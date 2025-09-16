Lagi Mengenai ALT

$0.002283
$0.002283$0.002283
-5.34%1D
AptosLaunch Token (ALT) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 22:17:56 (UTC+8)

AptosLaunch Token (ALT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.0022
$ 0.0022$ 0.0022
24J Rendah
$ 0.002463
$ 0.002463$ 0.002463
24J Tinggi

$ 0.0022
$ 0.0022$ 0.0022

$ 0.002463
$ 0.002463$ 0.002463

$ 0.23468925036223579
$ 0.23468925036223579$ 0.23468925036223579

$ 0.001561695130827117
$ 0.001561695130827117$ 0.001561695130827117

+0.17%

-5.34%

-14.47%

-14.47%

AptosLaunch Token (ALT) harga masa nyata ialah $ 0.002283. Sepanjang 24 jam yang lalu, ALT didagangkan antara $ 0.0022 rendah dan $ 0.002463 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ALT sepanjang masa ialah $ 0.23468925036223579, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.001561695130827117.

Dari segi prestasi jangka pendek, ALT telah berubah sebanyak +0.17% sejak sejam yang lalu, -5.34% dalam 24 jam dan -14.47% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

AptosLaunch Token (ALT) Maklumat Pasaran

No.4159

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 99.76K
$ 99.76K$ 99.76K

$ 228.30K
$ 228.30K$ 228.30K

0.00
0.00 0.00

100,000,000
100,000,000 100,000,000

100,000,000
100,000,000 100,000,000

0.00%

APTOS

Had Pasaran semasa AptosLaunch Token ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 99.76K. Bekalan edaran ALT ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 228.30K.

AptosLaunch Token (ALT) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk AptosLaunch Token hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00012879-5.34%
30 Hari$ -0.000765-25.10%
60 Hari$ -0.001152-33.54%
90 Hari$ -0.001577-40.86%
Perubahan Harga AptosLaunch Token Hari Ini

Hari ini, ALT mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.00012879 (-5.34%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariAptosLaunch Token

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.000765 (-25.10%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari AptosLaunch Token

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, ALT mengalami perubahan sebanyak $ -0.001152 (-33.54%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari AptosLaunch Token

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.001577 (-40.86%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga AptosLaunch Token (ALT)?

Semak AptosLaunch Tokenhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu AptosLaunch Token (ALT)

AptosLaunch is a community-driven Launchpad built on the Aptos Chain, powering the Aptos Web 3.0 Economy. It strives to empower crypto projects with the ability to raise liquidity on the safest and most scalable Layer 1 blockchain - Aptos.

AptosLaunch Token tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus AptosLaunch Token pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak ALT ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang AptosLaunch Token di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian AptosLaunch Token anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

AptosLaunch Token Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai AptosLaunch Token (ALT) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset AptosLaunch Token (ALT) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk AptosLaunch Token.

Semak AptosLaunch Token ramalan harga sekarang!

Tokenomik AptosLaunch Token (ALT)

Memahami tokenomik AptosLaunch Token (ALT) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token ALT dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli AptosLaunch Token (ALT)

Mencari cara membeli AptosLaunch Token? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah AptosLaunch Token di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

ALT kepada Mata Wang Tempatan

AptosLaunch Token Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang AptosLaunch Token, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web AptosLaunch Token Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai AptosLaunch Token

Berapakah nilai AptosLaunch Token (ALT) hari ini?
Harga langsung ALT dalam USD ialah 0.002283 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa ALT ke USD?
Harga semasa ALT ke USD ialah $ 0.002283. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran AptosLaunch Token?
Had pasaran untuk ALT ialah $ 0.00 USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran ALT?
Bekalan edaran ALT ialah 0.00 USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) ALT?
ALT mencapai harga ATH sebanyak 0.23468925036223579 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa ALT?
ALT melihat harga ATL sebanyak 0.001561695130827117 USD.
Berapakah jumlah dagangan ALT?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk ALTialah $ 99.76K USD.
Adakah ALT akan naik lebih tinggi tahun ini?
ALT mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak ALTramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 22:17:56 (UTC+8)

AptosLaunch Token (ALT) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

September 16, 2025

Peluang Hasil Teratas Menggunakan Stablecoins pada 2025 (On-Chain + CeFi)

September 15, 2025

Sertai Pertandingan Perdagangan Salin MEXC dan kongsi kolam hadiah besar sebanyak 150,000 USDT

September 15, 2025
Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

