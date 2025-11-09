BursaDEX+
Beli KriptoPasaranSpotNiaga hadapan500XPerolehAcara
Lagi
Blue Chip Blitz
Harga Amazon.com xStock langsung hari ini ialah 245.27 USD.AMZNX modal pasaran ialah 1,816,234.7940650657 USD. Jejaki masa nyata AMZNX kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!Harga Amazon.com xStock langsung hari ini ialah 245.27 USD.AMZNX modal pasaran ialah 1,816,234.7940650657 USD. Jejaki masa nyata AMZNX kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!

Lagi Mengenai AMZNX

Maklumat Harga AMZNX

Apakah AMZNX

Laman Web Rasmi AMZNX

Tokenomik AMZNX

Ramalan Harga AMZNX

Sejarah AMZNX

AMZNX Panduan Membeli

Penukar Mata Wang AMZNX-ke-Fiat

AMZNX Spot

Pra-pasaran

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

Amazon.com xStock Logo

Amazon.com xStockHargae(AMZNX)

1 AMZNX ke USD Harga Langsung:

$245.35
$245.35$245.35
+0.29%1D
USD
Amazon.com xStock (AMZNX) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-09 23:08:25 (UTC+8)

Amazon.com xStock Harga Hari Ini

Harga langsung Amazon.com xStock (AMZNX) hari ini ialah $ 245.27, dengan 0.29% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa AMZNX kepada USD penukaran adalah $ 245.27 setiap AMZNX.

Amazon.com xStock kini berada pada kedudukan #1843 mengikut permodalan pasaran pada $ 1.82M, dengan bekalan edaran sebanyak 7.41K AMZNX. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, AMZNX didagangkan antara $ 243.8 (rendah) dan $ 256.5 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 3,341.2964079602716, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 188.44399514803126.

Dalam prestasi jangka pendek, AMZNX dipindahkan +0.10% dalam sejam terakhir dan +0.71% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 119.60K.

Amazon.com xStock (AMZNX) Maklumat Pasaran

No.1843

$ 1.82M
$ 1.82M$ 1.82M

$ 119.60K
$ 119.60K$ 119.60K

$ 3.80M
$ 3.80M$ 3.80M

7.41K
7.41K 7.41K

--
----

15,499.33647321
15,499.33647321 15,499.33647321

SOL

Had Pasaran semasa Amazon.com xStock ialah $ 1.82M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 119.60K. Bekalan edaran AMZNX ialah 7.41K, dengan jumlah bekalan sebanyak 15499.33647321. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 3.80M.

Amazon.com xStock Sejarah Harga USD

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 243.8
$ 243.8$ 243.8
24J Rendah
$ 256.5
$ 256.5$ 256.5
24J Tinggi

$ 243.8
$ 243.8$ 243.8

$ 256.5
$ 256.5$ 256.5

$ 3,341.2964079602716
$ 3,341.2964079602716$ 3,341.2964079602716

$ 188.44399514803126
$ 188.44399514803126$ 188.44399514803126

+0.10%

+0.29%

+0.71%

+0.71%

Amazon.com xStock (AMZNX) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Amazon.com xStock hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.7095+0.29%
30 Hari$ +24.41+11.05%
60 Hari$ +13.13+5.65%
90 Hari$ +24.07+10.88%
Perubahan Harga Amazon.com xStock Hari Ini

Hari ini, AMZNX mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.7095 (+0.29%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariAmazon.com xStock

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +24.41 (+11.05%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Amazon.com xStock

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, AMZNX mengalami perubahan sebanyak $ +13.13 (+5.65%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Amazon.com xStock

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +24.07 (+10.88%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Amazon.com xStock (AMZNX)?

Semak Amazon.com xStockhalaman Sejarah Harga sekarang.

Analisis AI untuk Amazon.com xStock

Cerapan dipacu AI yang menganalisis Amazon.com xStock pergerakan harga terkini, arah aliran volum dagangan dan penunjuk sentimen pasaran, menyampaikan kemas kini masa nyata untuk mengenal pasti peluang dagangan dan menyokong pembuatan keputusan termaklum.

Apakah faktor yang mempengaruhi harga Amazon.com xStock?

AMZNX stock prices are influenced by several key factors:

1. Amazon's quarterly earnings and revenue performance
2. E-commerce growth trends and market share
3. AWS cloud services expansion and profitability
4. Consumer spending patterns and economic conditions
5. Competition from other tech giants
6. Regulatory changes and antitrust concerns
7. Interest rates and overall market sentiment
8. Innovation in logistics, AI, and new business ventures

Mengapa orang ingin tahu harga Amazon.com xStock hari ini?

People want to know AMZNX price today because they're likely investors or traders monitoring their investment performance, planning buy/sell decisions, or tracking market trends. Real-time price data helps them make informed financial decisions, assess portfolio value, and respond to market volatility quickly.

Ramalan Harga untuk Amazon.com xStock

Amazon.com xStock (AMZNX) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun)
Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran AMZNX pada tahun 2030 ialah $ -- dengan kadar pertumbuhan 0.00%.
Amazon.com xStock (AMZNX) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun)

Pada tahun 2040, harga Amazon.com xStock berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.

Alat MEXC
Untuk unjuran senario masa nyata dan analisis yang lebih diperibadikan, pengguna boleh menggunakan Alat Ramalan Harga dan Wawasan Pasaran AI MEXC.
Penafian: Senario ini adalah ilustrasi dan pendidikan; mata wang kripto tidak menentu—menjalankan penyelidikan anda sendiri (DYOR) sebelum membuat keputusan.
Ingin tahu berapa harga Amazon.com xStock yang akan dicapai pada 2025–2026? Lawati halaman Ramalan Harga kami untuk AMZNX ramalan harga bagi tahun 2025–2026 dengan mengklik Amazon.com xStock Ramalan Harga.

Perihal Amazon.com xStock

AMZNX is a cryptocurrency asset that operates on a decentralized platform. Its primary function is to facilitate and streamline digital transactions, with a particular focus on e-commerce and online retail. AMZNX uses a proof-of-stake consensus mechanism, which is widely recognized for its energy efficiency and security. The asset's issuance model is based on a fixed supply, which is designed to prevent inflation and maintain the asset's value. In the broader cryptocurrency ecosystem, AMZNX is often used as a medium of exchange for goods and services, especially within the online retail sector. It is also commonly used for peer-to-peer transactions, due to its fast transaction speeds and low fees.

Bagaimana untuk membeli & Melabur Amazon.com xStock dalam Malaysia

Bersedia untuk bermula dengan Amazon.com xStock? Membeli AMZNX adalah pantas dan mesra pemula di MEXC. Anda boleh mula berdagang serta-merta setelah anda membuat pembelian pertama anda. Untuk mengetahui lebih lanjut, lihat panduan penuh kami tentang cara membeli Amazon.com xStock. Di bawah ialah gambaran keseluruhan 5 langkah pantas untuk membantu anda memulakan Amazon.com xStock (AMZNX) perjalanan Membeli anda.

Langkah 1

Daftar untuk Akaun dan Lengkapkan KYC

Mula-mula, daftar untuk akaun dan lengkapkan KYC di MEXC. Anda boleh berbuat demikian di laman web rasmi MEXC atau Aplikasi MEXC menggunakan nombor telefon atau alamat e-mel anda.
Langkah 2

Tambahkan USDT, USDC atau USDE pada Dompet Anda

USDT, USDC dan USDE memudahkan dagangan di MEXC. Anda boleh membeli USDT, USDC dan USDE melalui pindahan wang melalui bank, dagangan OTC atau P2P.

Langkah 3

Pergi ke Halaman Dagangan Spot

Di laman web MEXC, klik pada Spot di bar atas dan cari token pilihan anda.
Langkah 4

Pilih Token Anda

Dengan lebihan 7.41K token tersedia, anda boleh membeli Bitcoin, Ethereum dan token sohor kini dengan mudah.
Langkah 5

Lengkapkan Pembelian Anda

Masukkan jumlah token atau yang setara dalam mata wang tempatan anda. Klik Beli, dan Amazon.com xStock akan dikreditkan serta-merta ke dompet anda.
Panduan Cara Membeli Amazon.com xStock (AMZNX)

Apa yang boleh anda lakukan dengan Amazon.com xStock

Memiliki Amazon.com xStock membolehkan anda membuka lebih banyak pintu dari segi hanya membeli dan memegang. Anda boleh berdagang BTC di ratusan pasaran, memperoleh ganjaran pasif melalui produk pertaruhan dan simpanan fleksibel, atau memanfaatkan alat dagangan profesional untuk mengembangkan aset anda. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, pelabur berpengalaman, MEXC memudahkan untuk memaksimumkan potensi crypto anda. Di bawah ialah empat cara teratas anda boleh memanfaatkan sepenuhnya token Bitcoin anda

Berdagang dengan Yuran Amat Rendah di MEXC

Membeli Amazon.com xStock (AMZNX) di MEXC bermakna lebih nilai untuk wang anda. Sebagai salah satu platform kripto dengan bayaran terendah di pasaran, MEXC membantu anda mengurangkan kos daripada perdagangan pertama anda.

Yuran dagangan Spot:
--
Pembuat
--
Pengambil
Yuran dagangan Niaga Hadapan:
--
Pembuat
--
Pengambil

Semak yuran dagangan kompetitif MEXC

Tambahan pula, anda boleh berdagang token spot terpilih tanpa sebarang bayaran melalui Pesta Tanpa Yuran MEXC.

Apakah itu Amazon.com xStock (AMZNX)

Amazon xStocks (AMZNx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. AMZNx tracks the price of Amazon.com, Inc. (the underlying) AMZNx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of Amazon.com, Inc., whilst maintaining the benefits of blockchain technology.

Amazon.com xStock Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Amazon.com xStock, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Laman Web Amazon.com xStock Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Amazon.com xStock

Berapakah nilai 1 Amazon.com xStock pada tahun 2030?
Jika Amazon.com xStock berkembang pada kadar tahunan 5%, nilai anggarannya boleh mencecah sekitar $-- menjelang 2026, $-- menjelang 2030, $-- menjelang 2035, dan $-- menjelang 2040. Angka-angka ini menggambarkan senario pertumbuhan berganda yang stabil, namun harga masa hadapan yang sebenar akan bergantung pada tahap penerimaan pasaran, perkembangan peraturan, dan keadaan makroekonomi. Anda boleh melihat jadual unjuran penuh di bawah untuk butiran terperinci tahun demi tahun bagi harga Amazon.com xStock berpotensi dan jangkaan ROI.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-09 23:08:25 (UTC+8)

Amazon.com xStock (AMZNX) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
11-08 07:05:00Kemas Kini Industri
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Kemas Kini Industri
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Kemas Kini Industri
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Kemas Kini Industri
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Kemas Kini Industri
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Kemas Kini Industri
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Berita Panas

Mengapa Ramai Orang Masih Kehilangan Wang Dalam Bull Run?

October 6, 2025

Kenaikan Rangkaian Lapisan 2 Bitcoin: Memahami Teknologi yang Mengubah Masa Depan Bitcoin di 2025

October 6, 2025

Altcoin pada 2025: Apabila TOTAL3 Mencapai Tahap Tinggi Baru tetapi Portfolio Anda Tidak Bergerak

October 5, 2025
Lihat Lagi

Terokai Lagi tentang Amazon.com xStock

AMZNX USDT (Perdagangan Niaga Hadapan)

Pergi panjang atau pendek AMZNX dengan leveraj. Terokai AMZNX dagangan niaga hadapan USDT di MEXC dan memanfaatkan perubahan pasaran.

Perdagangan Amazon.com xStock (AMZNX) Pasaran di MEXC

Terokai pasaran spot dan niaga hadapan, lihat harga Amazon.com xStock langsung, volum dan dagangan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24J
Volum 24J
AMZNX/USDT
$245.35
$245.35$245.35
+0.31%
0.00% (USDT)

Lebih Banyak Matawang Kripto untuk Dijelajahi

Mata wang kripto teratas dengan data pasaran tersedia di MEXC

PANAS

Mata wang kripto yang menjadi trend masa kini yang mendapat perhatian pasaran yang ketara

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
USDCoin

USDCoin

USDC
Ethereum

Ethereum

ETH
UCN

UCN

UCN

Baru Ditambah

Terakhir disenaraikan mata wang kripto yang tersedia untuk perdagangan

FREEZONE

FREEZONE

FREEZONE

$0.000000
$0.000000$0.000000

0.00%

IRIS Chain

IRIS Chain

IRC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Janction

Janction

JCT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MetaArena

MetaArena

TIMI

$0.04108
$0.04108$0.04108

+105.40%

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.1060
$0.1060$0.1060

+11.57%

Pemegang Untung Tertinggi Terbanyak

Pam kripto teratas hari ini

Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00008801
$0.00008801$0.00008801

+346.75%

FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.0000324
$0.0000324$0.0000324

+116.00%

Cypher

Cypher

CYPR

$0.11870
$0.11870$0.11870

+68.13%

Swarm Network

Swarm Network

TRUTH

$0.03730
$0.03730$0.03730

+59.33%

Decred

Decred

DCR

$36.120
$36.120$36.120

+51.17%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator AMZNX-ke-USD

Jumlah

AMZNX
AMZNX
USD
USD

1 AMZNX = 245.27 USD