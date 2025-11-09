Amazon.com xStock Harga Hari Ini

Harga langsung Amazon.com xStock (AMZNX) hari ini ialah $ 245.27, dengan 0.29% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa AMZNX kepada USD penukaran adalah $ 245.27 setiap AMZNX.

Amazon.com xStock kini berada pada kedudukan #1843 mengikut permodalan pasaran pada $ 1.82M, dengan bekalan edaran sebanyak 7.41K AMZNX. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, AMZNX didagangkan antara $ 243.8 (rendah) dan $ 256.5 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 3,341.2964079602716, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 188.44399514803126.

Dalam prestasi jangka pendek, AMZNX dipindahkan +0.10% dalam sejam terakhir dan +0.71% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 119.60K.

Amazon.com xStock (AMZNX) Maklumat Pasaran

Kedudukan No.1843 Modal Pasaran $ 1.82M$ 1.82M $ 1.82M Kelantangan (24J) $ 119.60K$ 119.60K $ 119.60K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 3.80M$ 3.80M $ 3.80M Bekalan Peredaran 7.41K 7.41K 7.41K Bekalan Maks ---- -- Jumlah Bekalan 15,499.33647321 15,499.33647321 15,499.33647321 Rantaian Blok Awam SOL

Had Pasaran semasa Amazon.com xStock ialah $ 1.82M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 119.60K. Bekalan edaran AMZNX ialah 7.41K, dengan jumlah bekalan sebanyak 15499.33647321. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 3.80M.