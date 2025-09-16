Lagi Mengenai ANIME

AnimecoinHargae(ANIME)

1 ANIME ke USD Harga Langsung:

$0.01549
+2.31%1D
USD
Animecoin (ANIME) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 20:19:25 (UTC+8)

Animecoin (ANIME) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.01494
24J Rendah
$ 0.01559
24J Tinggi

$ 0.01494
$ 0.01559
$ 0.1860638973479942
$ 0.01230881396082252
+0.45%

+2.31%

-4.03%

-4.03%

Animecoin (ANIME) harga masa nyata ialah $ 0.01549. Sepanjang 24 jam yang lalu, ANIME didagangkan antara $ 0.01494 rendah dan $ 0.01559 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ANIME sepanjang masa ialah $ 0.1860638973479942, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.01230881396082252.

Dari segi prestasi jangka pendek, ANIME telah berubah sebanyak +0.45% sejak sejam yang lalu, +2.31% dalam 24 jam dan -4.03% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Animecoin (ANIME) Maklumat Pasaran

No.416

$ 85.79M
$ 725.53K
$ 154.90M
5.54B
10,000,000,000
ETH

Had Pasaran semasa Animecoin ialah $ 85.79M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 725.53K. Bekalan edaran ANIME ialah 5.54B, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 154.90M.

Animecoin (ANIME) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Animecoin hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0003497+2.31%
30 Hari$ -0.00273-14.99%
60 Hari$ -0.00342-18.09%
90 Hari$ -0.00512-24.85%
Perubahan Harga Animecoin Hari Ini

Hari ini, ANIME mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.0003497 (+2.31%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariAnimecoin

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.00273 (-14.99%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Animecoin

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, ANIME mengalami perubahan sebanyak $ -0.00342 (-18.09%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Animecoin

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.00512 (-24.85%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Animecoin (ANIME)?

Semak Animecoinhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Animecoin (ANIME)

Animecoin transforms the global anime industry into a community-owned creative network. As the Culture Coin of the anime industry, Animecoin powers a digital economy where one billion global fans can shape and own the future of anime. Since Azuki's launch in January 2022 as the premier Web3 anime brand, a global community has formed to build towards an open anime universe. Now, Animecoin expands this vision with a powerful mission: empowering one billion global fans to shape and own the future of anime culture.

Animecoin tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Animecoin pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak ANIME ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Animecoin di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Animecoin anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Animecoin Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Animecoin (ANIME) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Animecoin (ANIME) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Animecoin.

Semak Animecoin ramalan harga sekarang!

Tokenomik Animecoin (ANIME)

Memahami tokenomik Animecoin (ANIME) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token ANIME dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Animecoin (ANIME)

Mencari cara membeli Animecoin? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Animecoin di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

ANIME kepada Mata Wang Tempatan

1 Animecoin(ANIME) ke VND
407.61935
1 Animecoin(ANIME) ke AUD
A$0.0230801
1 Animecoin(ANIME) ke GBP
0.0113077
1 Animecoin(ANIME) ke EUR
0.0130116
1 Animecoin(ANIME) ke USD
$0.01549
1 Animecoin(ANIME) ke MYR
RM0.065058
1 Animecoin(ANIME) ke TRY
0.6395821
1 Animecoin(ANIME) ke JPY
¥2.26154
1 Animecoin(ANIME) ke ARS
ARS$22.7125223
1 Animecoin(ANIME) ke RUB
1.282572
1 Animecoin(ANIME) ke INR
1.3638945
1 Animecoin(ANIME) ke IDR
Rp253.9343856
1 Animecoin(ANIME) ke KRW
21.3949429
1 Animecoin(ANIME) ke PHP
0.8816908
1 Animecoin(ANIME) ke EGP
￡E.0.745069
1 Animecoin(ANIME) ke BRL
R$0.082097
1 Animecoin(ANIME) ke CAD
C$0.0212213
1 Animecoin(ANIME) ke BDT
1.886682
1 Animecoin(ANIME) ke NGN
23.1538324
1 Animecoin(ANIME) ke COP
$60.5078125
1 Animecoin(ANIME) ke ZAR
R.0.2687515
1 Animecoin(ANIME) ke UAH
0.6377233
1 Animecoin(ANIME) ke VES
Bs2.4784
1 Animecoin(ANIME) ke CLP
$14.70001
1 Animecoin(ANIME) ke PKR
Rs4.3966816
1 Animecoin(ANIME) ke KZT
8.3819488
1 Animecoin(ANIME) ke THB
฿0.491033
1 Animecoin(ANIME) ke TWD
NT$0.4665588
1 Animecoin(ANIME) ke AED
د.إ0.0568483
1 Animecoin(ANIME) ke CHF
Fr0.0122371
1 Animecoin(ANIME) ke HKD
HK$0.1205122
1 Animecoin(ANIME) ke AMD
֏5.923376
1 Animecoin(ANIME) ke MAD
.د.م0.1389453
1 Animecoin(ANIME) ke MXN
$0.2840866
1 Animecoin(ANIME) ke SAR
ريال0.0580875
1 Animecoin(ANIME) ke PLN
0.055764
1 Animecoin(ANIME) ke RON
лв0.0662972
1 Animecoin(ANIME) ke SEK
kr0.1432825
1 Animecoin(ANIME) ke BGN
лв0.0255585
1 Animecoin(ANIME) ke HUF
Ft5.1138686
1 Animecoin(ANIME) ke CZK
0.319094
1 Animecoin(ANIME) ke KWD
د.ك0.00472445
1 Animecoin(ANIME) ke ILS
0.0517366
1 Animecoin(ANIME) ke AOA
Kz14.1202193
1 Animecoin(ANIME) ke BHD
.د.ب0.00582424
1 Animecoin(ANIME) ke BMD
$0.01549
1 Animecoin(ANIME) ke DKK
kr0.0978968
1 Animecoin(ANIME) ke HNL
L0.4063027
1 Animecoin(ANIME) ke MUR
0.7009225
1 Animecoin(ANIME) ke NAD
$0.2690613
1 Animecoin(ANIME) ke NOK
kr0.1519569
1 Animecoin(ANIME) ke NZD
$0.0258683
1 Animecoin(ANIME) ke PAB
B/.0.01549
1 Animecoin(ANIME) ke PGK
K0.0647482
1 Animecoin(ANIME) ke QAR
ر.ق0.0563836
1 Animecoin(ANIME) ke RSD
дин.1.5373825

Animecoin Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Animecoin, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Laman Web Animecoin Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Animecoin

Berapakah nilai Animecoin (ANIME) hari ini?
Harga langsung ANIME dalam USD ialah 0.01549 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa ANIME ke USD?
Harga semasa ANIME ke USD ialah $ 0.01549. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Animecoin?
Had pasaran untuk ANIME ialah $ 85.79M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran ANIME?
Bekalan edaran ANIME ialah 5.54B USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) ANIME?
ANIME mencapai harga ATH sebanyak 0.1860638973479942 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa ANIME?
ANIME melihat harga ATL sebanyak 0.01230881396082252 USD.
Berapakah jumlah dagangan ANIME?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk ANIMEialah $ 725.53K USD.
Adakah ANIME akan naik lebih tinggi tahun ini?
ANIME mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak ANIMEramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Animecoin (ANIME) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

