Amped FinanceHargae(AMPED)
Harga langsung Amped Finance (AMPED) hari ini ialah $ 0.00594, dengan 0.33% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa AMPED kepada USD penukaran adalah $ 0.00594 setiap AMPED.
Amped Finance kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada --, dengan bekalan edaran sebanyak -- AMPED. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, AMPED didagangkan antara $ 0.00588 (rendah) dan $ 0.00595 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah --, manakala paras terendah sepanjang masa ialah --.
Dalam prestasi jangka pendek, AMPED dipindahkan +0.16% dalam sejam terakhir dan +2.76% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 9.53K.
SONIC
Had Pasaran semasa Amped Finance ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 9.53K. Bekalan edaran AMPED ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 594.00K.
+0.16%
+0.33%
+2.76%
+2.76%
Jejaki perubahan harga untuk Amped Finance hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:
|Tempoh
|Perubahan (USD)
|Perubahan (%)
|Hari ini
|$ +0.0000195
|+0.33%
|30 Hari
|$ -0.00016
|-2.63%
|60 Hari
|$ -0.00089
|-13.04%
|90 Hari
|$ -0.00771
|-56.49%
Hari ini, AMPED mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.0000195 (+0.33%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.
Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.00016 (-2.63%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.
Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, AMPED mengalami perubahan sebanyak $ -0.00089 (-13.04%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.
Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.00771 (-56.49%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.
Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Amped Finance (AMPED)?
Semak Amped Financehalaman Sejarah Harga sekarang.
Cerapan dipacu AI yang menganalisis Amped Finance pergerakan harga terkini, arah aliran volum dagangan dan penunjuk sentimen pasaran, menyampaikan kemas kini masa nyata untuk mengenal pasti peluang dagangan dan menyokong pembuatan keputusan termaklum.
Pada tahun 2040, harga Amped Finance berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.
AMPED is a cryptocurrency that operates on a decentralized network, providing users with a platform for transactions and investments. It is designed to offer a secure and efficient method for transferring digital assets across the globe. The general purpose of AMPED is to facilitate peer-to-peer transactions, allowing users to bypass traditional financial institutions and maintain control over their assets. Its consensus mechanism is based on a Proof-of-Stake (PoS) model, which is known for its energy efficiency and scalability. AMPED's typical use cases include remittances, online purchases, and as a medium of exchange in the digital economy. It is also used within its ecosystem for staking, which allows users to earn rewards by participating in the network's operation.
Bersedia untuk bermula dengan Amped Finance? Membeli AMPED adalah pantas dan mesra pemula di MEXC. Anda boleh mula berdagang serta-merta setelah anda membuat pembelian pertama anda. Untuk mengetahui lebih lanjut, lihat panduan penuh kami tentang cara membeli Amped Finance. Di bawah ialah gambaran keseluruhan 5 langkah pantas untuk membantu anda memulakan Amped Finance (AMPED) perjalanan Membeli anda.
USDT, USDC dan USDE memudahkan dagangan di MEXC. Anda boleh membeli USDT, USDC dan USDE melalui pindahan wang melalui bank, dagangan OTC atau P2P.
Memiliki Amped Finance membolehkan anda membuka lebih banyak pintu dari segi hanya membeli dan memegang. Anda boleh berdagang BTC di ratusan pasaran, memperoleh ganjaran pasif melalui produk pertaruhan dan simpanan fleksibel, atau memanfaatkan alat dagangan profesional untuk mengembangkan aset anda. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, pelabur berpengalaman, MEXC memudahkan untuk memaksimumkan potensi crypto anda. Di bawah ialah empat cara teratas anda boleh memanfaatkan sepenuhnya token Bitcoin anda
Membeli Amped Finance (AMPED) di MEXC bermakna lebih nilai untuk wang anda. Sebagai salah satu platform kripto dengan bayaran terendah di pasaran, MEXC membantu anda mengurangkan kos daripada perdagangan pertama anda.
Semak yuran dagangan kompetitif MEXC
Tambahan pula, anda boleh berdagang token spot terpilih tanpa sebarang bayaran melalui Pesta Tanpa Yuran MEXC.
Amped Finance is an omnichain DeFAI protocol currently offering perpetual swaps trading and liquidity provisioning across diverse cryptocurrency assets and networks.
Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Amped Finance, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:
|Masa (UTC+8)
|Jenis
|Maklumat
|11-08 07:05:00
|Kemas Kini Industri
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
|11-07 21:26:04
|Kemas Kini Industri
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
|11-07 01:12:41
|Kemas Kini Industri
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
|11-06 14:15:13
|Kemas Kini Industri
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
|11-06 11:42:30
|Kemas Kini Industri
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
|11-05 17:18:00
|Kemas Kini Industri
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
Pergi panjang atau pendek AMPED dengan leveraj. Terokai AMPED dagangan niaga hadapan USDT di MEXC dan memanfaatkan perubahan pasaran.
Terokai pasaran spot dan niaga hadapan, lihat harga Amped Finance langsung, volum dan dagangan secara langsung.
Mata wang kripto teratas dengan data pasaran tersedia di MEXC
Mata wang kripto yang menjadi trend masa kini yang mendapat perhatian pasaran yang ketara
Terakhir disenaraikan mata wang kripto yang tersedia untuk perdagangan
Pam kripto teratas hari ini
Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.
Jumlah
1 AMPED = 0.00594 USD