Apollo Name Service (ANS) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 22:18:37 (UTC+8)

Apollo Name Service (ANS) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.002648
$ 0.002648$ 0.002648
24J Rendah
$ 0.00285
$ 0.00285$ 0.00285
24J Tinggi

$ 0.002648
$ 0.002648$ 0.002648

$ 0.00285
$ 0.00285$ 0.00285

--
----

--
----

-1.77%

-3.16%

-3.68%

-3.68%

Apollo Name Service (ANS) harga masa nyata ialah $ 0.002727. Sepanjang 24 jam yang lalu, ANS didagangkan antara $ 0.002648 rendah dan $ 0.00285 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ANS sepanjang masa ialah --, manakala harga terendah sepanjang masa ialah --.

Dari segi prestasi jangka pendek, ANS telah berubah sebanyak -1.77% sejak sejam yang lalu, -3.16% dalam 24 jam dan -3.68% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Apollo Name Service (ANS) Maklumat Pasaran

--
----

$ 53.95K
$ 53.95K$ 53.95K

$ 2.73M
$ 2.73M$ 2.73M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BASE

Had Pasaran semasa Apollo Name Service ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 53.95K. Bekalan edaran ANS ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.73M.

Apollo Name Service (ANS) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Apollo Name Service hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00008899-3.16%
30 Hari$ -0.000305-10.06%
60 Hari$ -0.001176-30.14%
90 Hari$ -0.001995-42.25%
Perubahan Harga Apollo Name Service Hari Ini

Hari ini, ANS mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.00008899 (-3.16%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariApollo Name Service

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.000305 (-10.06%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Apollo Name Service

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, ANS mengalami perubahan sebanyak $ -0.001176 (-30.14%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Apollo Name Service

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.001995 (-42.25%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Apollo Name Service (ANS)?

Semak Apollo Name Servicehalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Apollo Name Service (ANS)

Apollo Name Service, known as Star Protocol, is one of the largest social applications on LayerZero, ANS offers a universal, omnichain naming service supporting over 40 blockchains and currently serves approximately 500,000 users. ANS is at the forefront of integrating DePIN and AI, addressing the growing need for decentralized identifiers (DIDs) for billions of connected devices worldwide. With an estimated 30 billion connected devices globally, ANS aims to provide a scalable, omnichain DID solution for every device and individual, enabling seamless identity services across diverse networks based on LayerZero.

Apollo Name Service tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Apollo Name Service pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak ANS ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Apollo Name Service di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Apollo Name Service anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Apollo Name Service Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Apollo Name Service (ANS) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Apollo Name Service (ANS) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Apollo Name Service.

Semak Apollo Name Service ramalan harga sekarang!

Tokenomik Apollo Name Service (ANS)

Memahami tokenomik Apollo Name Service (ANS) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token ANS dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Apollo Name Service (ANS)

Mencari cara membeli Apollo Name Service? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Apollo Name Service di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

ANS kepada Mata Wang Tempatan

1 Apollo Name Service(ANS) ke VND
71.761005
1 Apollo Name Service(ANS) ke AUD
A$0.00406323
1 Apollo Name Service(ANS) ke GBP
0.00199071
1 Apollo Name Service(ANS) ke EUR
0.00229068
1 Apollo Name Service(ANS) ke USD
$0.002727
1 Apollo Name Service(ANS) ke MYR
RM0.0114534
1 Apollo Name Service(ANS) ke TRY
0.11254329
1 Apollo Name Service(ANS) ke JPY
¥0.398142
1 Apollo Name Service(ANS) ke ARS
ARS$3.98681946
1 Apollo Name Service(ANS) ke RUB
0.22658643
1 Apollo Name Service(ANS) ke INR
0.24008508
1 Apollo Name Service(ANS) ke IDR
Rp44.70491088
1 Apollo Name Service(ANS) ke KRW
3.76655967
1 Apollo Name Service(ANS) ke PHP
0.15524811
1 Apollo Name Service(ANS) ke EGP
￡E.0.13111416
1 Apollo Name Service(ANS) ke BRL
R$0.01448037
1 Apollo Name Service(ANS) ke CAD
C$0.00373599
1 Apollo Name Service(ANS) ke BDT
0.3321486
1 Apollo Name Service(ANS) ke NGN
4.07621052
1 Apollo Name Service(ANS) ke COP
$10.65234375
1 Apollo Name Service(ANS) ke ZAR
R.0.04736799
1 Apollo Name Service(ANS) ke UAH
0.11227059
1 Apollo Name Service(ANS) ke VES
Bs0.43632
1 Apollo Name Service(ANS) ke CLP
$2.59065
1 Apollo Name Service(ANS) ke PKR
Rs0.77403168
1 Apollo Name Service(ANS) ke KZT
1.47563424
1 Apollo Name Service(ANS) ke THB
฿0.08636409
1 Apollo Name Service(ANS) ke TWD
NT$0.08210997
1 Apollo Name Service(ANS) ke AED
د.إ0.01000809
1 Apollo Name Service(ANS) ke CHF
Fr0.00212706
1 Apollo Name Service(ANS) ke HKD
HK$0.02121606
1 Apollo Name Service(ANS) ke AMD
֏1.0428048
1 Apollo Name Service(ANS) ke MAD
.د.م0.02446119
1 Apollo Name Service(ANS) ke MXN
$0.05009499
1 Apollo Name Service(ANS) ke SAR
ريال0.01022625
1 Apollo Name Service(ANS) ke PLN
0.00978993
1 Apollo Name Service(ANS) ke RON
лв0.01167156
1 Apollo Name Service(ANS) ke SEK
kr0.02519748
1 Apollo Name Service(ANS) ke BGN
лв0.00449955
1 Apollo Name Service(ANS) ke HUF
Ft0.89849196
1 Apollo Name Service(ANS) ke CZK
0.05603985
1 Apollo Name Service(ANS) ke KWD
د.ك0.000831735
1 Apollo Name Service(ANS) ke ILS
0.00908091
1 Apollo Name Service(ANS) ke AOA
Kz2.48585139
1 Apollo Name Service(ANS) ke BHD
.د.ب0.001028079
1 Apollo Name Service(ANS) ke BMD
$0.002727
1 Apollo Name Service(ANS) ke DKK
kr0.01720737
1 Apollo Name Service(ANS) ke HNL
L0.07152921
1 Apollo Name Service(ANS) ke MUR
0.12339675
1 Apollo Name Service(ANS) ke NAD
$0.04736799
1 Apollo Name Service(ANS) ke NOK
kr0.02669733
1 Apollo Name Service(ANS) ke NZD
$0.00455409
1 Apollo Name Service(ANS) ke PAB
B/.0.002727
1 Apollo Name Service(ANS) ke PGK
K0.01139886
1 Apollo Name Service(ANS) ke QAR
ر.ق0.00992628
1 Apollo Name Service(ANS) ke RSD
дин.0.27010935

Apollo Name Service Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Apollo Name Service, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Apollo Name Service Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Apollo Name Service

Berapakah nilai Apollo Name Service (ANS) hari ini?
Harga langsung ANS dalam USD ialah 0.002727 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa ANS ke USD?
Harga semasa ANS ke USD ialah $ 0.002727. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Apollo Name Service?
Had pasaran untuk ANS ialah -- USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran ANS?
Bekalan edaran ANS ialah -- USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) ANS?
ANS mencapai harga ATH sebanyak -- USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa ANS?
ANS melihat harga ATL sebanyak -- USD.
Berapakah jumlah dagangan ANS?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk ANSialah $ 53.95K USD.
Adakah ANS akan naik lebih tinggi tahun ini?
ANS mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak ANSramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
