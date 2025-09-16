Lagi Mengenai ALPH

Alephium Logo

AlephiumHargae(ALPH)

1 ALPH ke USD Harga Langsung:

$0.233
+1.26%1D
USD
Alephium (ALPH) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 20:18:08 (UTC+8)

Alephium (ALPH) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.227
24J Rendah
$ 0.2347
24J Tinggi

$ 0.227
$ 0.2347
$ 3.8567149496785995
$ 0.046547973367701154
+0.51%

+1.26%

+2.96%

+2.96%

Alephium (ALPH) harga masa nyata ialah $ 0.233. Sepanjang 24 jam yang lalu, ALPH didagangkan antara $ 0.227 rendah dan $ 0.2347 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ALPH sepanjang masa ialah $ 3.8567149496785995, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.046547973367701154.

Dari segi prestasi jangka pendek, ALPH telah berubah sebanyak +0.51% sejak sejam yang lalu, +1.26% dalam 24 jam dan +2.96% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Alephium (ALPH) Maklumat Pasaran

No.794

$ 28.15M
$ 95.93K
$ 233.00M
120.80M
1,000,000,000
214,759,552.9927551
12.07%

ALPH

Had Pasaran semasa Alephium ialah $ 28.15M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 95.93K. Bekalan edaran ALPH ialah 120.80M, dengan jumlah bekalan sebanyak 214759552.9927551. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 233.00M.

Alephium (ALPH) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Alephium hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.002899+1.26%
30 Hari$ -0.0719-23.59%
60 Hari$ -0.116-33.24%
90 Hari$ -0.0934-28.62%
Perubahan Harga Alephium Hari Ini

Hari ini, ALPH mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.002899 (+1.26%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariAlephium

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.0719 (-23.59%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Alephium

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, ALPH mengalami perubahan sebanyak $ -0.116 (-33.24%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Alephium

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.0934 (-28.62%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Alephium (ALPH)?

Semak Alephiumhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Alephium (ALPH)

Alephium redefines Layer-1 standards with its sharded design, UTXO-based smart contracts and energy-efficient Proof-of-Less-Work consensus algorithm, ensuring secure scalability up to 10k TPS. It is live, with an existing thriving ecosystem of dApps, services, wallets and a bridge!

Alephium tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Alephium pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak ALPH ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Alephium di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Alephium anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Alephium Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Alephium (ALPH) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Alephium (ALPH) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Alephium.

Semak Alephium ramalan harga sekarang!

Tokenomik Alephium (ALPH)

Memahami tokenomik Alephium (ALPH) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token ALPH dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Alephium (ALPH)

Mencari cara membeli Alephium? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Alephium di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

ALPH kepada Mata Wang Tempatan

1 Alephium(ALPH) ke VND
6,131.395
1 Alephium(ALPH) ke AUD
A$0.34717
1 Alephium(ALPH) ke GBP
0.17009
1 Alephium(ALPH) ke EUR
0.19572
1 Alephium(ALPH) ke USD
$0.233
1 Alephium(ALPH) ke MYR
RM0.9786
1 Alephium(ALPH) ke TRY
9.62057
1 Alephium(ALPH) ke JPY
¥34.018
1 Alephium(ALPH) ke ARS
ARS$341.64091
1 Alephium(ALPH) ke RUB
19.2924
1 Alephium(ALPH) ke INR
20.51565
1 Alephium(ALPH) ke IDR
Rp3,819.67152
1 Alephium(ALPH) ke KRW
321.82193
1 Alephium(ALPH) ke PHP
13.26236
1 Alephium(ALPH) ke EGP
￡E.11.2073
1 Alephium(ALPH) ke BRL
R$1.2349
1 Alephium(ALPH) ke CAD
C$0.31921
1 Alephium(ALPH) ke BDT
28.3794
1 Alephium(ALPH) ke NGN
348.27908
1 Alephium(ALPH) ke COP
$910.15625
1 Alephium(ALPH) ke ZAR
R.4.04255
1 Alephium(ALPH) ke UAH
9.59261
1 Alephium(ALPH) ke VES
Bs37.28
1 Alephium(ALPH) ke CLP
$221.117
1 Alephium(ALPH) ke PKR
Rs66.13472
1 Alephium(ALPH) ke KZT
126.08096
1 Alephium(ALPH) ke THB
฿7.3861
1 Alephium(ALPH) ke TWD
NT$7.01796
1 Alephium(ALPH) ke AED
د.إ0.85511
1 Alephium(ALPH) ke CHF
Fr0.18407
1 Alephium(ALPH) ke HKD
HK$1.81274
1 Alephium(ALPH) ke AMD
֏89.0992
1 Alephium(ALPH) ke MAD
.د.م2.09001
1 Alephium(ALPH) ke MXN
$4.27322
1 Alephium(ALPH) ke SAR
ريال0.87375
1 Alephium(ALPH) ke PLN
0.8388
1 Alephium(ALPH) ke RON
лв0.99724
1 Alephium(ALPH) ke SEK
kr2.15525
1 Alephium(ALPH) ke BGN
лв0.38445
1 Alephium(ALPH) ke HUF
Ft76.92262
1 Alephium(ALPH) ke CZK
4.7998
1 Alephium(ALPH) ke KWD
د.ك0.071065
1 Alephium(ALPH) ke ILS
0.77822
1 Alephium(ALPH) ke AOA
Kz212.39581
1 Alephium(ALPH) ke BHD
.د.ب0.087608
1 Alephium(ALPH) ke BMD
$0.233
1 Alephium(ALPH) ke DKK
kr1.47256
1 Alephium(ALPH) ke HNL
L6.11159
1 Alephium(ALPH) ke MUR
10.54325
1 Alephium(ALPH) ke NAD
$4.04721
1 Alephium(ALPH) ke NOK
kr2.28573
1 Alephium(ALPH) ke NZD
$0.38911
1 Alephium(ALPH) ke PAB
B/.0.233
1 Alephium(ALPH) ke PGK
K0.97394
1 Alephium(ALPH) ke QAR
ر.ق0.84812
1 Alephium(ALPH) ke RSD
дин.23.12525

Alephium Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Alephium, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Alephium Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Alephium

Berapakah nilai Alephium (ALPH) hari ini?
Harga langsung ALPH dalam USD ialah 0.233 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa ALPH ke USD?
Harga semasa ALPH ke USD ialah $ 0.233. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Alephium?
Had pasaran untuk ALPH ialah $ 28.15M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran ALPH?
Bekalan edaran ALPH ialah 120.80M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) ALPH?
ALPH mencapai harga ATH sebanyak 3.8567149496785995 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa ALPH?
ALPH melihat harga ATL sebanyak 0.046547973367701154 USD.
Berapakah jumlah dagangan ALPH?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk ALPHialah $ 95.93K USD.
Adakah ALPH akan naik lebih tinggi tahun ini?
ALPH mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak ALPHramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator ALPH-ke-USD

Jumlah

ALPH
ALPH
USD
USD

1 ALPH = 0.233 USD

Berdagang ALPH

ALPHUSDT
$0.233
$0.233$0.233
+1.34%

