Tokenomik ANOME (ANOME)

Tokenomik ANOME (ANOME)

Lihat cerapan utama tentang ANOME (ANOME), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 15:33:31 (UTC+8)
USD

ANOME (ANOME) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk ANOME (ANOME), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 3.53M
$ 3.53M$ 3.53M
Jumlah Bekalan:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Bekalan Edaran:
$ 30.00M
$ 30.00M$ 30.00M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 117.76M
$ 117.76M$ 117.76M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.205
$ 0.205$ 0.205
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.07743573506739244
$ 0.07743573506739244$ 0.07743573506739244
Harga Semasa:
$ 0.11776
$ 0.11776$ 0.11776

ANOME (ANOME) Maklumat

Anome is a blockchain-based GameFi and asset issuance platform merging DeFi, NFTFi, and AI. It introduces a transparent fund-locking mechanism to prevent rug pulls, while enabling players to mint, trade, and battle NFT cards, earn through LP mining, and engage in DAO governance.

Laman Web Rasmi:
https://www.anome.xyz
Kertas putih:
https://anome-1.gitbook.io/anome/
Peneroka Blok:
https://bscscan.com/token/0x6bc3855827fa6ee1229c937a26bb9fca1a0ffbf0

Tokenomik ANOME (ANOME): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik ANOME (ANOME) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token ANOME yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token ANOME yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik ANOME, terokai ANOME harga langsung token!

Cara Membeli ANOME

Berminat untuk menambah ANOME (ANOME) pada portfolio anda? MEXC menyokong pelbagai kaedah untuk membeli ANOME, termasuk kad kredit, pindahan bank dan perdagangan antara pengguna. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC menjadikan pembelian kripto mudah dan selamat.

ANOME (ANOME) Sejarah Harga

Menganalisis sejarah harga ANOME membantu pengguna memahami pergerakan pasaran lepas, tahap sokongan/rintangan utama dan corak turun naik. Sama ada anda menjejaki paras tertinggi sepanjang masa atau mengenal pasti arah aliran, data sejarah adalah bahagian penting dalam ramalan harga dan analisis teknikal.

ANOME Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju ANOME? Halaman ramalan harga ANOME kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?

MEXC ialah salah satu bursa kripto terkemuka dunia, dipercayai oleh berjuta-juta pengguna di seluruh dunia. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto.

Lebih 4,000 pasangan dagangan merentasi pasaran Spot dan Niaga Hadapan
Penyenaraian token terpantas di kalangan CEX
Kecairan #1 merentas industri
Yuran terendah, disokong oleh perkhidmatan pelanggan 24/7
100%+ ketelusan rizab token untuk dana pengguna
Halangan kemasukan ultra rendah: beli kripto dengan hanya 1 USDT
mc_how_why_title
Beli kripto dengan hanya 1 USDT: Cara termudah anda untuk kripto!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.

Sila baca dan fahami Perjanjian Pengguna dan Dasar Privasi