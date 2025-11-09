Amazon.com xStockHargae(AMZNX)
Harga langsung Amazon.com xStock (AMZNX) hari ini ialah $ 245.27, dengan 0.29% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa AMZNX kepada USD penukaran adalah $ 245.27 setiap AMZNX.
Amazon.com xStock kini berada pada kedudukan #1843 mengikut permodalan pasaran pada $ 1.82M, dengan bekalan edaran sebanyak 7.41K AMZNX. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, AMZNX didagangkan antara $ 243.8 (rendah) dan $ 256.5 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 3,341.2964079602716, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 188.44399514803126.
Dalam prestasi jangka pendek, AMZNX dipindahkan +0.10% dalam sejam terakhir dan +0.71% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 119.60K.
No.1843
SOL
Had Pasaran semasa Amazon.com xStock ialah $ 1.82M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 119.60K. Bekalan edaran AMZNX ialah 7.41K, dengan jumlah bekalan sebanyak 15499.33647321. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 3.80M.
+0.10%
+0.29%
+0.71%
+0.71%
Jejaki perubahan harga untuk Amazon.com xStock hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:
|Tempoh
|Perubahan (USD)
|Perubahan (%)
|Hari ini
|$ +0.7095
|+0.29%
|30 Hari
|$ +24.41
|+11.05%
|60 Hari
|$ +13.13
|+5.65%
|90 Hari
|$ +24.07
|+10.88%
Hari ini, AMZNX mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.7095 (+0.29%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.
Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +24.41 (+11.05%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.
Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, AMZNX mengalami perubahan sebanyak $ +13.13 (+5.65%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.
Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +24.07 (+10.88%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.
Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Amazon.com xStock (AMZNX)?
Semak Amazon.com xStockhalaman Sejarah Harga sekarang.
Cerapan dipacu AI yang menganalisis Amazon.com xStock pergerakan harga terkini, arah aliran volum dagangan dan penunjuk sentimen pasaran, menyampaikan kemas kini masa nyata untuk mengenal pasti peluang dagangan dan menyokong pembuatan keputusan termaklum.
Pada tahun 2040, harga Amazon.com xStock berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.
AMZNX is a cryptocurrency asset that operates on a decentralized platform. Its primary function is to facilitate and streamline digital transactions, with a particular focus on e-commerce and online retail. AMZNX uses a proof-of-stake consensus mechanism, which is widely recognized for its energy efficiency and security. The asset's issuance model is based on a fixed supply, which is designed to prevent inflation and maintain the asset's value. In the broader cryptocurrency ecosystem, AMZNX is often used as a medium of exchange for goods and services, especially within the online retail sector. It is also commonly used for peer-to-peer transactions, due to its fast transaction speeds and low fees.
Bersedia untuk bermula dengan Amazon.com xStock? Membeli AMZNX adalah pantas dan mesra pemula di MEXC. Anda boleh mula berdagang serta-merta setelah anda membuat pembelian pertama anda. Untuk mengetahui lebih lanjut, lihat panduan penuh kami tentang cara membeli Amazon.com xStock. Di bawah ialah gambaran keseluruhan 5 langkah pantas untuk membantu anda memulakan Amazon.com xStock (AMZNX) perjalanan Membeli anda.
USDT, USDC dan USDE memudahkan dagangan di MEXC. Anda boleh membeli USDT, USDC dan USDE melalui pindahan wang melalui bank, dagangan OTC atau P2P.
Memiliki Amazon.com xStock membolehkan anda membuka lebih banyak pintu dari segi hanya membeli dan memegang. Anda boleh berdagang BTC di ratusan pasaran, memperoleh ganjaran pasif melalui produk pertaruhan dan simpanan fleksibel, atau memanfaatkan alat dagangan profesional untuk mengembangkan aset anda. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, pelabur berpengalaman, MEXC memudahkan untuk memaksimumkan potensi crypto anda. Di bawah ialah empat cara teratas anda boleh memanfaatkan sepenuhnya token Bitcoin anda
Membeli Amazon.com xStock (AMZNX) di MEXC bermakna lebih nilai untuk wang anda. Sebagai salah satu platform kripto dengan bayaran terendah di pasaran, MEXC membantu anda mengurangkan kos daripada perdagangan pertama anda.
Semak yuran dagangan kompetitif MEXC
Tambahan pula, anda boleh berdagang token spot terpilih tanpa sebarang bayaran melalui Pesta Tanpa Yuran MEXC.
Amazon xStocks (AMZNx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. AMZNx tracks the price of Amazon.com, Inc. (the underlying) AMZNx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of Amazon.com, Inc., whilst maintaining the benefits of blockchain technology.
Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Amazon.com xStock, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:
|Masa (UTC+8)
|Jenis
|Maklumat
|11-08 07:05:00
|Kemas Kini Industri
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
|11-07 21:26:04
|Kemas Kini Industri
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
|11-07 01:12:41
|Kemas Kini Industri
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
|11-06 14:15:13
|Kemas Kini Industri
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
|11-06 11:42:30
|Kemas Kini Industri
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
|11-05 17:18:00
|Kemas Kini Industri
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
Pergi panjang atau pendek AMZNX dengan leveraj. Terokai AMZNX dagangan niaga hadapan USDT di MEXC dan memanfaatkan perubahan pasaran.
Terokai pasaran spot dan niaga hadapan, lihat harga Amazon.com xStock langsung, volum dan dagangan secara langsung.
Mata wang kripto teratas dengan data pasaran tersedia di MEXC
Mata wang kripto yang menjadi trend masa kini yang mendapat perhatian pasaran yang ketara
Terakhir disenaraikan mata wang kripto yang tersedia untuk perdagangan
Pam kripto teratas hari ini
Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.
Jumlah
1 AMZNX = 245.27 USD