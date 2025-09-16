Apakah itu Hey Anon (ANON)

HeyAnon is an AI DeFi protocol designed to simplify DeFi interactions and aggregate essential project-related information. By combining conversational AI with real-time data aggregation, HeyAnon enables users to manage DeFi operations, stay informed about project updates, and analyze trends across various platforms and protocols. It integrates natural language processing to process user prompts, executes complex DeFi actions, and delivers near real-time insights from multiple information streams.

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Hey Anon Berapakah nilai Hey Anon (ANON) hari ini? Harga langsung ANON dalam USD ialah 2.079 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa ANON ke USD? $ 2.079 . Lihat Harga semasa ANON ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Hey Anon? Had pasaran untuk ANON ialah $ 27.91M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran ANON? Bekalan edaran ANON ialah 13.43M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) ANON? ANON mencapai harga ATH sebanyak 24.74602845086711 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa ANON? ANON melihat harga ATL sebanyak 1.1291481850667386 USD . Berapakah jumlah dagangan ANON? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk ANONialah $ 133.34K USD . Adakah ANON akan naik lebih tinggi tahun ini? ANON mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak ANONramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

Hey Anon (ANON) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8) Jenis Maklumat 09-16 14:49:00 Kemas Kini Industri Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million 09-16 14:26:00 Kemas Kini Industri Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news 09-15 18:21:00 Kemas Kini Industri Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h 09-15 15:08:00 Kemas Kini Industri 24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million 09-15 12:13:00 Kemas Kini Industri Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season" 09-15 11:34:00 Kemas Kini Industri Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

