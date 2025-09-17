Lagi Mengenai AMI

Amnis Finance Logo

Amnis FinanceHargae(AMI)

1 AMI ke USD Harga Langsung:

$0.0517
$0.0517$0.0517
+0.38%1D
USD
Amnis Finance (AMI) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 02:15:03 (UTC+8)

Amnis Finance (AMI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.0504
$ 0.0504$ 0.0504
24J Rendah
$ 0.05182
$ 0.05182$ 0.05182
24J Tinggi

$ 0.0504
$ 0.0504$ 0.0504

$ 0.05182
$ 0.05182$ 0.05182

$ 0.1417319144654527
$ 0.1417319144654527$ 0.1417319144654527

$ 0.03606617548471026
$ 0.03606617548471026$ 0.03606617548471026

+0.11%

+0.38%

+2.72%

+2.72%

Amnis Finance (AMI) harga masa nyata ialah $ 0.05168. Sepanjang 24 jam yang lalu, AMI didagangkan antara $ 0.0504 rendah dan $ 0.05182 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi AMI sepanjang masa ialah $ 0.1417319144654527, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.03606617548471026.

Dari segi prestasi jangka pendek, AMI telah berubah sebanyak +0.11% sejak sejam yang lalu, +0.38% dalam 24 jam dan +2.72% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Amnis Finance (AMI) Maklumat Pasaran

No.4585

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 57.83K
$ 57.83K$ 57.83K

$ 51.68M
$ 51.68M$ 51.68M

0.00
0.00 0.00

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

0.00%

APTOS

Had Pasaran semasa Amnis Finance ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 57.83K. Bekalan edaran AMI ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 51.68M.

Amnis Finance (AMI) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Amnis Finance hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0001957+0.38%
30 Hari$ -0.04276-45.28%
60 Hari$ -0.07492-59.18%
90 Hari$ -0.02144-29.33%
Perubahan Harga Amnis Finance Hari Ini

Hari ini, AMI mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.0001957 (+0.38%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariAmnis Finance

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.04276 (-45.28%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Amnis Finance

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, AMI mengalami perubahan sebanyak $ -0.07492 (-59.18%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Amnis Finance

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.02144 (-29.33%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Amnis Finance (AMI)?

Semak Amnis Financehalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Amnis Finance (AMI)

As a Top 1 Liquid Staking on Aptos, Amnis Finance introduces a secure and innovative liquid staking protocol that empowers APTOS users maximum returns on their APT tokens staked while unlocking their liquidity.

Amnis Finance tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Amnis Finance pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak AMI ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Amnis Finance di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Amnis Finance anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Amnis Finance Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Amnis Finance (AMI) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Amnis Finance (AMI) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Amnis Finance.

Semak Amnis Finance ramalan harga sekarang!

Tokenomik Amnis Finance (AMI)

Memahami tokenomik Amnis Finance (AMI) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token AMI dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Amnis Finance (AMI)

Mencari cara membeli Amnis Finance? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Amnis Finance di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

AMI kepada Mata Wang Tempatan

1 Amnis Finance(AMI) ke VND
1,359.9592
1 Amnis Finance(AMI) ke AUD
A$0.0770032
1 Amnis Finance(AMI) ke GBP
0.0377264
1 Amnis Finance(AMI) ke EUR
0.0434112
1 Amnis Finance(AMI) ke USD
$0.05168
1 Amnis Finance(AMI) ke MYR
RM0.217056
1 Amnis Finance(AMI) ke TRY
2.1328336
1 Amnis Finance(AMI) ke JPY
¥7.54528
1 Amnis Finance(AMI) ke ARS
ARS$75.8879456
1 Amnis Finance(AMI) ke RUB
4.299776
1 Amnis Finance(AMI) ke INR
4.5468064
1 Amnis Finance(AMI) ke IDR
Rp847.2129792
1 Amnis Finance(AMI) ke KRW
71.2827408
1 Amnis Finance(AMI) ke PHP
2.9369744
1 Amnis Finance(AMI) ke EGP
￡E.2.4847744
1 Amnis Finance(AMI) ke BRL
R$0.2733872
1 Amnis Finance(AMI) ke CAD
C$0.0708016
1 Amnis Finance(AMI) ke BDT
6.294624
1 Amnis Finance(AMI) ke NGN
77.2491968
1 Amnis Finance(AMI) ke COP
$201.089464
1 Amnis Finance(AMI) ke ZAR
R.0.8950976
1 Amnis Finance(AMI) ke UAH
2.1276656
1 Amnis Finance(AMI) ke VES
Bs8.2688
1 Amnis Finance(AMI) ke CLP
$49.04432
1 Amnis Finance(AMI) ke PKR
Rs14.6688512
1 Amnis Finance(AMI) ke KZT
27.9650816
1 Amnis Finance(AMI) ke THB
฿1.6361888
1 Amnis Finance(AMI) ke TWD
NT$1.555568
1 Amnis Finance(AMI) ke AED
د.إ0.1896656
1 Amnis Finance(AMI) ke CHF
Fr0.0403104
1 Amnis Finance(AMI) ke HKD
HK$0.4020704
1 Amnis Finance(AMI) ke AMD
֏19.762432
1 Amnis Finance(AMI) ke MAD
.د.م0.4635696
1 Amnis Finance(AMI) ke MXN
$0.9447104
1 Amnis Finance(AMI) ke SAR
ريال0.1938
1 Amnis Finance(AMI) ke PLN
0.1850144
1 Amnis Finance(AMI) ke RON
лв0.2201568
1 Amnis Finance(AMI) ke SEK
kr0.4764896
1 Amnis Finance(AMI) ke BGN
лв0.085272
1 Amnis Finance(AMI) ke HUF
Ft16.9608592
1 Amnis Finance(AMI) ke CZK
1.0584064
1 Amnis Finance(AMI) ke KWD
د.ك0.01571072
1 Amnis Finance(AMI) ke ILS
0.1720944
1 Amnis Finance(AMI) ke AOA
Kz47.1099376
1 Amnis Finance(AMI) ke BHD
.د.ب0.01948336
1 Amnis Finance(AMI) ke BMD
$0.05168
1 Amnis Finance(AMI) ke DKK
kr0.3250672
1 Amnis Finance(AMI) ke HNL
L1.3555664
1 Amnis Finance(AMI) ke MUR
2.33852
1 Amnis Finance(AMI) ke NAD
$0.8976816
1 Amnis Finance(AMI) ke NOK
kr0.50388
1 Amnis Finance(AMI) ke NZD
$0.0857888
1 Amnis Finance(AMI) ke PAB
B/.0.05168
1 Amnis Finance(AMI) ke PGK
K0.2160224
1 Amnis Finance(AMI) ke QAR
ر.ق0.1881152
1 Amnis Finance(AMI) ke RSD
дин.5.1028832

Amnis Finance Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Amnis Finance, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Amnis Finance Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Amnis Finance

Berapakah nilai Amnis Finance (AMI) hari ini?
Harga langsung AMI dalam USD ialah 0.05168 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa AMI ke USD?
Harga semasa AMI ke USD ialah $ 0.05168. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Amnis Finance?
Had pasaran untuk AMI ialah $ 0.00 USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran AMI?
Bekalan edaran AMI ialah 0.00 USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) AMI?
AMI mencapai harga ATH sebanyak 0.1417319144654527 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa AMI?
AMI melihat harga ATL sebanyak 0.03606617548471026 USD.
Berapakah jumlah dagangan AMI?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk AMIialah $ 57.83K USD.
Adakah AMI akan naik lebih tinggi tahun ini?
AMI mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak AMIramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 02:15:03 (UTC+8)

Amnis Finance (AMI) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Dari Stadium ke Skrin: Bagaimana Base, GameFi, dan Ekonomi Token Mendefinisikan Semula Sukan

September 17, 2025

Berdagang dengan Lebih Pintar: Bagaimana Pesanan Tanpa Yuran + Dibantu AI Mengubah Permainan

September 16, 2025

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

September 16, 2025
Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator AMI-ke-USD

Jumlah

AMI
AMI
USD
USD

1 AMI = 0.05168 USD

Berdagang AMI

AMIUSDT
$0.0517
$0.0517$0.0517
+0.36%

Sertai MEXC Hari Ini

-- Yuran Pembuat Spot, -- Yuran Pengambil Spot
-- Yuran Pembuat Niaga Hadapan, -- Yuran Pengambil Niaga Hadapan