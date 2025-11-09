ALTHEA Harga Hari Ini

Harga langsung ALTHEA (ALTHEA) hari ini ialah $ 0.1475, dengan 1.99% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa ALTHEA kepada USD penukaran adalah $ 0.1475 setiap ALTHEA.

ALTHEA kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada --, dengan bekalan edaran sebanyak -- ALTHEA. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, ALTHEA didagangkan antara $ 0.143 (rendah) dan $ 0.154 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah --, manakala paras terendah sepanjang masa ialah --.

Dalam prestasi jangka pendek, ALTHEA dipindahkan -1.01% dalam sejam terakhir dan -28.95% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 6.08K.

ALTHEA (ALTHEA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran ---- -- Kelantangan (24J) $ 6.08K$ 6.08K $ 6.08K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 4.43M$ 4.43M $ 4.43M Bekalan Peredaran ---- -- Jumlah Bekalan 30,000,000 30,000,000 30,000,000 Rantaian Blok Awam ETH

Had Pasaran semasa ALTHEA ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 6.08K. Bekalan edaran ALTHEA ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak 30000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 4.43M.