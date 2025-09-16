Lagi Mengenai ANITA

ANITA AI Logo

ANITA AIHargae(ANITA)

1 ANITA ke USD Harga Langsung:

$0.001616
$0.001616$0.001616
-0.24%1D
USD
ANITA AI (ANITA) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 23:29:49 (UTC+8)

ANITA AI (ANITA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.001593
$ 0.001593$ 0.001593
24J Rendah
$ 0.001644
$ 0.001644$ 0.001644
24J Tinggi

$ 0.001593
$ 0.001593$ 0.001593

$ 0.001644
$ 0.001644$ 0.001644

$ 0.011937747737006186
$ 0.011937747737006186$ 0.011937747737006186

$ 0.000422257587688162
$ 0.000422257587688162$ 0.000422257587688162

-0.07%

-0.24%

+6.94%

+6.94%

ANITA AI (ANITA) harga masa nyata ialah $ 0.001616. Sepanjang 24 jam yang lalu, ANITA didagangkan antara $ 0.001593 rendah dan $ 0.001644 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ANITA sepanjang masa ialah $ 0.011937747737006186, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.000422257587688162.

Dari segi prestasi jangka pendek, ANITA telah berubah sebanyak -0.07% sejak sejam yang lalu, -0.24% dalam 24 jam dan +6.94% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

ANITA AI (ANITA) Maklumat Pasaran

No.8862

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 63.83K
$ 63.83K$ 63.83K

$ 1.62M
$ 1.62M$ 1.62M

0.00
0.00 0.00

999,995,066
999,995,066 999,995,066

SOL

Had Pasaran semasa ANITA AI ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 63.83K. Bekalan edaran ANITA ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 999995066. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.62M.

ANITA AI (ANITA) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk ANITA AI hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00000389-0.24%
30 Hari$ -0.000159-8.96%
60 Hari$ -0.000348-17.72%
90 Hari$ -0.001008-38.42%
Perubahan Harga ANITA AI Hari Ini

Hari ini, ANITA mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.00000389 (-0.24%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariANITA AI

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.000159 (-8.96%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari ANITA AI

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, ANITA mengalami perubahan sebanyak $ -0.000348 (-17.72%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari ANITA AI

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.001008 (-38.42%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga ANITA AI (ANITA)?

Semak ANITA AIhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu ANITA AI (ANITA)

Anita AI is the first AI-native influencer building real-world AI agents for industries like real estate and customer experience. Born from code, raised in crypto, she's here to drive adoption and create value.

ANITA AI tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus ANITA AI pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak ANITA ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang ANITA AI di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian ANITA AI anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

ANITA AI Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai ANITA AI (ANITA) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset ANITA AI (ANITA) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk ANITA AI.

Semak ANITA AI ramalan harga sekarang!

Tokenomik ANITA AI (ANITA)

Memahami tokenomik ANITA AI (ANITA) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token ANITA dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli ANITA AI (ANITA)

Mencari cara membeli ANITA AI? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah ANITA AI di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

ANITA kepada Mata Wang Tempatan

1 ANITA AI(ANITA) ke VND
42.52504
1 ANITA AI(ANITA) ke AUD
A$0.002424
1 ANITA AI(ANITA) ke GBP
0.00117968
1 ANITA AI(ANITA) ke EUR
0.00135744
1 ANITA AI(ANITA) ke USD
$0.001616
1 ANITA AI(ANITA) ke MYR
RM0.0067872
1 ANITA AI(ANITA) ke TRY
0.06670848
1 ANITA AI(ANITA) ke JPY
¥0.235936
1 ANITA AI(ANITA) ke ARS
ARS$2.36255968
1 ANITA AI(ANITA) ke RUB
0.1344512
1 ANITA AI(ANITA) ke INR
0.14224032
1 ANITA AI(ANITA) ke IDR
Rp26.49179904
1 ANITA AI(ANITA) ke KRW
2.23512192
1 ANITA AI(ANITA) ke PHP
0.0917888
1 ANITA AI(ANITA) ke EGP
￡E.0.07769728
1 ANITA AI(ANITA) ke BRL
R$0.0085648
1 ANITA AI(ANITA) ke CAD
C$0.00221392
1 ANITA AI(ANITA) ke BDT
0.1968288
1 ANITA AI(ANITA) ke NGN
2.41553216
1 ANITA AI(ANITA) ke COP
$6.2879368
1 ANITA AI(ANITA) ke ZAR
R.0.02805376
1 ANITA AI(ANITA) ke UAH
0.06653072
1 ANITA AI(ANITA) ke VES
Bs0.25856
1 ANITA AI(ANITA) ke CLP
$1.5352
1 ANITA AI(ANITA) ke PKR
Rs0.45868544
1 ANITA AI(ANITA) ke KZT
0.87444992
1 ANITA AI(ANITA) ke THB
฿0.05125952
1 ANITA AI(ANITA) ke TWD
NT$0.04862544
1 ANITA AI(ANITA) ke AED
د.إ0.00593072
1 ANITA AI(ANITA) ke CHF
Fr0.00126048
1 ANITA AI(ANITA) ke HKD
HK$0.01257248
1 ANITA AI(ANITA) ke AMD
֏0.6179584
1 ANITA AI(ANITA) ke MAD
.د.م0.01449552
1 ANITA AI(ANITA) ke MXN
$0.02960512
1 ANITA AI(ANITA) ke SAR
ريال0.00606
1 ANITA AI(ANITA) ke PLN
0.00580144
1 ANITA AI(ANITA) ke RON
лв0.00690032
1 ANITA AI(ANITA) ke SEK
kr0.01493184
1 ANITA AI(ANITA) ke BGN
лв0.0026664
1 ANITA AI(ANITA) ke HUF
Ft0.53227808
1 ANITA AI(ANITA) ke CZK
0.03319264
1 ANITA AI(ANITA) ke KWD
د.ك0.000491264
1 ANITA AI(ANITA) ke ILS
0.00538128
1 ANITA AI(ANITA) ke AOA
Kz1.47309712
1 ANITA AI(ANITA) ke BHD
.د.ب0.000609232
1 ANITA AI(ANITA) ke BMD
$0.001616
1 ANITA AI(ANITA) ke DKK
kr0.0101808
1 ANITA AI(ANITA) ke HNL
L0.04238768
1 ANITA AI(ANITA) ke MUR
0.073124
1 ANITA AI(ANITA) ke NAD
$0.02806992
1 ANITA AI(ANITA) ke NOK
kr0.01580448
1 ANITA AI(ANITA) ke NZD
$0.00269872
1 ANITA AI(ANITA) ke PAB
B/.0.001616
1 ANITA AI(ANITA) ke PGK
K0.00675488
1 ANITA AI(ANITA) ke QAR
ر.ق0.00588224
1 ANITA AI(ANITA) ke RSD
дин.0.159984

ANITA AI Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang ANITA AI, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Laman Web ANITA AI Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai ANITA AI

Berapakah nilai ANITA AI (ANITA) hari ini?
Harga langsung ANITA dalam USD ialah 0.001616 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa ANITA ke USD?
Harga semasa ANITA ke USD ialah $ 0.001616. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran ANITA AI?
Had pasaran untuk ANITA ialah $ 0.00 USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran ANITA?
Bekalan edaran ANITA ialah 0.00 USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) ANITA?
ANITA mencapai harga ATH sebanyak 0.011937747737006186 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa ANITA?
ANITA melihat harga ATL sebanyak 0.000422257587688162 USD.
Berapakah jumlah dagangan ANITA?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk ANITAialah $ 63.83K USD.
Adakah ANITA akan naik lebih tinggi tahun ini?
ANITA mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak ANITAramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 23:29:49 (UTC+8)

ANITA AI (ANITA) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Berdagang dengan Lebih Pintar: Bagaimana Pesanan Tanpa Yuran + Dibantu AI Mengubah Permainan

September 16, 2025

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

September 16, 2025

Peluang Hasil Teratas Menggunakan Stablecoins pada 2025 (On-Chain + CeFi)

September 15, 2025
Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

