AMD Harga Hari Ini

Harga langsung AMD (AMDON) hari ini ialah $ 264.48, dengan 10.13% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa AMDON kepada USD penukaran adalah $ 264.48 setiap AMDON.

AMD kini berada pada kedudukan #1813 mengikut permodalan pasaran pada $ 2.12M, dengan bekalan edaran sebanyak 8.03K AMDON. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, AMDON didagangkan antara $ 225.6 (rendah) dan $ 598.19 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 266.6556235433073, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 149.93556428664579.

Dalam prestasi jangka pendek, AMDON dipindahkan -0.41% dalam sejam terakhir dan +3.48% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 125.32K.

AMD (AMDON) Maklumat Pasaran

Kedudukan No.1813 Modal Pasaran $ 2.12M$ 2.12M $ 2.12M Kelantangan (24J) $ 125.32K$ 125.32K $ 125.32K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 2.12M$ 2.12M $ 2.12M Bekalan Peredaran 8.03K 8.03K 8.03K Jumlah Bekalan 8,029.25289212 8,029.25289212 8,029.25289212 Rantaian Blok Awam ETH

Had Pasaran semasa AMD ialah $ 2.12M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 125.32K. Bekalan edaran AMDON ialah 8.03K, dengan jumlah bekalan sebanyak 8029.25289212. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.12M.