AO Logo

AOHargae(AO)

1 AO ke USD Harga Langsung:

$8.727
-0.97%1D
USD
AO (AO) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 22:18:58 (UTC+8)

AO (AO) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 8.446
24J Rendah
$ 8.857
24J Tinggi

$ 8.446
$ 8.857
$ 25.45199751730859
$ 8.188585218344082
-0.07%

-0.97%

-2.98%

-2.98%

AO (AO) harga masa nyata ialah $ 8.732. Sepanjang 24 jam yang lalu, AO didagangkan antara $ 8.446 rendah dan $ 8.857 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi AO sepanjang masa ialah $ 25.45199751730859, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 8.188585218344082.

Dari segi prestasi jangka pendek, AO telah berubah sebanyak -0.07% sejak sejam yang lalu, -0.97% dalam 24 jam dan -2.98% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

AO (AO) Maklumat Pasaran

No.753

$ 30.70M
$ 61.74K
$ 183.37M
3.52M
21,000,000
3,515,928.17
16.74%

AO

Had Pasaran semasa AO ialah $ 30.70M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 61.74K. Bekalan edaran AO ialah 3.52M, dengan jumlah bekalan sebanyak 3515928.17. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 183.37M.

AO (AO) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk AO hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.08548-0.97%
30 Hari$ -3.618-29.30%
60 Hari$ -7.118-44.91%
90 Hari$ -5.398-38.21%
Perubahan Harga AO Hari Ini

Hari ini, AO mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.08548 (-0.97%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariAO

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -3.618 (-29.30%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari AO

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, AO mengalami perubahan sebanyak $ -7.118 (-44.91%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari AO

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -5.398 (-38.21%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga AO (AO)?

Semak AOhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu AO (AO)

Unlike existing decentralized compute systems, AO supports computation without protocol-enforced limitations on size and form while maintaining the network's verifiability and trust minimization. AO achieves this acting as a single, unified computing environment hosted on a heterogeneous set of nodes in a distributed network. It is designed to support an arbitrary number of parallel processes, coordinating through an open message-passing layer. This standard connects independently operating processes into a cohesive 'web'—much like websites on independent servers form a unified experience through hyperlinks.

AO tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus AO pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak AO ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang AO di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian AO anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

AO Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai AO (AO) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset AO (AO) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk AO.

Semak AO ramalan harga sekarang!

Tokenomik AO (AO)

Memahami tokenomik AO (AO) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token AO dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli AO (AO)

Mencari cara membeli AO? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah AO di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

AO kepada Mata Wang Tempatan

1 AO(AO) ke VND
229,782.58
1 AO(AO) ke AUD
A$13.01068
1 AO(AO) ke GBP
6.37436
1 AO(AO) ke EUR
7.33488
1 AO(AO) ke USD
$8.732
1 AO(AO) ke MYR
RM36.6744
1 AO(AO) ke TRY
360.36964
1 AO(AO) ke JPY
¥1,274.872
1 AO(AO) ke ARS
ARS$12,766.00936
1 AO(AO) ke RUB
725.54188
1 AO(AO) ke INR
768.76528
1 AO(AO) ke IDR
Rp143,147.51808
1 AO(AO) ke KRW
12,060.72572
1 AO(AO) ke PHP
497.11276
1 AO(AO) ke EGP
￡E.419.83456
1 AO(AO) ke BRL
R$46.36692
1 AO(AO) ke CAD
C$11.96284
1 AO(AO) ke BDT
1,063.5576
1 AO(AO) ke NGN
13,052.24432
1 AO(AO) ke COP
$34,109.375
1 AO(AO) ke ZAR
R.151.67484
1 AO(AO) ke UAH
359.49644
1 AO(AO) ke VES
Bs1,397.12
1 AO(AO) ke CLP
$8,295.4
1 AO(AO) ke PKR
Rs2,478.49088
1 AO(AO) ke KZT
4,725.05984
1 AO(AO) ke THB
฿276.54244
1 AO(AO) ke TWD
NT$262.92052
1 AO(AO) ke AED
د.إ32.04644
1 AO(AO) ke CHF
Fr6.81096
1 AO(AO) ke HKD
HK$67.93496
1 AO(AO) ke AMD
֏3,339.1168
1 AO(AO) ke MAD
.د.م78.32604
1 AO(AO) ke MXN
$160.40684
1 AO(AO) ke SAR
ريال32.745
1 AO(AO) ke PLN
31.34788
1 AO(AO) ke RON
лв37.37296
1 AO(AO) ke SEK
kr80.68368
1 AO(AO) ke BGN
лв14.4078
1 AO(AO) ke HUF
Ft2,877.01936
1 AO(AO) ke CZK
179.4426
1 AO(AO) ke KWD
د.ك2.66326
1 AO(AO) ke ILS
29.07756
1 AO(AO) ke AOA
Kz7,959.82924
1 AO(AO) ke BHD
.د.ب3.291964
1 AO(AO) ke BMD
$8.732
1 AO(AO) ke DKK
kr55.09892
1 AO(AO) ke HNL
L229.04036
1 AO(AO) ke MUR
395.123
1 AO(AO) ke NAD
$151.67484
1 AO(AO) ke NOK
kr85.48628
1 AO(AO) ke NZD
$14.58244
1 AO(AO) ke PAB
B/.8.732
1 AO(AO) ke PGK
K36.49976
1 AO(AO) ke QAR
ر.ق31.78448
1 AO(AO) ke RSD
дин.864.9046

AO Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang AO, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web AO Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai AO

Berapakah nilai AO (AO) hari ini?
Harga langsung AO dalam USD ialah 8.732 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa AO ke USD?
Harga semasa AO ke USD ialah $ 8.732. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran AO?
Had pasaran untuk AO ialah $ 30.70M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran AO?
Bekalan edaran AO ialah 3.52M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) AO?
AO mencapai harga ATH sebanyak 25.45199751730859 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa AO?
AO melihat harga ATL sebanyak 8.188585218344082 USD.
Berapakah jumlah dagangan AO?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk AOialah $ 61.74K USD.
Adakah AO akan naik lebih tinggi tahun ini?
AO mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak AOramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 22:18:58 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

