$0.11835
-1.75%1D
Alvara Protocol (ALVA) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 23:29:41 (UTC+8)

Alvara Protocol (ALVA) Maklumat Harga (USD)

$ 0.1153
$ 0.1236
$ 0.1153
$ 0.1236
$ 4.777902393038671
$ 0.04738546373708529
Alvara Protocol (ALVA) harga masa nyata ialah $ 0.11835. Sepanjang 24 jam yang lalu, ALVA didagangkan antara $ 0.1153 rendah dan $ 0.1236 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ALVA sepanjang masa ialah $ 4.777902393038671, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.04738546373708529.

Dari segi prestasi jangka pendek, ALVA telah berubah sebanyak -1.36% sejak sejam yang lalu, -1.75% dalam 24 jam dan -16.37% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Alvara Protocol (ALVA) Maklumat Pasaran

No.1218

$ 9.07M
$ 224.80K
$ 23.67M
76.67M
200,000,000
198,920,937.81360623
Had Pasaran semasa Alvara Protocol ialah $ 9.07M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 224.80K. Bekalan edaran ALVA ialah 76.67M, dengan jumlah bekalan sebanyak 198920937.81360623. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 23.67M.

Alvara Protocol (ALVA) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Alvara Protocol hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.002108-1.75%
30 Hari$ -0.10405-46.79%
60 Hari$ -0.07164-37.71%
90 Hari$ -0.01426-10.76%
Perubahan Harga Alvara Protocol Hari Ini

Hari ini, ALVA mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.002108 (-1.75%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariAlvara Protocol

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.10405 (-46.79%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Alvara Protocol

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, ALVA mengalami perubahan sebanyak $ -0.07164 (-37.71%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Alvara Protocol

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.01426 (-10.76%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Alvara Protocol (ALVA)?

Semak Alvara Protocolhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Alvara Protocol (ALVA)

Alvara Protocol: Revolutionizing Fund Management. Experience the future of fund management with Alvara Protocol and the ERC-BTS (Basket Token Standard).

Alvara Protocol tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Alvara Protocol pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak ALVA ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Alvara Protocol di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Alvara Protocol anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Alvara Protocol Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Alvara Protocol (ALVA) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Alvara Protocol (ALVA) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Alvara Protocol.

Semak Alvara Protocol ramalan harga sekarang!

Tokenomik Alvara Protocol (ALVA)

Memahami tokenomik Alvara Protocol (ALVA) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token ALVA dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Alvara Protocol (ALVA)

Mencari cara membeli Alvara Protocol? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Alvara Protocol di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

ALVA kepada Mata Wang Tempatan

1 Alvara Protocol(ALVA) ke VND
3,114.38025
1 Alvara Protocol(ALVA) ke AUD
A$0.177525
1 Alvara Protocol(ALVA) ke GBP
0.0863955
1 Alvara Protocol(ALVA) ke EUR
0.099414
1 Alvara Protocol(ALVA) ke USD
$0.11835
1 Alvara Protocol(ALVA) ke MYR
RM0.49707
1 Alvara Protocol(ALVA) ke TRY
4.885488
1 Alvara Protocol(ALVA) ke JPY
¥17.2791
1 Alvara Protocol(ALVA) ke ARS
ARS$173.025333
1 Alvara Protocol(ALVA) ke RUB
9.84672
1 Alvara Protocol(ALVA) ke INR
10.417167
1 Alvara Protocol(ALVA) ke IDR
Rp1,940.163624
1 Alvara Protocol(ALVA) ke KRW
163.692252
1 Alvara Protocol(ALVA) ke PHP
6.72228
1 Alvara Protocol(ALVA) ke EGP
￡E.5.690268
1 Alvara Protocol(ALVA) ke BRL
R$0.627255
1 Alvara Protocol(ALVA) ke CAD
C$0.1621395
1 Alvara Protocol(ALVA) ke BDT
14.41503
1 Alvara Protocol(ALVA) ke NGN
176.904846
1 Alvara Protocol(ALVA) ke COP
$460.5057675
1 Alvara Protocol(ALVA) ke ZAR
R.2.054556
1 Alvara Protocol(ALVA) ke UAH
4.8724695
1 Alvara Protocol(ALVA) ke VES
Bs18.936
1 Alvara Protocol(ALVA) ke CLP
$112.4325
1 Alvara Protocol(ALVA) ke PKR
Rs33.592464
1 Alvara Protocol(ALVA) ke KZT
64.041552
1 Alvara Protocol(ALVA) ke THB
฿3.754062
1 Alvara Protocol(ALVA) ke TWD
NT$3.5611515
1 Alvara Protocol(ALVA) ke AED
د.إ0.4343445
1 Alvara Protocol(ALVA) ke CHF
Fr0.092313
1 Alvara Protocol(ALVA) ke HKD
HK$0.920763
1 Alvara Protocol(ALVA) ke AMD
֏45.25704
1 Alvara Protocol(ALVA) ke MAD
.د.م1.0615995
1 Alvara Protocol(ALVA) ke MXN
$2.168172
1 Alvara Protocol(ALVA) ke SAR
ريال0.4438125
1 Alvara Protocol(ALVA) ke PLN
0.4248765
1 Alvara Protocol(ALVA) ke RON
лв0.5053545
1 Alvara Protocol(ALVA) ke SEK
kr1.093554
1 Alvara Protocol(ALVA) ke BGN
лв0.1952775
1 Alvara Protocol(ALVA) ke HUF
Ft38.982123
1 Alvara Protocol(ALVA) ke CZK
2.430909
1 Alvara Protocol(ALVA) ke KWD
د.ك0.0359784
1 Alvara Protocol(ALVA) ke ILS
0.3941055
1 Alvara Protocol(ALVA) ke AOA
Kz107.8843095
1 Alvara Protocol(ALVA) ke BHD
.د.ب0.04461795
1 Alvara Protocol(ALVA) ke BMD
$0.11835
1 Alvara Protocol(ALVA) ke DKK
kr0.745605
1 Alvara Protocol(ALVA) ke HNL
L3.1043205
1 Alvara Protocol(ALVA) ke MUR
5.3553375
1 Alvara Protocol(ALVA) ke NAD
$2.0557395
1 Alvara Protocol(ALVA) ke NOK
kr1.157463
1 Alvara Protocol(ALVA) ke NZD
$0.1976445
1 Alvara Protocol(ALVA) ke PAB
B/.0.11835
1 Alvara Protocol(ALVA) ke PGK
K0.494703
1 Alvara Protocol(ALVA) ke QAR
ر.ق0.430794
1 Alvara Protocol(ALVA) ke RSD
дин.11.71665

Alvara Protocol Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Alvara Protocol, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Alvara Protocol Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Alvara Protocol

Berapakah nilai Alvara Protocol (ALVA) hari ini?
Harga langsung ALVA dalam USD ialah 0.11835 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa ALVA ke USD?
Harga semasa ALVA ke USD ialah $ 0.11835. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Alvara Protocol?
Had pasaran untuk ALVA ialah $ 9.07M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran ALVA?
Bekalan edaran ALVA ialah 76.67M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) ALVA?
ALVA mencapai harga ATH sebanyak 4.777902393038671 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa ALVA?
ALVA melihat harga ATL sebanyak 0.04738546373708529 USD.
Berapakah jumlah dagangan ALVA?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk ALVAialah $ 224.80K USD.
Adakah ALVA akan naik lebih tinggi tahun ini?
ALVA mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak ALVAramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 23:29:41 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

