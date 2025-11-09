America Party Harga Hari Ini

Harga langsung America Party (APETH) hari ini ialah $ 0.0006472, dengan 0.10% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa APETH kepada USD penukaran adalah $ 0.0006472 setiap APETH.

America Party kini berada pada kedudukan #2336 mengikut permodalan pasaran pada $ 647.20K, dengan bekalan edaran sebanyak 1.00B APETH. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, APETH didagangkan antara $ 0.0006448 (rendah) dan $ 0.0006479 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.041828596012183014, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.000003393228455216.

Dalam prestasi jangka pendek, APETH dipindahkan +0.03% dalam sejam terakhir dan -13.60% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 54.02K.

America Party (APETH) Maklumat Pasaran

Kedudukan No.2336 Modal Pasaran $ 647.20K$ 647.20K $ 647.20K Kelantangan (24J) $ 54.02K$ 54.02K $ 54.02K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 647.20K$ 647.20K $ 647.20K Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Bekalan Maks 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Jumlah Bekalan 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Kadar Peredaran 100.00% Rantaian Blok Awam ETH

Had Pasaran semasa America Party ialah $ 647.20K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 54.02K. Bekalan edaran APETH ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 647.20K.