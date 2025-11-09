Ant Token Harga Hari Ini

Harga langsung Ant Token (ANTY) hari ini ialah $ 0.000001306, dengan 4.58% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa ANTY kepada USD penukaran adalah $ 0.000001306 setiap ANTY.

Ant Token kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada --, dengan bekalan edaran sebanyak -- ANTY. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, ANTY didagangkan antara $ 0.000001261 (rendah) dan $ 0.00000168 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah --, manakala paras terendah sepanjang masa ialah --.

Dalam prestasi jangka pendek, ANTY dipindahkan +1.31% dalam sejam terakhir dan -94.82% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 22.54K.

Ant Token (ANTY) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran ---- -- Kelantangan (24J) $ 22.54K$ 22.54K $ 22.54K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 130.60$ 130.60 $ 130.60 Bekalan Peredaran ---- -- Jumlah Bekalan 100,000,000 100,000,000 100,000,000 Rantaian Blok Awam BSC

Had Pasaran semasa Ant Token ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 22.54K. Bekalan edaran ANTY ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 130.60.