanyak 0.15167328896571672 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa ALON?
ALON melihat harga ATL sebanyak 0.000027284507649472 USD.
Berapakah jumlah dagangan ALON?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk ALONialah $ 53.73K USD.
Adakah ALON akan naik lebih tinggi tahun ini?
ALON mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak ALONramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 23:29:26 (UTC+8)

alon (ALON) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Berdagang dengan Lebih Pintar: Bagaimana Pesanan Tanpa Yuran + Dibantu AI Mengubah Permainan

September 16, 2025

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

September 16, 2025

Peluang Hasil Teratas Menggunakan Stablecoins pada 2025 (On-Chain + CeFi)

September 15, 2025
Lihat Lagi

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator ALON-ke-USD

Jumlah

ALON
ALON
USD
USD

1 ALON = 0.006493 USD

Berdagang ALON

ALONUSDT
$0.006493
$0.006493$0.006493
-7.33%

Sertai MEXC Hari Ini

-- Yuran Pembuat Spot, -- Yuran Pengambil Spot
-- Yuran Pembuat Niaga Hadapan, -- Yuran Pengambil Niaga Hadapan