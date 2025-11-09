Amocucinare Harga Hari Ini

Harga langsung Amocucinare (AMORE) hari ini ialah $ 0.001999, dengan 5.26% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa AMORE kepada USD penukaran adalah $ 0.001999 setiap AMORE.

Amocucinare kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada --, dengan bekalan edaran sebanyak -- AMORE. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, AMORE didagangkan antara $ 0.001848 (rendah) dan $ 0.002 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah --, manakala paras terendah sepanjang masa ialah --.

Dalam prestasi jangka pendek, AMORE dipindahkan +3.09% dalam sejam terakhir dan +1.83% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 1.10K.

Amocucinare (AMORE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran ---- -- Kelantangan (24J) $ 1.10K$ 1.10K $ 1.10K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 2.00M$ 2.00M $ 2.00M Bekalan Peredaran ---- -- Jumlah Bekalan 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Rantaian Blok Awam TONCOIN

Had Pasaran semasa Amocucinare ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 1.10K. Bekalan edaran AMORE ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.00M.