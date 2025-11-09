BursaDEX+
Harga ALTHEA langsung hari ini ialah 0.1475 USD.ALTHEA modal pasaran ialah -- USD. Jejaki masa nyata ALTHEA kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!

$0.1475
ALTHEA (ALTHEA) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-09 23:52:57 (UTC+8)

ALTHEA Harga Hari Ini

Harga langsung ALTHEA (ALTHEA) hari ini ialah $ 0.1475, dengan 1.99% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa ALTHEA kepada USD penukaran adalah $ 0.1475 setiap ALTHEA.

ALTHEA kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada --, dengan bekalan edaran sebanyak -- ALTHEA. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, ALTHEA didagangkan antara $ 0.143 (rendah) dan $ 0.154 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah --, manakala paras terendah sepanjang masa ialah --.

Dalam prestasi jangka pendek, ALTHEA dipindahkan -1.01% dalam sejam terakhir dan -28.95% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 6.08K.

ALTHEA (ALTHEA) Maklumat Pasaran

$ 6.08K
$ 6.08K$ 6.08K

$ 4.43M
$ 4.43M$ 4.43M

30,000,000
30,000,000 30,000,000

ETH

Had Pasaran semasa ALTHEA ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 6.08K. Bekalan edaran ALTHEA ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak 30000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 4.43M.

ALTHEA Sejarah Harga USD

$ 0.143
$ 0.154
$ 0.143
$ 0.154
--
--
ALTHEA (ALTHEA) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk ALTHEA hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.002995-1.99%
30 Hari$ -0.3046-67.38%
60 Hari$ -1.3525-90.17%
90 Hari$ -1.3525-90.17%
Perubahan Harga ALTHEA Hari Ini

Hari ini, ALTHEA mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.002995 (-1.99%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariALTHEA

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.3046 (-67.38%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari ALTHEA

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, ALTHEA mengalami perubahan sebanyak $ -1.3525 (-90.17%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari ALTHEA

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -1.3525 (-90.17%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga ALTHEA (ALTHEA)?

Semak ALTHEAhalaman Sejarah Harga sekarang.

Analisis AI untuk ALTHEA

Cerapan dipacu AI yang menganalisis ALTHEA pergerakan harga terkini, arah aliran volum dagangan dan penunjuk sentimen pasaran, menyampaikan kemas kini masa nyata untuk mengenal pasti peluang dagangan dan menyokong pembuatan keputusan termaklum.

Apakah faktor yang mempengaruhi harga ALTHEA?

ALTHEA token prices are influenced by several key factors:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence directly impact ALTHEA's price movements.

Adoption & Usage: Real-world utility and network growth drive demand for ALTHEA tokens.

Technology Updates: Platform improvements and new features can boost investor interest.

Trading Volume: Higher liquidity typically leads to more stable pricing.

Regulatory News: Crypto regulations affect all tokens including ALTHEA.

Competition: Performance of similar blockchain projects influences relative valuation.

Tokenomics: Supply mechanisms, staking rewards, and token burns affect scarcity.

Mengapa orang ingin tahu harga ALTHEA hari ini?

People want to know ALTHEA price today for several key reasons:

1. Trading decisions - Active traders need current prices to buy/sell at optimal times
2. Portfolio tracking - Investors monitor their holdings' value and performance
3. Market analysis - Price data helps identify trends and patterns
4. Risk management - Understanding volatility helps with position sizing
5. Investment timing - Determining entry/exit points for long-term positions

Real-time pricing is essential for making informed cryptocurrency investment decisions.

Ramalan Harga untuk ALTHEA

ALTHEA (ALTHEA) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun)
Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran ALTHEA pada tahun 2030 ialah $ -- dengan kadar pertumbuhan 0.00%.
ALTHEA (ALTHEA) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun)

Pada tahun 2040, harga ALTHEA berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.

Alat MEXC
Untuk unjuran senario masa nyata dan analisis yang lebih diperibadikan, pengguna boleh menggunakan Alat Ramalan Harga dan Wawasan Pasaran AI MEXC.
Penafian: Senario ini adalah ilustrasi dan pendidikan; mata wang kripto tidak menentu—menjalankan penyelidikan anda sendiri (DYOR) sebelum membuat keputusan.
Ingin tahu berapa harga ALTHEA yang akan dicapai pada 2025–2026? Lawati halaman Ramalan Harga kami untuk ALTHEA ramalan harga bagi tahun 2025–2026 dengan mengklik ALTHEA Ramalan Harga.

Perihal ALTHEA

ALTHEA (ALTHEA) is a decentralized network protocol designed to facilitate the creation and operation of community-driven internet service providers (ISPs). The protocol enables users to buy and sell bandwidth in a peer-to-peer manner, utilizing blockchain technology to automate payment and service delivery. ALTHEA's primary aim is to democratize internet access by allowing individuals to become local internet service providers, thereby bypassing traditional ISP structures and costs. The network operates on the Ethereum blockchain, utilizing its smart contract capabilities to manage transactions and network operations. ALTHEA's native token is used for transactions within the network, including the purchase and sale of bandwidth.

Bagaimana untuk membeli & Melabur ALTHEA dalam Malaysia

Bersedia untuk bermula dengan ALTHEA? Membeli ALTHEA adalah pantas dan mesra pemula di MEXC. Anda boleh mula berdagang serta-merta setelah anda membuat pembelian pertama anda. Untuk mengetahui lebih lanjut, lihat panduan penuh kami tentang cara membeli ALTHEA. Di bawah ialah gambaran keseluruhan 5 langkah pantas untuk membantu anda memulakan ALTHEA (ALTHEA) perjalanan Membeli anda.

Langkah 1

Daftar untuk Akaun dan Lengkapkan KYC

Mula-mula, daftar untuk akaun dan lengkapkan KYC di MEXC. Anda boleh berbuat demikian di laman web rasmi MEXC atau Aplikasi MEXC menggunakan nombor telefon atau alamat e-mel anda.
Langkah 2

Tambahkan USDT, USDC atau USDE pada Dompet Anda

USDT, USDC dan USDE memudahkan dagangan di MEXC. Anda boleh membeli USDT, USDC dan USDE melalui pindahan wang melalui bank, dagangan OTC atau P2P.

Langkah 3

Pergi ke Halaman Dagangan Spot

Di laman web MEXC, klik pada Spot di bar atas dan cari token pilihan anda.
Langkah 4

Pilih Token Anda

Dengan lebihan -- token tersedia, anda boleh membeli Bitcoin, Ethereum dan token sohor kini dengan mudah.
Langkah 5

Lengkapkan Pembelian Anda

Masukkan jumlah token atau yang setara dalam mata wang tempatan anda. Klik Beli, dan ALTHEA akan dikreditkan serta-merta ke dompet anda.
Panduan Cara Membeli ALTHEA (ALTHEA)

Apa yang boleh anda lakukan dengan ALTHEA

Memiliki ALTHEA membolehkan anda membuka lebih banyak pintu dari segi hanya membeli dan memegang. Anda boleh berdagang BTC di ratusan pasaran, memperoleh ganjaran pasif melalui produk pertaruhan dan simpanan fleksibel, atau memanfaatkan alat dagangan profesional untuk mengembangkan aset anda. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, pelabur berpengalaman, MEXC memudahkan untuk memaksimumkan potensi crypto anda. Di bawah ialah empat cara teratas anda boleh memanfaatkan sepenuhnya token Bitcoin anda

Berdagang dengan Yuran Amat Rendah di MEXC

Membeli ALTHEA (ALTHEA) di MEXC bermakna lebih nilai untuk wang anda. Sebagai salah satu platform kripto dengan bayaran terendah di pasaran, MEXC membantu anda mengurangkan kos daripada perdagangan pertama anda.

Semak yuran dagangan kompetitif MEXC

Tambahan pula, anda boleh berdagang token spot terpilih tanpa sebarang bayaran melalui Pesta Tanpa Yuran MEXC.

Apakah itu ALTHEA (ALTHEA)

The Althea L1 blockchain is the only purpose-built Layer 1 blockchain designed for the decentralization and tokenization of telecom, utilities, and infrastructure assets. Althea L1 offers a secure, scalable, low-cost blockchain infrastructure tailored to support critical physical infrastructure projects globally.

ALTHEA Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang ALTHEA, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web ALTHEA Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai ALTHEA

Berapakah nilai 1 ALTHEA pada tahun 2030?
Jika ALTHEA berkembang pada kadar tahunan 5%, nilai anggarannya boleh mencecah sekitar $-- menjelang 2026, $-- menjelang 2030, $-- menjelang 2035, dan $-- menjelang 2040. Angka-angka ini menggambarkan senario pertumbuhan berganda yang stabil, namun harga masa hadapan yang sebenar akan bergantung pada tahap penerimaan pasaran, perkembangan peraturan, dan keadaan makroekonomi. Anda boleh melihat jadual unjuran penuh di bawah untuk butiran terperinci tahun demi tahun bagi harga ALTHEA berpotensi dan jangkaan ROI.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-09 23:52:57 (UTC+8)

