ApeCoin Logo

ApeCoinHargae(APE)

1 APE ke USD Harga Langsung:

$0.5841
$0.5841$0.5841
+1.56%1D
USD
ApeCoin (APE) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 23:30:18 (UTC+8)

ApeCoin (APE) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.5694
$ 0.5694$ 0.5694
24J Rendah
$ 0.5861
$ 0.5861$ 0.5861
24J Tinggi

$ 0.5694
$ 0.5694$ 0.5694

$ 0.5861
$ 0.5861$ 0.5861

$ 39.398856949363356
$ 39.398856949363356$ 39.398856949363356

$ 0.3544842084576708
$ 0.3544842084576708$ 0.3544842084576708

+0.88%

+1.56%

-2.88%

-2.88%

ApeCoin (APE) harga masa nyata ialah $ 0.5842. Sepanjang 24 jam yang lalu, APE didagangkan antara $ 0.5694 rendah dan $ 0.5861 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi APE sepanjang masa ialah $ 39.398856949363356, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.3544842084576708.

Dari segi prestasi jangka pendek, APE telah berubah sebanyak +0.88% sejak sejam yang lalu, +1.56% dalam 24 jam dan -2.88% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

ApeCoin (APE) Maklumat Pasaran

No.135

$ 439.70M
$ 439.70M$ 439.70M

$ 649.01K
$ 649.01K$ 649.01K

$ 584.20M
$ 584.20M$ 584.20M

752.65M
752.65M 752.65M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

75.26%

0.01%

ETH

Had Pasaran semasa ApeCoin ialah $ 439.70M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 649.01K. Bekalan edaran APE ialah 752.65M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 584.20M.

ApeCoin (APE) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk ApeCoin hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.008972+1.56%
30 Hari$ -0.064-9.88%
60 Hari$ -0.0994-14.55%
90 Hari$ -0.0398-6.38%
Perubahan Harga ApeCoin Hari Ini

Hari ini, APE mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.008972 (+1.56%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariApeCoin

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.064 (-9.88%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari ApeCoin

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, APE mengalami perubahan sebanyak $ -0.0994 (-14.55%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari ApeCoin

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.0398 (-6.38%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga ApeCoin (APE)?

Semak ApeCoinhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu ApeCoin (APE)

APE is an ERC-20 token released by the ApeCoin DAO that serves as the governance and utility token for the APE ecosystem. Token holders can submit and vote on proposals for the DAO’s Ecosystem Fund allocations, governance rules, projects, partnerships, and beyond.

ApeCoin tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus ApeCoin pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak APE ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang ApeCoin di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian ApeCoin anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

ApeCoin Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai ApeCoin (APE) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset ApeCoin (APE) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk ApeCoin.

Semak ApeCoin ramalan harga sekarang!

Tokenomik ApeCoin (APE)

Memahami tokenomik ApeCoin (APE) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token APE dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli ApeCoin (APE)

Mencari cara membeli ApeCoin? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah ApeCoin di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

APE kepada Mata Wang Tempatan

ApeCoin Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang ApeCoin, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Laman Web ApeCoin Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai ApeCoin

Berapakah nilai ApeCoin (APE) hari ini?
Harga langsung APE dalam USD ialah 0.5842 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa APE ke USD?
Harga semasa APE ke USD ialah $ 0.5842. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran ApeCoin?
Had pasaran untuk APE ialah $ 439.70M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran APE?
Bekalan edaran APE ialah 752.65M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) APE?
APE mencapai harga ATH sebanyak 39.398856949363356 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa APE?
APE melihat harga ATL sebanyak 0.3544842084576708 USD.
Berapakah jumlah dagangan APE?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk APEialah $ 649.01K USD.
Adakah APE akan naik lebih tinggi tahun ini?
APE mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak APEramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 23:30:18 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

