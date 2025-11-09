Ani Grok Companion Harga Hari Ini

Harga langsung Ani Grok Companion (ANI) hari ini ialah $ 0.0012762, dengan 4.86% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa ANI kepada USD penukaran adalah $ 0.0012762 setiap ANI.

Ani Grok Companion kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada --, dengan bekalan edaran sebanyak -- ANI. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, ANI didagangkan antara $ 0.0011793 (rendah) dan $ 0.00129 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah --, manakala paras terendah sepanjang masa ialah --.

Dalam prestasi jangka pendek, ANI dipindahkan -0.06% dalam sejam terakhir dan +13.94% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 79.31K.

Ani Grok Companion (ANI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran ---- -- Kelantangan (24J) $ 79.31K$ 79.31K $ 79.31K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Bekalan Peredaran ---- -- Jumlah Bekalan ---- -- Rantaian Blok Awam SOL

Had Pasaran semasa Ani Grok Companion ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 79.31K. Bekalan edaran ANI ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak --. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah --.