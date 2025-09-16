Apakah itu Ascendia (AMB)

Powered by the AMB-net blockchain and its AMB token, AirDAO is an ecosystem of innovative, user-friendly dApps accessible through a single dashboard.

Ascendia tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Ascendia pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.



Selain itu, anda boleh:-

- Semak AMB ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.

- Baca ulasan dan analitik tentang Ascendia di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Ascendia anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Ascendia Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Ascendia (AMB) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Ascendia (AMB) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Ascendia.

Semak Ascendia ramalan harga sekarang!

Tokenomik Ascendia (AMB)

Memahami tokenomik Ascendia (AMB) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token AMB dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Ascendia (AMB)

Mencari cara membeli Ascendia? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Ascendia di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

AMB kepada Mata Wang Tempatan

Cuba Penukar

Ascendia Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Ascendia, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Ascendia Berapakah nilai Ascendia (AMB) hari ini? Harga langsung AMB dalam USD ialah 0.00009211 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa AMB ke USD? $ 0.00009211 . Lihat Harga semasa AMB ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Ascendia? Had pasaran untuk AMB ialah $ 542.73K USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran AMB? Bekalan edaran AMB ialah 5.89B USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) AMB? AMB mencapai harga ATH sebanyak 1.8522599935531616 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa AMB? AMB melihat harga ATL sebanyak 0.000088270514893852 USD . Berapakah jumlah dagangan AMB? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk AMBialah $ 61.30K USD . Adakah AMB akan naik lebih tinggi tahun ini? AMB mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak AMBramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

Ascendia (AMB) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8) Jenis Maklumat 09-16 14:49:00 Kemas Kini Industri Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million 09-16 14:26:00 Kemas Kini Industri Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news 09-15 18:21:00 Kemas Kini Industri Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h 09-15 15:08:00 Kemas Kini Industri 24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million 09-15 12:13:00 Kemas Kini Industri Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season" 09-15 11:34:00 Kemas Kini Industri Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

Peluang Hasil Teratas Menggunakan Stablecoins pada 2025 (On-Chain + CeFi)