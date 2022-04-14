Tokenomik ANyONe Protocol (ANYONE)

Lihat cerapan utama tentang ANyONe Protocol (ANYONE), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
ANyONe Protocol (ANYONE) Maklumat

Seamless privacy and data control for Anyone. The Anyone Protocol enables any app to run instantly and easily on a trustless privacy network. Anyone orchestrates a DePIN of nodes around the world that contribute their bandwidth to earn rewards. Join the global movement to change mainstream privacy. Run a node using your own device or Anyone Relay hardware and build on the network using the SDK.

Laman Web Rasmi:
https://anyone.io
Kertas putih:
https://docs.anyone.io
Peneroka Blok:
https://etherscan.io/token/0xFeAc2Eae96899709a43E252B6B92971D32F9C0F9

ANyONe Protocol (ANYONE) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk ANyONe Protocol (ANYONE), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 52.87M
$ 52.87M$ 52.87M
Jumlah Bekalan:
$ 100.00M
$ 100.00M$ 100.00M
Bekalan Edaran:
$ 97.50M
$ 97.50M$ 97.50M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 54.23M
$ 54.23M$ 54.23M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 2.365
$ 2.365$ 2.365
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.22281469458291092
$ 0.22281469458291092$ 0.22281469458291092
Harga Semasa:
$ 0.5423
$ 0.5423$ 0.5423

Tokenomik ANyONe Protocol (ANYONE): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik ANyONe Protocol (ANYONE) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token ANYONE yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token ANYONE yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik ANYONE, terokai ANYONE harga langsung token!

Cara Membeli ANYONE

Berminat untuk menambah ANyONe Protocol (ANYONE) pada portfolio anda? MEXC menyokong pelbagai kaedah untuk membeli ANYONE, termasuk kad kredit, pindahan bank dan perdagangan antara pengguna. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC menjadikan pembelian kripto mudah dan selamat.

ANyONe Protocol (ANYONE) Sejarah Harga

Menganalisis sejarah harga ANYONE membantu pengguna memahami pergerakan pasaran lepas, tahap sokongan/rintangan utama dan corak turun naik. Sama ada anda menjejaki paras tertinggi sepanjang masa atau mengenal pasti arah aliran, data sejarah adalah bahagian penting dalam ramalan harga dan analisis teknikal.

ANYONE Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju ANYONE? Halaman ramalan harga ANYONE kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.