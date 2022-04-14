Tokenomik Hey Anon (ANON)

Tokenomik Hey Anon (ANON)

Lihat cerapan utama tentang Hey Anon (ANON), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

Hey Anon (ANON) Maklumat

HeyAnon is an AI DeFi protocol designed to simplify DeFi interactions and aggregate essential project-related information. By combining conversational AI with real-time data aggregation, HeyAnon enables users to manage DeFi operations, stay informed about project updates, and analyze trends across various platforms and protocols. It integrates natural language processing to process user prompts, executes complex DeFi actions, and delivers near real-time insights from multiple information streams.

Laman Web Rasmi:
https://heyanon.ai/
Kertas putih:
https://docs.heyanon.ai/heyanon.ai
Peneroka Blok:
https://solscan.io/token/9McvH6w97oewLmPxqQEoHUAv3u5iYMyQ9AeZZhguYf1T

Hey Anon (ANON) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Hey Anon (ANON), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 26.65M
Jumlah Bekalan:
$ 21.00M
Bekalan Edaran:
$ 13.43M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 41.69M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 16.56
Terendah Sepanjang Masa:
$ 1.1291481850667386
Harga Semasa:
$ 1.985
Tokenomik Hey Anon (ANON): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Hey Anon (ANON) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token ANON yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token ANON yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik ANON, terokai ANON harga langsung token!

Cara Membeli ANON

Berminat untuk menambah Hey Anon (ANON) pada portfolio anda? MEXC menyokong pelbagai kaedah untuk membeli ANON, termasuk kad kredit, pindahan bank dan perdagangan antara pengguna. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC menjadikan pembelian kripto mudah dan selamat.

Hey Anon (ANON) Sejarah Harga

Menganalisis sejarah harga ANON membantu pengguna memahami pergerakan pasaran lepas, tahap sokongan/rintangan utama dan corak turun naik. Sama ada anda menjejaki paras tertinggi sepanjang masa atau mengenal pasti arah aliran, data sejarah adalah bahagian penting dalam ramalan harga dan analisis teknikal.

ANON Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju ANON? Halaman ramalan harga ANON kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.