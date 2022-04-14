Tokenomik alon (ALON)

Lihat cerapan utama tentang alon (ALON), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
alon (ALON) Maklumat

Official alon community token Co-founder of pumpfun turned CTO leader.

Peneroka Blok:
https://solscan.io/token/8XtRWb4uAAJFMP4QQhoYYCWR6XXb7ybcCdiqPwz9s5WS

alon (ALON) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk alon (ALON), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 5.81M
Jumlah Bekalan:
$ 997.96M
Bekalan Edaran:
$ 997.96M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 5.81M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.09783
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.000027284507649472
Harga Semasa:
$ 0.005818
Tokenomik alon (ALON): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik alon (ALON) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token ALON yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token ALON yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik ALON, terokai ALON harga langsung token!

Beli kripto dengan hanya 1 USDT: Cara termudah anda untuk kripto!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.