1 ANYONE ke USD Harga Langsung:

$0.5569
+0.99%1D
ANyONe Protocol (ANYONE) Carta Harga Langsung
ANyONe Protocol (ANYONE) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.5401
24J Rendah
$ 0.578
24J Tinggi

$ 0.5401
$ 0.578
$ 2.2902790570354257
$ 0.22281469458291092
-3.07%

+0.99%

-2.49%

-2.49%

ANyONe Protocol (ANYONE) harga masa nyata ialah $ 0.5568. Sepanjang 24 jam yang lalu, ANYONE didagangkan antara $ 0.5401 rendah dan $ 0.578 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ANYONE sepanjang masa ialah $ 2.2902790570354257, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.22281469458291092.

Dari segi prestasi jangka pendek, ANYONE telah berubah sebanyak -3.07% sejak sejam yang lalu, +0.99% dalam 24 jam dan -2.49% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

ANyONe Protocol (ANYONE) Maklumat Pasaran

No.564

$ 54.29M
$ 258.48K
$ 55.68M
97.50M
100,000,000
100,000,000
97.49%

ETH

Had Pasaran semasa ANyONe Protocol ialah $ 54.29M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 258.48K. Bekalan edaran ANYONE ialah 97.50M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 55.68M.

ANyONe Protocol (ANYONE) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk ANyONe Protocol hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.005459+0.99%
30 Hari$ -0.1843-24.87%
60 Hari$ -0.176-24.02%
90 Hari$ +0.2373+74.27%
Perubahan Harga ANyONe Protocol Hari Ini

Hari ini, ANYONE mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.005459 (+0.99%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariANyONe Protocol

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.1843 (-24.87%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari ANyONe Protocol

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, ANYONE mengalami perubahan sebanyak $ -0.176 (-24.02%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari ANyONe Protocol

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.2373 (+74.27%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga ANyONe Protocol (ANYONE)?

Semak ANyONe Protocolhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu ANyONe Protocol (ANYONE)

Seamless privacy and data control for Anyone. The Anyone Protocol enables any app to run instantly and easily on a trustless privacy network. Anyone orchestrates a DePIN of nodes around the world that contribute their bandwidth to earn rewards. Join the global movement to change mainstream privacy. Run a node using your own device or Anyone Relay hardware and build on the network using the SDK.

ANyONe Protocol tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus ANyONe Protocol pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak ANYONE ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang ANyONe Protocol di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian ANyONe Protocol anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

ANyONe Protocol Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai ANyONe Protocol (ANYONE) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset ANyONe Protocol (ANYONE) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk ANyONe Protocol.

Semak ANyONe Protocol ramalan harga sekarang!

Tokenomik ANyONe Protocol (ANYONE)

Memahami tokenomik ANyONe Protocol (ANYONE) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token ANYONE dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli ANyONe Protocol (ANYONE)

Mencari cara membeli ANyONe Protocol? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah ANyONe Protocol di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

ANYONE kepada Mata Wang Tempatan

1 ANyONe Protocol(ANYONE) ke VND
14,652.192
1 ANyONe Protocol(ANYONE) ke AUD
A$0.829632
1 ANyONe Protocol(ANYONE) ke GBP
0.406464
1 ANyONe Protocol(ANYONE) ke EUR
0.467712
1 ANyONe Protocol(ANYONE) ke USD
$0.5568
1 ANyONe Protocol(ANYONE) ke MYR
RM2.33856
1 ANyONe Protocol(ANYONE) ke TRY
22.979136
1 ANyONe Protocol(ANYONE) ke JPY
¥81.2928
1 ANyONe Protocol(ANYONE) ke ARS
ARS$814.030464
1 ANyONe Protocol(ANYONE) ke RUB
46.264512
1 ANyONe Protocol(ANYONE) ke INR
49.020672
1 ANyONe Protocol(ANYONE) ke IDR
Rp9,127.867392
1 ANyONe Protocol(ANYONE) ke KRW
769.057728
1 ANyONe Protocol(ANYONE) ke PHP
31.698624
1 ANyONe Protocol(ANYONE) ke EGP
￡E.26.770944
1 ANyONe Protocol(ANYONE) ke BRL
R$2.956608
1 ANyONe Protocol(ANYONE) ke CAD
C$0.762816
1 ANyONe Protocol(ANYONE) ke BDT
67.81824
1 ANyONe Protocol(ANYONE) ke NGN
832.282368
1 ANyONe Protocol(ANYONE) ke COP
$2,175
1 ANyONe Protocol(ANYONE) ke ZAR
R.9.671616
1 ANyONe Protocol(ANYONE) ke UAH
22.923456
1 ANyONe Protocol(ANYONE) ke VES
Bs89.088
1 ANyONe Protocol(ANYONE) ke CLP
$528.96
1 ANyONe Protocol(ANYONE) ke PKR
Rs158.042112
1 ANyONe Protocol(ANYONE) ke KZT
301.295616
1 ANyONe Protocol(ANYONE) ke THB
฿17.633856
1 ANyONe Protocol(ANYONE) ke TWD
NT$16.765248
1 ANyONe Protocol(ANYONE) ke AED
د.إ2.043456
1 ANyONe Protocol(ANYONE) ke CHF
Fr0.434304
1 ANyONe Protocol(ANYONE) ke HKD
HK$4.331904
1 ANyONe Protocol(ANYONE) ke AMD
֏212.92032
1 ANyONe Protocol(ANYONE) ke MAD
.د.م4.994496
1 ANyONe Protocol(ANYONE) ke MXN
$10.228416
1 ANyONe Protocol(ANYONE) ke SAR
ريال2.088
1 ANyONe Protocol(ANYONE) ke PLN
1.998912
1 ANyONe Protocol(ANYONE) ke RON
лв2.383104
1 ANyONe Protocol(ANYONE) ke SEK
kr5.144832
1 ANyONe Protocol(ANYONE) ke BGN
лв0.91872
1 ANyONe Protocol(ANYONE) ke HUF
Ft183.454464
1 ANyONe Protocol(ANYONE) ke CZK
11.44224
1 ANyONe Protocol(ANYONE) ke KWD
د.ك0.169824
1 ANyONe Protocol(ANYONE) ke ILS
1.854144
1 ANyONe Protocol(ANYONE) ke AOA
Kz507.562176
1 ANyONe Protocol(ANYONE) ke BHD
.د.ب0.2099136
1 ANyONe Protocol(ANYONE) ke BMD
$0.5568
1 ANyONe Protocol(ANYONE) ke DKK
kr3.513408
1 ANyONe Protocol(ANYONE) ke HNL
L14.604864
1 ANyONe Protocol(ANYONE) ke MUR
25.1952
1 ANyONe Protocol(ANYONE) ke NAD
$9.671616
1 ANyONe Protocol(ANYONE) ke NOK
kr5.451072
1 ANyONe Protocol(ANYONE) ke NZD
$0.929856
1 ANyONe Protocol(ANYONE) ke PAB
B/.0.5568
1 ANyONe Protocol(ANYONE) ke PGK
K2.327424
1 ANyONe Protocol(ANYONE) ke QAR
ر.ق2.026752
1 ANyONe Protocol(ANYONE) ke RSD
дин.55.15104

ANyONe Protocol Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang ANyONe Protocol, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web ANyONe Protocol Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai ANyONe Protocol

Berapakah nilai ANyONe Protocol (ANYONE) hari ini?
Harga langsung ANYONE dalam USD ialah 0.5568 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa ANYONE ke USD?
Harga semasa ANYONE ke USD ialah $ 0.5568. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran ANyONe Protocol?
Had pasaran untuk ANYONE ialah $ 54.29M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran ANYONE?
Bekalan edaran ANYONE ialah 97.50M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) ANYONE?
ANYONE mencapai harga ATH sebanyak 2.2902790570354257 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa ANYONE?
ANYONE melihat harga ATL sebanyak 0.22281469458291092 USD.
Berapakah jumlah dagangan ANYONE?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk ANYONEialah $ 258.48K USD.
Adakah ANYONE akan naik lebih tinggi tahun ini?
ANYONE mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak ANYONEramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

