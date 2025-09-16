Apakah itu Animecoin (ANIME)

Animecoin transforms the global anime industry into a community-owned creative network. As the Culture Coin of the anime industry, Animecoin powers a digital economy where one billion global fans can shape and own the future of anime. Since Azuki's launch in January 2022 as the premier Web3 anime brand, a global community has formed to build towards an open anime universe. Now, Animecoin expands this vision with a powerful mission: empowering one billion global fans to shape and own the future of anime culture.

Animecoin tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Animecoin pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.



Selain itu, anda boleh:-

- Semak ANIME ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.

- Baca ulasan dan analitik tentang Animecoin di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Animecoin anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Animecoin Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Animecoin (ANIME) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Animecoin (ANIME) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Animecoin.

Semak Animecoin ramalan harga sekarang!

Tokenomik Animecoin (ANIME)

Memahami tokenomik Animecoin (ANIME) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token ANIME dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Animecoin (ANIME)

Mencari cara membeli Animecoin? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Animecoin di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

ANIME kepada Mata Wang Tempatan

Cuba Penukar

Animecoin Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Animecoin, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Animecoin Berapakah nilai Animecoin (ANIME) hari ini? Harga langsung ANIME dalam USD ialah 0.01549 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa ANIME ke USD? $ 0.01549 . Lihat Harga semasa ANIME ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Animecoin? Had pasaran untuk ANIME ialah $ 85.79M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran ANIME? Bekalan edaran ANIME ialah 5.54B USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) ANIME? ANIME mencapai harga ATH sebanyak 0.1860638973479942 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa ANIME? ANIME melihat harga ATL sebanyak 0.01230881396082252 USD . Berapakah jumlah dagangan ANIME? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk ANIMEialah $ 725.53K USD . Adakah ANIME akan naik lebih tinggi tahun ini? ANIME mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak ANIMEramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

Animecoin (ANIME) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8) Jenis Maklumat 09-16 14:49:00 Kemas Kini Industri Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million 09-16 14:26:00 Kemas Kini Industri Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news 09-15 18:21:00 Kemas Kini Industri Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h 09-15 15:08:00 Kemas Kini Industri 24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million 09-15 12:13:00 Kemas Kini Industri Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season" 09-15 11:34:00 Kemas Kini Industri Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

Peluang Hasil Teratas Menggunakan Stablecoins pada 2025 (On-Chain + CeFi)