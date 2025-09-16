Apakah itu ApeCoin (APE)

APE is an ERC-20 token released by the ApeCoin DAO that serves as the governance and utility token for the APE ecosystem. Token holders can submit and vote on proposals for the DAO’s Ecosystem Fund allocations, governance rules, projects, partnerships, and beyond.

ApeCoin Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai ApeCoin (APE) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset ApeCoin (APE) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk ApeCoin.

Tokenomik ApeCoin (APE)

Memahami tokenomik ApeCoin (APE) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token APE dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli ApeCoin (APE)

APE kepada Mata Wang Tempatan

ApeCoin Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang ApeCoin, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai ApeCoin Berapakah nilai ApeCoin (APE) hari ini? Harga langsung APE dalam USD ialah 0.5842 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa APE ke USD? $ 0.5842 . Lihat Harga semasa APE ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran ApeCoin? Had pasaran untuk APE ialah $ 439.70M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran APE? Bekalan edaran APE ialah 752.65M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) APE? APE mencapai harga ATH sebanyak 39.398856949363356 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa APE? APE melihat harga ATL sebanyak 0.3544842084576708 USD . Berapakah jumlah dagangan APE? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk APEialah $ 649.01K USD . Adakah APE akan naik lebih tinggi tahun ini? APE mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak APEramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

ApeCoin (APE) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8) Jenis Maklumat 09-16 14:49:00 Kemas Kini Industri Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million 09-16 14:26:00 Kemas Kini Industri Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news 09-15 18:21:00 Kemas Kini Industri Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h 09-15 15:08:00 Kemas Kini Industri 24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million 09-15 12:13:00 Kemas Kini Industri Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season" 09-15 11:34:00 Kemas Kini Industri Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

