Harga langsung ANOME (ANOME) hari ini ialah $ 0.11794, dengan 3.21% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa ANOME kepada USD penukaran adalah $ 0.11794 setiap ANOME.

ANOME kini berada pada kedudukan #1564 mengikut permodalan pasaran pada $ 3.54M, dengan bekalan edaran sebanyak 30.00M ANOME. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, ANOME didagangkan antara $ 0.11281 (rendah) dan $ 0.1213 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.21166729238580834, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.07743573506739244.

Dalam prestasi jangka pendek, ANOME dipindahkan +0.61% dalam sejam terakhir dan -15.46% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 84.27K.

ANOME (ANOME) Maklumat Pasaran

Kedudukan No.1564 Modal Pasaran $ 3.54M$ 3.54M $ 3.54M Kelantangan (24J) $ 84.27K$ 84.27K $ 84.27K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 117.94M$ 117.94M $ 117.94M Bekalan Peredaran 30.00M 30.00M 30.00M Bekalan Maks 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Jumlah Bekalan 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Kadar Peredaran 3.00% Rantaian Blok Awam BSC

Had Pasaran semasa ANOME ialah $ 3.54M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 84.27K. Bekalan edaran ANOME ialah 30.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 117.94M.