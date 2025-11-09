BursaDEX+
Harga Ani Grok Companion langsung hari ini ialah 0.0012762 USD.ANI modal pasaran ialah -- USD. Jejaki masa nyata ANI kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!

Lagi Mengenai ANI

Maklumat Harga ANI

Apakah ANI

Tokenomik ANI

Ramalan Harga ANI

Sejarah ANI

ANI Panduan Membeli

Ani Grok CompanionHargae(ANI)

1 ANI ke USD Harga Langsung:

$0.0012745
$0.0012745
+4.86%1D
USD
Ani Grok Companion (ANI) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-09 23:38:50 (UTC+8)

Ani Grok Companion Harga Hari Ini

Harga langsung Ani Grok Companion (ANI) hari ini ialah $ 0.0012762, dengan 4.86% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa ANI kepada USD penukaran adalah $ 0.0012762 setiap ANI.

Ani Grok Companion kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada --, dengan bekalan edaran sebanyak -- ANI. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, ANI didagangkan antara $ 0.0011793 (rendah) dan $ 0.00129 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah --, manakala paras terendah sepanjang masa ialah --.

Dalam prestasi jangka pendek, ANI dipindahkan -0.06% dalam sejam terakhir dan +13.94% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 79.31K.

Ani Grok Companion (ANI) Maklumat Pasaran

$ 79.31K
$ 79.31K

$ 0.00
$ 0.00

SOL

Had Pasaran semasa Ani Grok Companion ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 79.31K. Bekalan edaran ANI ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak --. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah --.

Ani Grok Companion Sejarah Harga USD

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.0011793
$ 0.0011793
24J Rendah
$ 0.00129
$ 0.00129
24J Tinggi

$ 0.0011793
$ 0.0011793

$ 0.00129
$ 0.00129

-0.06%

+4.86%

+13.94%

+13.94%

Ani Grok Companion (ANI) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Ani Grok Companion hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00005907+4.86%
30 Hari$ -0.0015248-54.44%
60 Hari$ -0.0044558-77.74%
90 Hari$ -0.0226738-94.68%
Perubahan Harga Ani Grok Companion Hari Ini

Hari ini, ANI mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.00005907 (+4.86%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariAni Grok Companion

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.0015248 (-54.44%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Ani Grok Companion

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, ANI mengalami perubahan sebanyak $ -0.0044558 (-77.74%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Ani Grok Companion

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.0226738 (-94.68%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Ani Grok Companion (ANI)?

Semak Ani Grok Companionhalaman Sejarah Harga sekarang.

Analisis AI untuk Ani Grok Companion

Cerapan dipacu AI yang menganalisis Ani Grok Companion pergerakan harga terkini, arah aliran volum dagangan dan penunjuk sentimen pasaran, menyampaikan kemas kini masa nyata untuk mengenal pasti peluang dagangan dan menyokong pembuatan keputusan termaklum.

Apakah faktor yang mempengaruhi harga Ani Grok Companion?

ANI token prices are influenced by several key factors:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence directly impact ANI pricing.

Utility & Adoption: Real-world use cases and platform adoption drive demand for ANI tokens.

Supply Mechanics: Token distribution, staking rewards, and burning mechanisms affect circulating supply.

Partnership Announcements: Strategic collaborations and integrations can boost price momentum.

Trading Volume: Higher liquidity and exchange listings improve price stability and accessibility.

Regulatory News: Crypto regulations and compliance updates impact investor behavior.

Technical Development: Platform upgrades, new features, and roadmap progress influence long-term value.

Community Engagement: Active user base and social media presence contribute to price movements.

Like all cryptocurrencies, ANI remains highly volatile and subject to speculative trading patterns.

Mengapa orang ingin tahu harga Ani Grok Companion hari ini?

People want to know ANI Grok Companion price today for trading decisions, portfolio tracking, market analysis, and investment timing. Real-time pricing helps traders identify entry/exit points, assess volatility, and manage risk. Investors monitor daily fluctuations to optimize buying opportunities.

Ramalan Harga untuk Ani Grok Companion

Ani Grok Companion (ANI) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun)
Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran ANI pada tahun 2030 ialah $ -- dengan kadar pertumbuhan 0.00%.
Ani Grok Companion (ANI) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun)

Pada tahun 2040, harga Ani Grok Companion berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.

Ingin tahu berapa harga Ani Grok Companion yang akan dicapai pada 2025–2026? Lawati halaman Ramalan Harga kami untuk ANI ramalan harga bagi tahun 2025–2026 dengan mengklik Ani Grok Companion Ramalan Harga.

Perihal Ani Grok Companion

ANI (Animecoin) is a cryptocurrency that was designed with the intention of serving as a medium of exchange within the anime fan community. Built on the Bitcoin protocol, ANI utilizes a proof-of-work consensus mechanism and has a capped supply, similar to Bitcoin. The coin's primary purpose is to facilitate transactions for goods and services related to anime, manga, and other aspects of Japanese pop culture. It aims to provide a decentralized and secure method of payment for anime enthusiasts, artists, and content creators worldwide. This makes ANI not just a cryptocurrency, but also a key component of a broader ecosystem centered around anime and related cultural products.

Bagaimana untuk membeli & Melabur Ani Grok Companion dalam Malaysia

Bersedia untuk bermula dengan Ani Grok Companion? Membeli ANI adalah pantas dan mesra pemula di MEXC. Anda boleh mula berdagang serta-merta setelah anda membuat pembelian pertama anda. Untuk mengetahui lebih lanjut, lihat panduan penuh kami tentang cara membeli Ani Grok Companion. Di bawah ialah gambaran keseluruhan 5 langkah pantas untuk membantu anda memulakan Ani Grok Companion (ANI) perjalanan Membeli anda.

Langkah 1

Daftar untuk Akaun dan Lengkapkan KYC

Mula-mula, daftar untuk akaun dan lengkapkan KYC di MEXC. Anda boleh berbuat demikian di laman web rasmi MEXC atau Aplikasi MEXC menggunakan nombor telefon atau alamat e-mel anda.
Langkah 2

Tambahkan USDT, USDC atau USDE pada Dompet Anda

USDT, USDC dan USDE memudahkan dagangan di MEXC. Anda boleh membeli USDT, USDC dan USDE melalui pindahan wang melalui bank, dagangan OTC atau P2P.

Langkah 3

Pergi ke Halaman Dagangan Spot

Di laman web MEXC, klik pada Spot di bar atas dan cari token pilihan anda.
Langkah 4

Pilih Token Anda

Dengan lebihan -- token tersedia, anda boleh membeli Bitcoin, Ethereum dan token sohor kini dengan mudah.
Langkah 5

Lengkapkan Pembelian Anda

Masukkan jumlah token atau yang setara dalam mata wang tempatan anda. Klik Beli, dan Ani Grok Companion akan dikreditkan serta-merta ke dompet anda.
Memiliki Ani Grok Companion membolehkan anda membuka lebih banyak pintu dari segi hanya membeli dan memegang. Anda boleh berdagang BTC di ratusan pasaran, memperoleh ganjaran pasif melalui produk pertaruhan dan simpanan fleksibel, atau memanfaatkan alat dagangan profesional untuk mengembangkan aset anda. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, pelabur berpengalaman, MEXC memudahkan untuk memaksimumkan potensi crypto anda. Di bawah ialah empat cara teratas anda boleh memanfaatkan sepenuhnya token Bitcoin anda

Berdagang dengan Yuran Amat Rendah di MEXC

Membeli Ani Grok Companion (ANI) di MEXC bermakna lebih nilai untuk wang anda. Sebagai salah satu platform kripto dengan bayaran terendah di pasaran, MEXC membantu anda mengurangkan kos daripada perdagangan pertama anda.

Yuran dagangan Spot:
--
Pembuat
--
Pengambil
Yuran dagangan Niaga Hadapan:
--
Pembuat
--
Pengambil

Semak yuran dagangan kompetitif MEXC

Tambahan pula, anda boleh berdagang token spot terpilih tanpa sebarang bayaran melalui Pesta Tanpa Yuran MEXC.

Apakah itu Ani Grok Companion (ANI)

Ani is an AI + anime-themed meme coin, its name blending "Anime" and "AI." It stems from Ani, one of the first AI characters in the Grok iOS app by Elon Musk’s xAI—a personality-driven AI Musk has personally promoted on X.

Ani Grok Companion Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Ani Grok Companion, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Ani Grok Companion

Berapakah nilai 1 Ani Grok Companion pada tahun 2030?
Jika Ani Grok Companion berkembang pada kadar tahunan 5%, nilai anggarannya boleh mencecah sekitar $-- menjelang 2026, $-- menjelang 2030, $-- menjelang 2035, dan $-- menjelang 2040. Angka-angka ini menggambarkan senario pertumbuhan berganda yang stabil, namun harga masa hadapan yang sebenar akan bergantung pada tahap penerimaan pasaran, perkembangan peraturan, dan keadaan makroekonomi. Anda boleh melihat jadual unjuran penuh di bawah untuk butiran terperinci tahun demi tahun bagi harga Ani Grok Companion berpotensi dan jangkaan ROI.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-09 23:38:50 (UTC+8)

Ani Grok Companion (ANI) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
11-08 07:05:00Kemas Kini Industri
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Kemas Kini Industri
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Kemas Kini Industri
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Kemas Kini Industri
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Kemas Kini Industri
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Kemas Kini Industri
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Terokai pasaran spot dan niaga hadapan, lihat harga Ani Grok Companion langsung, volum dan dagangan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24J
Volum 24J
ANI/USDT
$0.0012745
$0.0012745
+4.52%
0.00% (USDT)

$0.000000

$0.00000

$0.00000

$0.04026

$0.1021

$0.00006810

$0.0000343

$0.12771

$0.03910

$36.276

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

