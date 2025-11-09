Amped Finance Harga Hari Ini

Harga langsung Amped Finance (AMPED) hari ini ialah $ 0.00594, dengan 0.33% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa AMPED kepada USD penukaran adalah $ 0.00594 setiap AMPED.

Amped Finance kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada --, dengan bekalan edaran sebanyak -- AMPED. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, AMPED didagangkan antara $ 0.00588 (rendah) dan $ 0.00595 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah --, manakala paras terendah sepanjang masa ialah --.

Dalam prestasi jangka pendek, AMPED dipindahkan +0.16% dalam sejam terakhir dan +2.76% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 9.53K.

Amped Finance (AMPED) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran ---- -- Kelantangan (24J) $ 9.53K$ 9.53K $ 9.53K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 594.00K$ 594.00K $ 594.00K Bekalan Peredaran ---- -- Jumlah Bekalan 100,000,000 100,000,000 100,000,000 Rantaian Blok Awam SONIC

Had Pasaran semasa Amped Finance ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 9.53K. Bekalan edaran AMPED ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 594.00K.