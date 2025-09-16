Apakah itu Apollo Name Service (ANS)

Apollo Name Service, known as Star Protocol, is one of the largest social applications on LayerZero, ANS offers a universal, omnichain naming service supporting over 40 blockchains and currently serves approximately 500,000 users. ANS is at the forefront of integrating DePIN and AI, addressing the growing need for decentralized identifiers (DIDs) for billions of connected devices worldwide. With an estimated 30 billion connected devices globally, ANS aims to provide a scalable, omnichain DID solution for every device and individual, enabling seamless identity services across diverse networks based on LayerZero.

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Apollo Name Service Berapakah nilai Apollo Name Service (ANS) hari ini? Harga langsung ANS dalam USD ialah 0.002727 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa ANS ke USD? $ 0.002727 . Lihat Harga semasa ANS ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Apollo Name Service? Had pasaran untuk ANS ialah -- USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran ANS? Bekalan edaran ANS ialah -- USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) ANS? ANS mencapai harga ATH sebanyak -- USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa ANS? ANS melihat harga ATL sebanyak -- USD . Berapakah jumlah dagangan ANS? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk ANSialah $ 53.95K USD . Adakah ANS akan naik lebih tinggi tahun ini? ANS mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak ANSramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

