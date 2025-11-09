Amazon Harga Hari Ini

Harga langsung Amazon (AMZNON) hari ini ialah $ 240.9, dengan 3.63% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa AMZNON kepada USD penukaran adalah $ 240.9 setiap AMZNON.

Amazon kini berada pada kedudukan #1825 mengikut permodalan pasaran pada $ 1.84M, dengan bekalan edaran sebanyak 7.64K AMZNON. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, AMZNON didagangkan antara $ 236.41 (rendah) dan $ 250.15 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 257.39012683520014, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 211.30485215454203.

Dalam prestasi jangka pendek, AMZNON dipindahkan -0.49% dalam sejam terakhir dan -1.39% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 64.31K.

Amazon (AMZNON) Maklumat Pasaran

Kedudukan No.1825 Modal Pasaran $ 1.84M$ 1.84M $ 1.84M Kelantangan (24J) $ 64.31K$ 64.31K $ 64.31K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.84M$ 1.84M $ 1.84M Bekalan Peredaran 7.64K 7.64K 7.64K Jumlah Bekalan 7,638.79176877 7,638.79176877 7,638.79176877 Rantaian Blok Awam ETH

Had Pasaran semasa Amazon ialah $ 1.84M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 64.31K. Bekalan edaran AMZNON ialah 7.64K, dengan jumlah bekalan sebanyak 7638.79176877. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.84M.