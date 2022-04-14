Tokenomik APE and PEPE (APEPE)

Tokenomik APE and PEPE (APEPE)

Lihat cerapan utama tentang APE and PEPE (APEPE), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
APE and PEPE (APEPE) Maklumat

A new meme that combines APE and PEPE to symbolize small investors. The APEPE community aims to bring together small investors and become a force to be reckoned with. APEPE's symbol, the community, is worth noting.

APE and PEPE (APEPE) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk APE and PEPE (APEPE), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

$ 47.69M
$ 210.00T
$ 38.96T
$ 257.04M
$ 0.00001
$ 0.000000630152321878
$ 0.000001224
Tokenomik APE and PEPE (APEPE): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik APE and PEPE (APEPE) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token APEPE yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token APEPE yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik APEPE, terokai APEPE harga langsung token!

