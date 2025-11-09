Ark of Panda Harga Hari Ini

Harga langsung Ark of Panda (AOP) hari ini ialah $ 0.04101, dengan 2.06% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa AOP kepada USD penukaran adalah $ 0.04101 setiap AOP.

Ark of Panda kini berada pada kedudukan #1031 mengikut permodalan pasaran pada $ 12.30M, dengan bekalan edaran sebanyak 300.00M AOP. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, AOP didagangkan antara $ 0.03987 (rendah) dan $ 0.07 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.0876270047781016, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.03443426501172903.

Dalam prestasi jangka pendek, AOP dipindahkan -1.61% dalam sejam terakhir dan -5.27% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 92.67K.

Ark of Panda (AOP) Maklumat Pasaran

Kedudukan No.1031 Modal Pasaran $ 12.30M$ 12.30M $ 12.30M Kelantangan (24J) $ 92.67K$ 92.67K $ 92.67K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 82.02M$ 82.02M $ 82.02M Bekalan Peredaran 300.00M 300.00M 300.00M Bekalan Maks 2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000 Jumlah Bekalan 2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000 Kadar Peredaran 15.00% Rantaian Blok Awam BSC

Had Pasaran semasa Ark of Panda ialah $ 12.30M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 92.67K. Bekalan edaran AOP ialah 300.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 2000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 82.02M.