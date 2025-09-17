Lagi Mengenai ANLOG

ANLOG Harga (ANLOG)

1 ANLOG ke USD Harga Langsung:

$0.001136
$0.001136
+0.17%1D
USD
ANLOG (ANLOG) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 01:06:33 (UTC+8)

ANLOG (ANLOG) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.00113
$ 0.00113
24J Rendah
$ 0.001138
$ 0.001138
24J Tinggi

$ 0.00113
$ 0.00113

$ 0.001138
$ 0.001138

$ 0.004004532301968721
$ 0.004004532301968721

$ 0.001073836377294929
$ 0.001073836377294929

0.00%

+0.17%

-4.86%

-4.86%

ANLOG (ANLOG) harga masa nyata ialah $ 0.001136. Sepanjang 24 jam yang lalu, ANLOG didagangkan antara $ 0.00113 rendah dan $ 0.001138 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ANLOG sepanjang masa ialah $ 0.004004532301968721, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.001073836377294929.

Dari segi prestasi jangka pendek, ANLOG telah berubah sebanyak 0.00% sejak sejam yang lalu, +0.17% dalam 24 jam dan -4.86% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

ANLOG (ANLOG) Maklumat Pasaran

No.1842

$ 2.11M
$ 2.11M

$ 54.60K
$ 54.60K

$ 10.29M
$ 10.29M

1.86B
1.86B

--
--

9,057,971,000
9,057,971,000

ANLOG

Had Pasaran semasa ANLOG ialah $ 2.11M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 54.60K. Bekalan edaran ANLOG ialah 1.86B, dengan jumlah bekalan sebanyak 9057971000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 10.29M.

ANLOG (ANLOG) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk ANLOG hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00000193+0.17%
30 Hari$ -0.000247-17.86%
60 Hari$ -0.000244-17.69%
90 Hari$ -0.000247-17.86%
Perubahan Harga ANLOG Hari Ini

Hari ini, ANLOG mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.00000193 (+0.17%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariANLOG

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.000247 (-17.86%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari ANLOG

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, ANLOG mengalami perubahan sebanyak $ -0.000244 (-17.69%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari ANLOG

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.000247 (-17.86%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga ANLOG (ANLOG)?

Semak ANLOGhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu ANLOG (ANLOG)

By enabling diverse L1 and L2 networks to exchange messages, Analog aims to resolve composability challenges that currently hinder the development of powerful cross-chain applications. As an omnichain interoperability solution built as an independent chain, Analog empowers dApp developers to build and connect their smart contracts and applications across multiple chains, fostering greater collaboration and innovation in the blockchain ecosystem.

ANLOG tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus ANLOG pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak ANLOG ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang ANLOG di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian ANLOG anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

ANLOG Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai ANLOG (ANLOG) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset ANLOG (ANLOG) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk ANLOG.

Semak ANLOG ramalan harga sekarang!

Tokenomik ANLOG (ANLOG)

Memahami tokenomik ANLOG (ANLOG) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token ANLOG dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli ANLOG (ANLOG)

Mencari cara membeli ANLOG? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah ANLOG di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

ANLOG kepada Mata Wang Tempatan

1 ANLOG(ANLOG) ke VND
29.89384
1 ANLOG(ANLOG) ke AUD
A$0.00169264
1 ANLOG(ANLOG) ke GBP
0.00082928
1 ANLOG(ANLOG) ke EUR
0.00095424
1 ANLOG(ANLOG) ke USD
$0.001136
1 ANLOG(ANLOG) ke MYR
RM0.0047712
1 ANLOG(ANLOG) ke TRY
0.04688272
1 ANLOG(ANLOG) ke JPY
¥0.165856
1 ANLOG(ANLOG) ke ARS
ARS$1.66324032
1 ANLOG(ANLOG) ke RUB
0.0945152
1 ANLOG(ANLOG) ke INR
0.099968
1 ANLOG(ANLOG) ke IDR
Rp18.62294784
1 ANLOG(ANLOG) ke KRW
1.56689616
1 ANLOG(ANLOG) ke PHP
0.06457024
1 ANLOG(ANLOG) ke EGP
￡E.0.05460752
1 ANLOG(ANLOG) ke BRL
R$0.00600944
1 ANLOG(ANLOG) ke CAD
C$0.00155632
1 ANLOG(ANLOG) ke BDT
0.1383648
1 ANLOG(ANLOG) ke NGN
1.69804736
1 ANLOG(ANLOG) ke COP
$4.4202328
1 ANLOG(ANLOG) ke ZAR
R.0.01968688
1 ANLOG(ANLOG) ke UAH
0.04676912
1 ANLOG(ANLOG) ke VES
Bs0.18176
1 ANLOG(ANLOG) ke CLP
$1.0792
1 ANLOG(ANLOG) ke PKR
Rs0.32244224
1 ANLOG(ANLOG) ke KZT
0.61471232
1 ANLOG(ANLOG) ke THB
฿0.03598848
1 ANLOG(ANLOG) ke TWD
NT$0.0341936
1 ANLOG(ANLOG) ke AED
د.إ0.00416912
1 ANLOG(ANLOG) ke CHF
Fr0.00088608
1 ANLOG(ANLOG) ke HKD
HK$0.00883808
1 ANLOG(ANLOG) ke AMD
֏0.4344064
1 ANLOG(ANLOG) ke MAD
.د.م0.01018992
1 ANLOG(ANLOG) ke MXN
$0.0207888
1 ANLOG(ANLOG) ke SAR
ريال0.00426
1 ANLOG(ANLOG) ke PLN
0.00406688
1 ANLOG(ANLOG) ke RON
лв0.00483936
1 ANLOG(ANLOG) ke SEK
kr0.01047392
1 ANLOG(ANLOG) ke BGN
лв0.0018744
1 ANLOG(ANLOG) ke HUF
Ft0.37282384
1 ANLOG(ANLOG) ke CZK
0.02326528
1 ANLOG(ANLOG) ke KWD
د.ك0.000345344
1 ANLOG(ANLOG) ke ILS
0.00378288
1 ANLOG(ANLOG) ke AOA
Kz1.03554352
1 ANLOG(ANLOG) ke BHD
.د.ب0.000428272
1 ANLOG(ANLOG) ke BMD
$0.001136
1 ANLOG(ANLOG) ke DKK
kr0.00713408
1 ANLOG(ANLOG) ke HNL
L0.02979728
1 ANLOG(ANLOG) ke MUR
0.051404
1 ANLOG(ANLOG) ke NAD
$0.01973232
1 ANLOG(ANLOG) ke NOK
kr0.011076
1 ANLOG(ANLOG) ke NZD
$0.00189712
1 ANLOG(ANLOG) ke PAB
B/.0.001136
1 ANLOG(ANLOG) ke PGK
K0.00474848
1 ANLOG(ANLOG) ke QAR
ر.ق0.00413504
1 ANLOG(ANLOG) ke RSD
дин.0.11211184

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang ANLOG, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web ANLOG Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai ANLOG

Berapakah nilai ANLOG (ANLOG) hari ini?
Harga langsung ANLOG dalam USD ialah 0.001136 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa ANLOG ke USD?
Harga semasa ANLOG ke USD ialah $ 0.001136. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran ANLOG?
Had pasaran untuk ANLOG ialah $ 2.11M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran ANLOG?
Bekalan edaran ANLOG ialah 1.86B USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) ANLOG?
ANLOG mencapai harga ATH sebanyak 0.004004532301968721 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa ANLOG?
ANLOG melihat harga ATL sebanyak 0.001073836377294929 USD.
Berapakah jumlah dagangan ANLOG?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk ANLOGialah $ 54.60K USD.
Adakah ANLOG akan naik lebih tinggi tahun ini?
ANLOG mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak ANLOGramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 01:06:33 (UTC+8)

ANLOG (ANLOG) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

$0.001136
