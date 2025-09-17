Apakah itu AnkrNetwork (ANKR)

Ankr is a distributed computing platform that uses idle computing power from data centers, PCs and edge devices. Its computing power market unlocks the cloud-based sharing economy, bringing great convenience and benefits to suppliers and users. Ankr uses containers, Kubernetes, blockchain and trusted hardware to bring users a cheaper, safer and better-performing cloud. The Ankr team includes a number of consecutive entrepreneurs and senior engineers. It reached a strategic strategic cooperation with large technology companies SAP, Telefonica and DigitalOcean, which will further expand the application.

AnkrNetwork Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai AnkrNetwork (ANKR) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset AnkrNetwork (ANKR) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk AnkrNetwork.

Tokenomik AnkrNetwork (ANKR)

Memahami tokenomik AnkrNetwork (ANKR) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token ANKR dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai AnkrNetwork Berapakah nilai AnkrNetwork (ANKR) hari ini? Harga langsung ANKR dalam USD ialah 0.01518 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa ANKR ke USD? $ 0.01518 . Lihat Harga semasa ANKR ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran AnkrNetwork? Had pasaran untuk ANKR ialah $ 151.80M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran ANKR? Bekalan edaran ANKR ialah 10.00B USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) ANKR? ANKR mencapai harga ATH sebanyak 0.22517936 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa ANKR? ANKR melihat harga ATL sebanyak 0.000711080622353 USD . Berapakah jumlah dagangan ANKR? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk ANKRialah $ 393.99K USD . Adakah ANKR akan naik lebih tinggi tahun ini? ANKR mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak ANKRramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

AnkrNetwork (ANKR) Kemas Kini Industri Penting

