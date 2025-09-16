Lagi Mengenai AP3X

AP3X Logo

AP3XHargae(AP3X)

1 AP3X ke USD Harga Langsung:

$0.0994
$0.0994$0.0994
-0.60%1D
USD
AP3X (AP3X) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 22:19:05 (UTC+8)

AP3X (AP3X) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.0982
$ 0.0982$ 0.0982
24J Rendah
$ 0.1022
$ 0.1022$ 0.1022
24J Tinggi

$ 0.0982
$ 0.0982$ 0.0982

$ 0.1022
$ 0.1022$ 0.1022

$ 0.25266104433191
$ 0.25266104433191$ 0.25266104433191

$ 0.09285476111012494
$ 0.09285476111012494$ 0.09285476111012494

+0.20%

-0.60%

+3.11%

+3.11%

AP3X (AP3X) harga masa nyata ialah $ 0.0994. Sepanjang 24 jam yang lalu, AP3X didagangkan antara $ 0.0982 rendah dan $ 0.1022 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi AP3X sepanjang masa ialah $ 0.25266104433191, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.09285476111012494.

Dari segi prestasi jangka pendek, AP3X telah berubah sebanyak +0.20% sejak sejam yang lalu, -0.60% dalam 24 jam dan +3.11% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

AP3X (AP3X) Maklumat Pasaran

No.4324

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 91.72K
$ 91.72K$ 91.72K

$ 298.20M
$ 298.20M$ 298.20M

0.00
0.00 0.00

3,000,000,000
3,000,000,000 3,000,000,000

3,000,000,000
3,000,000,000 3,000,000,000

0.00%

AP3X

Had Pasaran semasa AP3X ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 91.72K. Bekalan edaran AP3X ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 3000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 298.20M.

AP3X (AP3X) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk AP3X hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0006-0.60%
30 Hari$ -0.0201-16.83%
60 Hari$ -0.0149-13.04%
90 Hari$ -0.0563-36.16%
Perubahan Harga AP3X Hari Ini

Hari ini, AP3X mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.0006 (-0.60%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariAP3X

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.0201 (-16.83%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari AP3X

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, AP3X mengalami perubahan sebanyak $ -0.0149 (-13.04%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari AP3X

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.0563 (-36.16%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga AP3X (AP3X)?

Semak AP3Xhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu AP3X (AP3X)

APEX is the native token of the Apex Fusion ecosystem, minted exclusively on the Prime network. It powers transactions, staking, and governance across the interconnected blockchain networks. The supply and inflation rate are managed by Prime validators and a decentralized governance system. The smallest unit of APEX is DFM. When bridging between Cardano-based and EVM-based chains, token amounts are rounded down, with the difference included in the bridging fee. APEX ensures seamless value transfer across the ecosystem while supporting security, liquidity, and network operations.

AP3X tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus AP3X pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak AP3X ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang AP3X di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian AP3X anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

AP3X Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai AP3X (AP3X) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset AP3X (AP3X) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk AP3X.

Semak AP3X ramalan harga sekarang!

Tokenomik AP3X (AP3X)

Memahami tokenomik AP3X (AP3X) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token AP3X dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli AP3X (AP3X)

Mencari cara membeli AP3X? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah AP3X di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

AP3X kepada Mata Wang Tempatan

1 AP3X(AP3X) ke VND
2,615.711
1 AP3X(AP3X) ke AUD
A$0.148106
1 AP3X(AP3X) ke GBP
0.072562
1 AP3X(AP3X) ke EUR
0.083496
1 AP3X(AP3X) ke USD
$0.0994
1 AP3X(AP3X) ke MYR
RM0.41748
1 AP3X(AP3X) ke TRY
4.102238
1 AP3X(AP3X) ke JPY
¥14.5124
1 AP3X(AP3X) ke ARS
ARS$145.320812
1 AP3X(AP3X) ke RUB
8.259146
1 AP3X(AP3X) ke INR
8.751176
1 AP3X(AP3X) ke IDR
Rp1,629.507936
1 AP3X(AP3X) ke KRW
137.292274
1 AP3X(AP3X) ke PHP
5.658842
1 AP3X(AP3X) ke EGP
￡E.4.779152
1 AP3X(AP3X) ke BRL
R$0.527814
1 AP3X(AP3X) ke CAD
C$0.136178
1 AP3X(AP3X) ke BDT
12.10692
1 AP3X(AP3X) ke NGN
148.579144
1 AP3X(AP3X) ke COP
$388.28125
1 AP3X(AP3X) ke ZAR
R.1.726578
1 AP3X(AP3X) ke UAH
4.092298
1 AP3X(AP3X) ke VES
Bs15.904
1 AP3X(AP3X) ke CLP
$94.43
1 AP3X(AP3X) ke PKR
Rs28.213696
1 AP3X(AP3X) ke KZT
53.787328
1 AP3X(AP3X) ke THB
฿3.147998
1 AP3X(AP3X) ke TWD
NT$2.992934
1 AP3X(AP3X) ke AED
د.إ0.364798
1 AP3X(AP3X) ke CHF
Fr0.077532
1 AP3X(AP3X) ke HKD
HK$0.773332
1 AP3X(AP3X) ke AMD
֏38.01056
1 AP3X(AP3X) ke MAD
.د.م0.891618
1 AP3X(AP3X) ke MXN
$1.825978
1 AP3X(AP3X) ke SAR
ريال0.37275
1 AP3X(AP3X) ke PLN
0.356846
1 AP3X(AP3X) ke RON
лв0.425432
1 AP3X(AP3X) ke SEK
kr0.918456
1 AP3X(AP3X) ke BGN
лв0.16401
1 AP3X(AP3X) ke HUF
Ft32.750312
1 AP3X(AP3X) ke CZK
2.04267
1 AP3X(AP3X) ke KWD
د.ك0.030317
1 AP3X(AP3X) ke ILS
0.331002
1 AP3X(AP3X) ke AOA
Kz90.610058
1 AP3X(AP3X) ke BHD
.د.ب0.0374738
1 AP3X(AP3X) ke BMD
$0.0994
1 AP3X(AP3X) ke DKK
kr0.627214
1 AP3X(AP3X) ke HNL
L2.607262
1 AP3X(AP3X) ke MUR
4.49785
1 AP3X(AP3X) ke NAD
$1.726578
1 AP3X(AP3X) ke NOK
kr0.973126
1 AP3X(AP3X) ke NZD
$0.165998
1 AP3X(AP3X) ke PAB
B/.0.0994
1 AP3X(AP3X) ke PGK
K0.415492
1 AP3X(AP3X) ke QAR
ر.ق0.361816
1 AP3X(AP3X) ke RSD
дин.9.84557

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang AP3X, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web AP3X Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai AP3X

Berapakah nilai AP3X (AP3X) hari ini?
Harga langsung AP3X dalam USD ialah 0.0994 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa AP3X ke USD?
Harga semasa AP3X ke USD ialah $ 0.0994. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran AP3X?
Had pasaran untuk AP3X ialah $ 0.00 USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran AP3X?
Bekalan edaran AP3X ialah 0.00 USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) AP3X?
AP3X mencapai harga ATH sebanyak 0.25266104433191 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa AP3X?
AP3X melihat harga ATL sebanyak 0.09285476111012494 USD.
Berapakah jumlah dagangan AP3X?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk AP3Xialah $ 91.72K USD.
Adakah AP3X akan naik lebih tinggi tahun ini?
AP3X mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak AP3Xramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 22:19:05 (UTC+8)

AP3X (AP3X) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

