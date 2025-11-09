BursaDEX+
Blue Chip Blitz
Harga Ark of Panda langsung hari ini ialah 0.04101 USD.AOP modal pasaran ialah 12,303,000 USD.

Ark of Panda Logo

Ark of PandaHargae(AOP)

Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-09 23:53:22 (UTC+8)

Ark of Panda Harga Hari Ini

Harga langsung Ark of Panda (AOP) hari ini ialah $ 0.04101, dengan 2.06% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa AOP kepada USD penukaran adalah $ 0.04101 setiap AOP.

Ark of Panda kini berada pada kedudukan #1031 mengikut permodalan pasaran pada $ 12.30M, dengan bekalan edaran sebanyak 300.00M AOP. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, AOP didagangkan antara $ 0.03987 (rendah) dan $ 0.07 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.0876270047781016, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.03443426501172903.

Dalam prestasi jangka pendek, AOP dipindahkan -1.61% dalam sejam terakhir dan -5.27% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 92.67K.

Ark of Panda (AOP) Maklumat Pasaran

Had Pasaran semasa Ark of Panda ialah $ 12.30M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 92.67K. Bekalan edaran AOP ialah 300.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 2000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 82.02M.

Ark of Panda Sejarah Harga USD

Ark of Panda (AOP) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Ark of Panda hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00083+2.06%
30 Hari$ -0.03835-48.33%
60 Hari$ +0.01601+64.04%
90 Hari$ +0.01601+64.04%
Perubahan Harga Ark of Panda Hari Ini

Hari ini, AOP mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.00083 (+2.06%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariArk of Panda

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.03835 (-48.33%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Ark of Panda

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, AOP mengalami perubahan sebanyak $ +0.01601 (+64.04%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Ark of Panda

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.01601 (+64.04%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Ark of Panda (AOP)?

Semak Ark of Pandahalaman Sejarah Harga sekarang.

Analisis AI untuk Ark of Panda

Cerapan dipacu AI yang menganalisis Ark of Panda pergerakan harga terkini, arah aliran volum dagangan dan penunjuk sentimen pasaran, menyampaikan kemas kini masa nyata untuk mengenal pasti peluang dagangan dan menyokong pembuatan keputusan termaklum.

Apakah faktor yang mempengaruhi harga Ark of Panda?

Several key factors influence Ark of Panda (AOP) token prices:

1. Market demand and supply dynamics
2. Overall cryptocurrency market sentiment and trends
3. Trading volume and liquidity on exchanges
4. Development progress and roadmap updates
5. Community engagement and adoption rates
6. Partnership announcements and collaborations
7. Regulatory news affecting gaming tokens
8. Bitcoin and major altcoin price movements
9. Token utility within the gaming ecosystem
10. Investor speculation and whale activities

Mengapa orang ingin tahu harga Ark of Panda hari ini?

People want to know Ark of Panda (AOP) price today for several key reasons: trading decisions, portfolio management, market timing, and investment planning. Real-time price data helps traders identify buying/selling opportunities and assess profit/loss. Investors track daily fluctuations to optimize entry/exit points.

Ramalan Harga untuk Ark of Panda

Ark of Panda (AOP) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun)
Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran AOP pada tahun 2030 ialah $ -- dengan kadar pertumbuhan 0.00%.
Ark of Panda (AOP) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun)

Pada tahun 2040, harga Ark of Panda berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.

Ingin tahu berapa harga Ark of Panda yang akan dicapai pada 2025–2026? Lawati halaman Ramalan Harga kami untuk AOP ramalan harga bagi tahun 2025–2026 dengan mengklik Ark of Panda Ramalan Harga.

Perihal Ark of Panda

AOP is a digital asset that operates on its own proprietary blockchain network. The primary purpose of AOP is to facilitate secure, peer-to-peer transactions with its native cryptocurrency, also known as AOP. It employs a proof-of-stake consensus mechanism, which is widely recognized for its energy efficiency compared to proof-of-work systems. AOP's blockchain is designed to be scalable and secure, supporting a wide range of applications and services within its ecosystem. The asset's issuance model is based on a fixed supply, which is gradually released into circulation. Typical uses of AOP include transactions within its network, participation in network governance, and as a base asset in decentralized finance applications.

Bagaimana untuk membeli & Melabur Ark of Panda dalam Malaysia

Bersedia untuk bermula dengan Ark of Panda? Membeli AOP adalah pantas dan mesra pemula di MEXC. Anda boleh mula berdagang serta-merta setelah anda membuat pembelian pertama anda. Untuk mengetahui lebih lanjut, lihat panduan penuh kami tentang cara membeli Ark of Panda. Di bawah ialah gambaran keseluruhan 5 langkah pantas untuk membantu anda memulakan Ark of Panda (AOP) perjalanan Membeli anda.

Langkah 1

Daftar untuk Akaun dan Lengkapkan KYC

Langkah 2

Tambahkan USDT, USDC atau USDE pada Dompet Anda

Langkah 3

Pergi ke Halaman Dagangan Spot

Langkah 4

Pilih Token Anda

Langkah 5

Lengkapkan Pembelian Anda

Panduan Cara Membeli Ark of Panda (AOP)

Apa yang boleh anda lakukan dengan Ark of Panda

Memiliki Ark of Panda membolehkan anda membuka lebih banyak pintu dari segi hanya membeli dan memegang. Anda boleh berdagang BTC di ratusan pasaran, memperoleh ganjaran pasif melalui produk pertaruhan dan simpanan fleksibel, atau memanfaatkan alat dagangan profesional untuk mengembangkan aset anda. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, pelabur berpengalaman, MEXC memudahkan untuk memaksimumkan potensi crypto anda. Di bawah ialah empat cara teratas anda boleh memanfaatkan sepenuhnya token Bitcoin anda

Berdagang dengan Yuran Amat Rendah di MEXC

Membeli Ark of Panda (AOP) di MEXC bermakna lebih nilai untuk wang anda. Sebagai salah satu platform kripto dengan bayaran terendah di pasaran, MEXC membantu anda mengurangkan kos daripada perdagangan pertama anda.

Apakah itu Ark of Panda (AOP)

Ark of Panda is a BNB Chain-based ecosystem bridging Web2 and Web3 with AI-driven UGC for collaborative digital assets.

Ark of Panda Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Ark of Panda, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Ark of Panda Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Ark of Panda

Berapakah nilai 1 Ark of Panda pada tahun 2030?
Jika Ark of Panda berkembang pada kadar tahunan 5%, nilai anggarannya boleh mencecah sekitar $-- menjelang 2026, $-- menjelang 2030, $-- menjelang 2035, dan $-- menjelang 2040. Angka-angka ini menggambarkan senario pertumbuhan berganda yang stabil, namun harga masa hadapan yang sebenar akan bergantung pada tahap penerimaan pasaran, perkembangan peraturan, dan keadaan makroekonomi. Anda boleh melihat jadual unjuran penuh di bawah untuk butiran terperinci tahun demi tahun bagi harga Ark of Panda berpotensi dan jangkaan ROI.
Terokai Lagi tentang Ark of Panda

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

