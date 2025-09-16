Apakah itu Andromeda (ANDR)

Andromeda is an all on-chain and multi-chain suite of products, tools, and utilities enabled by a decentralized Operating System we call aOS, or Andromeda Operating System. aOS is where Web3 starts.

Andromeda tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Andromeda pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.



Selain itu, anda boleh:-

- Semak ANDR ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.

- Baca ulasan dan analitik tentang Andromeda di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Andromeda anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Andromeda Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Andromeda (ANDR) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Andromeda (ANDR) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Andromeda.

Semak Andromeda ramalan harga sekarang!

Tokenomik Andromeda (ANDR)

Memahami tokenomik Andromeda (ANDR) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token ANDR dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Andromeda (ANDR)

Mencari cara membeli Andromeda? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Andromeda di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

ANDR kepada Mata Wang Tempatan

Cuba Penukar

Andromeda Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Andromeda, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Andromeda Berapakah nilai Andromeda (ANDR) hari ini? Harga langsung ANDR dalam USD ialah 0.001518 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa ANDR ke USD? $ 0.001518 . Lihat Harga semasa ANDR ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Andromeda? Had pasaran untuk ANDR ialah $ 0.00 USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran ANDR? Bekalan edaran ANDR ialah 0.00 USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) ANDR? ANDR mencapai harga ATH sebanyak 1.0440169804325792 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa ANDR? ANDR melihat harga ATL sebanyak 0.00154938741965886 USD . Berapakah jumlah dagangan ANDR? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk ANDRialah $ 59.73K USD . Adakah ANDR akan naik lebih tinggi tahun ini? ANDR mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak ANDRramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

Andromeda (ANDR) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8) Jenis Maklumat 09-16 14:49:00 Kemas Kini Industri Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million 09-16 14:26:00 Kemas Kini Industri Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news 09-15 18:21:00 Kemas Kini Industri Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h 09-15 15:08:00 Kemas Kini Industri 24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million 09-15 12:13:00 Kemas Kini Industri Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season" 09-15 11:34:00 Kemas Kini Industri Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

Peluang Hasil Teratas Menggunakan Stablecoins pada 2025 (On-Chain + CeFi)