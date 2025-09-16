Lagi Mengenai AMB

Ascendia Logo

AscendiaHargae(AMB)

1 AMB ke USD Harga Langsung:

$0.00009213
$0.00009213$0.00009213
+1.20%1D
USD
Ascendia (AMB) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 20:19:04 (UTC+8)

Ascendia (AMB) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.00009091
$ 0.00009091$ 0.00009091
24J Rendah
$ 0.00009246
$ 0.00009246$ 0.00009246
24J Tinggi

$ 0.00009091
$ 0.00009091$ 0.00009091

$ 0.00009246
$ 0.00009246$ 0.00009246

$ 1.8522599935531616
$ 1.8522599935531616$ 1.8522599935531616

$ 0.000088270514893852
$ 0.000088270514893852$ 0.000088270514893852

+0.31%

+1.20%

+1.15%

+1.15%

Ascendia (AMB) harga masa nyata ialah $ 0.00009211. Sepanjang 24 jam yang lalu, AMB didagangkan antara $ 0.00009091 rendah dan $ 0.00009246 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi AMB sepanjang masa ialah $ 1.8522599935531616, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.000088270514893852.

Dari segi prestasi jangka pendek, AMB telah berubah sebanyak +0.31% sejak sejam yang lalu, +1.20% dalam 24 jam dan +1.15% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Ascendia (AMB) Maklumat Pasaran

No.2462

$ 542.73K
$ 542.73K$ 542.73K

$ 61.30K
$ 61.30K$ 61.30K

$ 598.72K
$ 598.72K$ 598.72K

5.89B
5.89B 5.89B

6,500,000,000
6,500,000,000 6,500,000,000

13,883,284,576
13,883,284,576 13,883,284,576

90.64%

AMBROSIAS

Had Pasaran semasa Ascendia ialah $ 542.73K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 61.30K. Bekalan edaran AMB ialah 5.89B, dengan jumlah bekalan sebanyak 13883284576. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 598.72K.

Ascendia (AMB) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Ascendia hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0000010925+1.20%
30 Hari$ -0.00001709-15.66%
60 Hari$ -0.00003329-26.55%
90 Hari$ -0.00006869-42.72%
Perubahan Harga Ascendia Hari Ini

Hari ini, AMB mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.0000010925 (+1.20%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariAscendia

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.00001709 (-15.66%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Ascendia

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, AMB mengalami perubahan sebanyak $ -0.00003329 (-26.55%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Ascendia

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.00006869 (-42.72%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Ascendia (AMB)?

Semak Ascendiahalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Ascendia (AMB)

Powered by the AMB-net blockchain and its AMB token, AirDAO is an ecosystem of innovative, user-friendly dApps accessible through a single dashboard.

Ascendia tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Ascendia pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak AMB ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Ascendia di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Ascendia anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Ascendia Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Ascendia (AMB) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Ascendia (AMB) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Ascendia.

Semak Ascendia ramalan harga sekarang!

Tokenomik Ascendia (AMB)

Memahami tokenomik Ascendia (AMB) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token AMB dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Ascendia (AMB)

Mencari cara membeli Ascendia? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Ascendia di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

AMB kepada Mata Wang Tempatan

1 Ascendia(AMB) ke VND
2.42387465
1 Ascendia(AMB) ke AUD
A$0.0001372439
1 Ascendia(AMB) ke GBP
0.0000672403
1 Ascendia(AMB) ke EUR
0.0000773724
1 Ascendia(AMB) ke USD
$0.00009211
1 Ascendia(AMB) ke MYR
RM0.000386862
1 Ascendia(AMB) ke TRY
0.0038032219
1 Ascendia(AMB) ke JPY
¥0.01344806
1 Ascendia(AMB) ke ARS
ARS$0.1350581297
1 Ascendia(AMB) ke RUB
0.007626708
1 Ascendia(AMB) ke INR
0.0081102855
1 Ascendia(AMB) ke IDR
Rp1.5099997584
1 Ascendia(AMB) ke KRW
0.1272232531
1 Ascendia(AMB) ke PHP
0.0052429012
1 Ascendia(AMB) ke EGP
￡E.0.004430491
1 Ascendia(AMB) ke BRL
R$0.000488183
1 Ascendia(AMB) ke CAD
C$0.0001261907
1 Ascendia(AMB) ke BDT
0.011218998
1 Ascendia(AMB) ke NGN
0.1376823436
1 Ascendia(AMB) ke COP
$0.3598046875
1 Ascendia(AMB) ke ZAR
R.0.0015981085
1 Ascendia(AMB) ke UAH
0.0037921687
1 Ascendia(AMB) ke VES
Bs0.0147376
1 Ascendia(AMB) ke CLP
$0.08741239
1 Ascendia(AMB) ke PKR
Rs0.0261445024
1 Ascendia(AMB) ke KZT
0.0498425632
1 Ascendia(AMB) ke THB
฿0.002919887
1 Ascendia(AMB) ke TWD
NT$0.0027743532
1 Ascendia(AMB) ke AED
د.إ0.0003380437
1 Ascendia(AMB) ke CHF
Fr0.0000727669
1 Ascendia(AMB) ke HKD
HK$0.0007166158
1 Ascendia(AMB) ke AMD
֏0.035222864
1 Ascendia(AMB) ke MAD
.د.م0.0008262267
1 Ascendia(AMB) ke MXN
$0.0016892974
1 Ascendia(AMB) ke SAR
ريال0.0003454125
1 Ascendia(AMB) ke PLN
0.000331596
1 Ascendia(AMB) ke RON
лв0.0003942308
1 Ascendia(AMB) ke SEK
kr0.0008520175
1 Ascendia(AMB) ke BGN
лв0.0001519815
1 Ascendia(AMB) ke HUF
Ft0.0304091954
1 Ascendia(AMB) ke CZK
0.001897466
1 Ascendia(AMB) ke KWD
د.ك0.00002809355
1 Ascendia(AMB) ke ILS
0.0003076474
1 Ascendia(AMB) ke AOA
Kz0.0839647127
1 Ascendia(AMB) ke BHD
.د.ب0.00003463336
1 Ascendia(AMB) ke BMD
$0.00009211
1 Ascendia(AMB) ke DKK
kr0.0005821352
1 Ascendia(AMB) ke HNL
L0.0024160453
1 Ascendia(AMB) ke MUR
0.0041679775
1 Ascendia(AMB) ke NAD
$0.0015999507
1 Ascendia(AMB) ke NOK
kr0.0009035991
1 Ascendia(AMB) ke NZD
$0.0001538237
1 Ascendia(AMB) ke PAB
B/.0.00009211
1 Ascendia(AMB) ke PGK
K0.0003850198
1 Ascendia(AMB) ke QAR
ر.ق0.0003352804
1 Ascendia(AMB) ke RSD
дин.0.0091419175

Ascendia Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Ascendia, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Ascendia Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Ascendia

Berapakah nilai Ascendia (AMB) hari ini?
Harga langsung AMB dalam USD ialah 0.00009211 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa AMB ke USD?
Harga semasa AMB ke USD ialah $ 0.00009211. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Ascendia?
Had pasaran untuk AMB ialah $ 542.73K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran AMB?
Bekalan edaran AMB ialah 5.89B USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) AMB?
AMB mencapai harga ATH sebanyak 1.8522599935531616 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa AMB?
AMB melihat harga ATL sebanyak 0.000088270514893852 USD.
Berapakah jumlah dagangan AMB?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk AMBialah $ 61.30K USD.
Adakah AMB akan naik lebih tinggi tahun ini?
AMB mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak AMBramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 20:19:04 (UTC+8)

Ascendia (AMB) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator AMB-ke-USD

Jumlah

AMB
AMB
USD
USD

1 AMB = 0.00009211 USD

Berdagang AMB

AMBUSDT
$0.00009213
$0.00009213$0.00009213
+1.20%

