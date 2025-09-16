Lagi Mengenai ALPINE

AlpineF1TeamFanToken Logo

AlpineF1TeamFanTokenHargae(ALPINE)

1 ALPINE ke USD Harga Langsung:

$1.9397
-0.57%1D
USD
AlpineF1TeamFanToken (ALPINE) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 20:18:50 (UTC+8)

AlpineF1TeamFanToken (ALPINE) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 1.9276
24J Rendah
$ 1.9788
24J Tinggi

$ 1.9276
$ 1.9788
$ 11.475176858405153
$ 0.5916579141562345
-0.19%

-0.57%

-0.48%

-0.48%

AlpineF1TeamFanToken (ALPINE) harga masa nyata ialah $ 1.9397. Sepanjang 24 jam yang lalu, ALPINE didagangkan antara $ 1.9276 rendah dan $ 1.9788 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ALPINE sepanjang masa ialah $ 11.475176858405153, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.5916579141562345.

Dari segi prestasi jangka pendek, ALPINE telah berubah sebanyak -0.19% sejak sejam yang lalu, -0.57% dalam 24 jam dan -0.48% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

AlpineF1TeamFanToken (ALPINE) Maklumat Pasaran

No.687

$ 36.31M
$ 645.24K
$ 77.59M
18.72M
40,000,000
40,000,000
46.79%

BSC

Had Pasaran semasa AlpineF1TeamFanToken ialah $ 36.31M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 645.24K. Bekalan edaran ALPINE ialah 18.72M, dengan jumlah bekalan sebanyak 40000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 77.59M.

AlpineF1TeamFanToken (ALPINE) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk AlpineF1TeamFanToken hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.01112-0.57%
30 Hari$ -0.3552-15.48%
60 Hari$ +1.0677+122.44%
90 Hari$ +1.2562+183.78%
Perubahan Harga AlpineF1TeamFanToken Hari Ini

Hari ini, ALPINE mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.01112 (-0.57%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariAlpineF1TeamFanToken

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.3552 (-15.48%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari AlpineF1TeamFanToken

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, ALPINE mengalami perubahan sebanyak $ +1.0677 (+122.44%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari AlpineF1TeamFanToken

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +1.2562 (+183.78%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga AlpineF1TeamFanToken (ALPINE)?

Semak AlpineF1TeamFanTokenhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu AlpineF1TeamFanToken (ALPINE)

The Alpine F1® Team Fan Token is a BEP-20 utility token designed to revolutionize the fan experience for all BWT Alpine F1® Team supporters. The token empowers BWT Alpine F1® Team fans to participate in team voting polls, hunt digital collectibles, purchase NFTs, and enjoy gamification features that are tied with fan rewards or great experiences.

AlpineF1TeamFanToken tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus AlpineF1TeamFanToken pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak ALPINE ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang AlpineF1TeamFanToken di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian AlpineF1TeamFanToken anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

AlpineF1TeamFanToken Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai AlpineF1TeamFanToken (ALPINE) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset AlpineF1TeamFanToken (ALPINE) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk AlpineF1TeamFanToken.

Semak AlpineF1TeamFanToken ramalan harga sekarang!

Tokenomik AlpineF1TeamFanToken (ALPINE)

Memahami tokenomik AlpineF1TeamFanToken (ALPINE) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token ALPINE dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli AlpineF1TeamFanToken (ALPINE)

Mencari cara membeli AlpineF1TeamFanToken? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah AlpineF1TeamFanToken di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

ALPINE kepada Mata Wang Tempatan

1 AlpineF1TeamFanToken(ALPINE) ke VND
51,043.2055
1 AlpineF1TeamFanToken(ALPINE) ke AUD
A$2.890153
1 AlpineF1TeamFanToken(ALPINE) ke GBP
1.415981
1 AlpineF1TeamFanToken(ALPINE) ke EUR
1.629348
1 AlpineF1TeamFanToken(ALPINE) ke USD
$1.9397
1 AlpineF1TeamFanToken(ALPINE) ke MYR
RM8.14674
1 AlpineF1TeamFanToken(ALPINE) ke TRY
80.090213
1 AlpineF1TeamFanToken(ALPINE) ke JPY
¥283.1962
1 AlpineF1TeamFanToken(ALPINE) ke ARS
ARS$2,844.123919
1 AlpineF1TeamFanToken(ALPINE) ke RUB
160.60716
1 AlpineF1TeamFanToken(ALPINE) ke INR
170.790585
1 AlpineF1TeamFanToken(ALPINE) ke IDR
Rp31,798.355568
1 AlpineF1TeamFanToken(ALPINE) ke KRW
2,679.133037
1 AlpineF1TeamFanToken(ALPINE) ke PHP
110.407724
1 AlpineF1TeamFanToken(ALPINE) ke EGP
￡E.93.29957
1 AlpineF1TeamFanToken(ALPINE) ke BRL
R$10.28041
1 AlpineF1TeamFanToken(ALPINE) ke CAD
C$2.657389
1 AlpineF1TeamFanToken(ALPINE) ke BDT
236.25546
1 AlpineF1TeamFanToken(ALPINE) ke NGN
2,899.385972
1 AlpineF1TeamFanToken(ALPINE) ke COP
$7,576.953125
1 AlpineF1TeamFanToken(ALPINE) ke ZAR
R.33.653795
1 AlpineF1TeamFanToken(ALPINE) ke UAH
79.857449
1 AlpineF1TeamFanToken(ALPINE) ke VES
Bs310.352
1 AlpineF1TeamFanToken(ALPINE) ke CLP
$1,840.7753
1 AlpineF1TeamFanToken(ALPINE) ke PKR
Rs550.564448
1 AlpineF1TeamFanToken(ALPINE) ke KZT
1,049.610464
1 AlpineF1TeamFanToken(ALPINE) ke THB
฿61.48849
1 AlpineF1TeamFanToken(ALPINE) ke TWD
NT$58.423764
1 AlpineF1TeamFanToken(ALPINE) ke AED
د.إ7.118699
1 AlpineF1TeamFanToken(ALPINE) ke CHF
Fr1.532363
1 AlpineF1TeamFanToken(ALPINE) ke HKD
HK$15.090866
1 AlpineF1TeamFanToken(ALPINE) ke AMD
֏741.74128
1 AlpineF1TeamFanToken(ALPINE) ke MAD
.د.م17.399109
1 AlpineF1TeamFanToken(ALPINE) ke MXN
$35.574098
1 AlpineF1TeamFanToken(ALPINE) ke SAR
ريال7.273875
1 AlpineF1TeamFanToken(ALPINE) ke PLN
6.98292
1 AlpineF1TeamFanToken(ALPINE) ke RON
лв8.301916
1 AlpineF1TeamFanToken(ALPINE) ke SEK
kr17.942225
1 AlpineF1TeamFanToken(ALPINE) ke BGN
лв3.200505
1 AlpineF1TeamFanToken(ALPINE) ke HUF
Ft640.372558
1 AlpineF1TeamFanToken(ALPINE) ke CZK
39.95782
1 AlpineF1TeamFanToken(ALPINE) ke KWD
د.ك0.5916085
1 AlpineF1TeamFanToken(ALPINE) ke ILS
6.478598
1 AlpineF1TeamFanToken(ALPINE) ke AOA
Kz1,768.172329
1 AlpineF1TeamFanToken(ALPINE) ke BHD
.د.ب0.7293272
1 AlpineF1TeamFanToken(ALPINE) ke BMD
$1.9397
1 AlpineF1TeamFanToken(ALPINE) ke DKK
kr12.258904
1 AlpineF1TeamFanToken(ALPINE) ke HNL
L50.878331
1 AlpineF1TeamFanToken(ALPINE) ke MUR
87.771425
1 AlpineF1TeamFanToken(ALPINE) ke NAD
$33.692589
1 AlpineF1TeamFanToken(ALPINE) ke NOK
kr19.028457
1 AlpineF1TeamFanToken(ALPINE) ke NZD
$3.239299
1 AlpineF1TeamFanToken(ALPINE) ke PAB
B/.1.9397
1 AlpineF1TeamFanToken(ALPINE) ke PGK
K8.107946
1 AlpineF1TeamFanToken(ALPINE) ke QAR
ر.ق7.060508
1 AlpineF1TeamFanToken(ALPINE) ke RSD
дин.192.515225

AlpineF1TeamFanToken Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang AlpineF1TeamFanToken, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web AlpineF1TeamFanToken Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai AlpineF1TeamFanToken

Berapakah nilai AlpineF1TeamFanToken (ALPINE) hari ini?
Harga langsung ALPINE dalam USD ialah 1.9397 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa ALPINE ke USD?
Harga semasa ALPINE ke USD ialah $ 1.9397. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran AlpineF1TeamFanToken?
Had pasaran untuk ALPINE ialah $ 36.31M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran ALPINE?
Bekalan edaran ALPINE ialah 18.72M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) ALPINE?
ALPINE mencapai harga ATH sebanyak 11.475176858405153 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa ALPINE?
ALPINE melihat harga ATL sebanyak 0.5916579141562345 USD.
Berapakah jumlah dagangan ALPINE?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk ALPINEialah $ 645.24K USD.
Adakah ALPINE akan naik lebih tinggi tahun ini?
ALPINE mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak ALPINEramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
AlpineF1TeamFanToken (ALPINE) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

