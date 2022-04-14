Tokenomik Animecoin (ANIME)

Tokenomik Animecoin (ANIME)

Lihat cerapan utama tentang Animecoin (ANIME), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Animecoin (ANIME) Maklumat

Animecoin transforms the global anime industry into a community-owned creative network. As the Culture Coin of the anime industry, Animecoin powers a digital economy where one billion global fans can shape and own the future of anime. Since Azuki's launch in January 2022 as the premier Web3 anime brand, a global community has formed to build towards an open anime universe. Now, Animecoin expands this vision with a powerful mission: empowering one billion global fans to shape and own the future of anime culture.

Laman Web Rasmi:
https://www.anime.xyz
Peneroka Blok:
https://etherscan.io/token/0x4dc26fc5854e7648a064a4abd590bbe71724c277

Animecoin (ANIME) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Animecoin (ANIME), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 91.55M
$ 91.55M
Jumlah Bekalan:
$ 10.00B
$ 10.00B
Bekalan Edaran:
$ 5.54B
$ 5.54B
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 165.30M
$ 165.30M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.23
$ 0.23
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.01230881396082252
$ 0.01230881396082252
Harga Semasa:
$ 0.01653
$ 0.01653

Tokenomik Animecoin (ANIME): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Animecoin (ANIME) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token ANIME yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token ANIME yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik ANIME, terokai ANIME harga langsung token!

