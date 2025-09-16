Lagi Mengenai ANON

$2.079
+13.17%1D
Hey Anon (ANON) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 20:19:32 (UTC+8)

Hey Anon (ANON) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 1.813
24J Rendah
$ 2.113
24J Tinggi

$ 1.813
$ 2.113
$ 24.74602845086711
$ 1.1291481850667386
+0.19%

+13.17%

-20.23%

-20.23%

Hey Anon (ANON) harga masa nyata ialah $ 2.079. Sepanjang 24 jam yang lalu, ANON didagangkan antara $ 1.813 rendah dan $ 2.113 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ANON sepanjang masa ialah $ 24.74602845086711, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 1.1291481850667386.

Dari segi prestasi jangka pendek, ANON telah berubah sebanyak +0.19% sejak sejam yang lalu, +13.17% dalam 24 jam dan -20.23% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Hey Anon (ANON) Maklumat Pasaran

No.827

$ 27.91M
$ 133.34K
$ 43.66M
13.43M
21,000,000
21,000,000
63.93%

SOL

Had Pasaran semasa Hey Anon ialah $ 27.91M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 133.34K. Bekalan edaran ANON ialah 13.43M, dengan jumlah bekalan sebanyak 21000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 43.66M.

Hey Anon (ANON) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Hey Anon hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.24194+13.17%
30 Hari$ -0.329-13.67%
60 Hari$ -1.026-33.05%
90 Hari$ -2.287-52.39%
Perubahan Harga Hey Anon Hari Ini

Hari ini, ANON mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.24194 (+13.17%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariHey Anon

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.329 (-13.67%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Hey Anon

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, ANON mengalami perubahan sebanyak $ -1.026 (-33.05%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Hey Anon

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -2.287 (-52.39%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Hey Anon (ANON)?

Semak Hey Anonhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Hey Anon (ANON)

HeyAnon is an AI DeFi protocol designed to simplify DeFi interactions and aggregate essential project-related information. By combining conversational AI with real-time data aggregation, HeyAnon enables users to manage DeFi operations, stay informed about project updates, and analyze trends across various platforms and protocols. It integrates natural language processing to process user prompts, executes complex DeFi actions, and delivers near real-time insights from multiple information streams.

Hey Anon tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Hey Anon pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak ANON ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Hey Anon di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Hey Anon anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Hey Anon Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Hey Anon (ANON) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Hey Anon (ANON) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Hey Anon.

Semak Hey Anon ramalan harga sekarang!

Tokenomik Hey Anon (ANON)

Memahami tokenomik Hey Anon (ANON) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token ANON dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Hey Anon (ANON)

Mencari cara membeli Hey Anon? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Hey Anon di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

ANON kepada Mata Wang Tempatan

1 Hey Anon(ANON) ke VND
54,708.885
A$3.09771
1.51767
1.74636
$2.079
RM8.7318
85.84191
¥303.534
ARS$3,048.37533
172.1412
183.05595
Rp34,081.96176
2,871.53559
118.33668
￡E.99.9999
R$11.0187
C$2.84823
253.2222
3,107.60604
$8,121.09375
R.36.07065
85.59243
Bs332.64
$1,972.971
Rs590.10336
1,124.98848
฿65.9043
NT$62.61948
د.إ7.62993
Fr1.64241
HK$16.17462
֏795.0096
.د.م18.64863
$38.12886
ريال7.79625
7.4844
лв8.89812
kr19.23075
лв3.43035
Ft686.36106
42.8274
د.ك0.634095
6.94386
Kz1,895.15403
.د.ب0.781704
$2.079
kr13.13928
L54.53217
94.07475
$36.11223
kr20.39499
$3.47193
B/.2.079
K8.69022
ر.ق7.56756
дин.206.34075

Hey Anon Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Hey Anon, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Hey Anon Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Hey Anon

Berapakah nilai Hey Anon (ANON) hari ini?
Harga langsung ANON dalam USD ialah 2.079 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa ANON ke USD?
Harga semasa ANON ke USD ialah $ 2.079. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Hey Anon?
Had pasaran untuk ANON ialah $ 27.91M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran ANON?
Bekalan edaran ANON ialah 13.43M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) ANON?
ANON mencapai harga ATH sebanyak 24.74602845086711 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa ANON?
ANON melihat harga ATL sebanyak 1.1291481850667386 USD.
Berapakah jumlah dagangan ANON?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk ANONialah $ 133.34K USD.
Adakah ANON akan naik lebih tinggi tahun ini?
ANON mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak ANONramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 20:19:32 (UTC+8)

Hey Anon (ANON) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

