BursaDEX+
Beli KriptoPasaranSpotNiaga hadapan500XPerolehAcara
Lagi
Blue Chip Blitz
Harga America Party langsung hari ini ialah 0.0006472 USD.APETH modal pasaran ialah 647,200 USD. Jejaki masa nyata APETH kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!Harga America Party langsung hari ini ialah 0.0006472 USD.APETH modal pasaran ialah 647,200 USD. Jejaki masa nyata APETH kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!

Lagi Mengenai APETH

Maklumat Harga APETH

Apakah APETH

Laman Web Rasmi APETH

Tokenomik APETH

Ramalan Harga APETH

Sejarah APETH

APETH Panduan Membeli

Penukar Mata Wang APETH-ke-Fiat

APETH Spot

APETH Niaga Hadapan USDT-M

Pra-pasaran

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

America Party Logo

America PartyHargae(APETH)

1 APETH ke USD Harga Langsung:

$0.000647
$0.000647$0.000647
-0.10%1D
USD
America Party (APETH) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-09 23:39:05 (UTC+8)

America Party Harga Hari Ini

Harga langsung America Party (APETH) hari ini ialah $ 0.0006472, dengan 0.10% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa APETH kepada USD penukaran adalah $ 0.0006472 setiap APETH.

America Party kini berada pada kedudukan #2336 mengikut permodalan pasaran pada $ 647.20K, dengan bekalan edaran sebanyak 1.00B APETH. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, APETH didagangkan antara $ 0.0006448 (rendah) dan $ 0.0006479 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.041828596012183014, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.000003393228455216.

Dalam prestasi jangka pendek, APETH dipindahkan +0.03% dalam sejam terakhir dan -13.60% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 54.02K.

America Party (APETH) Maklumat Pasaran

No.2336

$ 647.20K
$ 647.20K$ 647.20K

$ 54.02K
$ 54.02K$ 54.02K

$ 647.20K
$ 647.20K$ 647.20K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

100.00%

ETH

Had Pasaran semasa America Party ialah $ 647.20K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 54.02K. Bekalan edaran APETH ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 647.20K.

America Party Sejarah Harga USD

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.0006448
$ 0.0006448$ 0.0006448
24J Rendah
$ 0.0006479
$ 0.0006479$ 0.0006479
24J Tinggi

$ 0.0006448
$ 0.0006448$ 0.0006448

$ 0.0006479
$ 0.0006479$ 0.0006479

$ 0.041828596012183014
$ 0.041828596012183014$ 0.041828596012183014

$ 0.000003393228455216
$ 0.000003393228455216$ 0.000003393228455216

+0.03%

-0.10%

-13.60%

-13.60%

America Party (APETH) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk America Party hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.000000648-0.10%
30 Hari$ -0.0003868-37.41%
60 Hari$ -0.0023298-78.26%
90 Hari$ -0.0032768-83.51%
Perubahan Harga America Party Hari Ini

Hari ini, APETH mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.000000648 (-0.10%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariAmerica Party

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.0003868 (-37.41%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari America Party

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, APETH mengalami perubahan sebanyak $ -0.0023298 (-78.26%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari America Party

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.0032768 (-83.51%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga America Party (APETH)?

Semak America Partyhalaman Sejarah Harga sekarang.

Analisis AI untuk America Party

Cerapan dipacu AI yang menganalisis America Party pergerakan harga terkini, arah aliran volum dagangan dan penunjuk sentimen pasaran, menyampaikan kemas kini masa nyata untuk mengenal pasti peluang dagangan dan menyokong pembuatan keputusan termaklum.

Apakah faktor yang mempengaruhi harga America Party?

APETH price factors include: market sentiment, trading volume, overall crypto market trends, Bitcoin correlation, regulatory news, project development updates, community adoption, exchange listings, whale movements, social media buzz, technical analysis patterns, and broader economic conditions affecting risk assets.

Mengapa orang ingin tahu harga America Party hari ini?

People want to know America Party (APETH) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio value, identifying buying/selling opportunities, monitoring market trends, and assessing investment performance. Real-time pricing helps traders capitalize on volatility.

Ramalan Harga untuk America Party

America Party (APETH) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun)
Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran APETH pada tahun 2030 ialah $ -- dengan kadar pertumbuhan 0.00%.
America Party (APETH) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun)

Pada tahun 2040, harga America Party berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.

Alat MEXC
Untuk unjuran senario masa nyata dan analisis yang lebih diperibadikan, pengguna boleh menggunakan Alat Ramalan Harga dan Wawasan Pasaran AI MEXC.
Penafian: Senario ini adalah ilustrasi dan pendidikan; mata wang kripto tidak menentu—menjalankan penyelidikan anda sendiri (DYOR) sebelum membuat keputusan.
Ingin tahu berapa harga America Party yang akan dicapai pada 2025–2026? Lawati halaman Ramalan Harga kami untuk APETH ramalan harga bagi tahun 2025–2026 dengan mengklik America Party Ramalan Harga.

Perihal America Party

APETH is a crypto asset that operates within the Ethereum ecosystem. It is a wrapped version of APE, an experimental decentralized reserve currency protocol based on the seigniorage shares concept. APETH is designed to be staked in liquidity pools, where it can earn yield and contribute to the overall stability of the APE ecosystem. As a wrapped token, APETH allows for more seamless integration and interaction with Ethereum-based decentralized finance (DeFi) applications. It plays a crucial role in liquidity provision, yield farming, and the broader DeFi landscape. The issuance and supply of APETH are governed by the protocols and mechanisms of the APE platform, ensuring a decentralized and autonomous operation.

Bagaimana untuk membeli & Melabur America Party dalam Malaysia

Bersedia untuk bermula dengan America Party? Membeli APETH adalah pantas dan mesra pemula di MEXC. Anda boleh mula berdagang serta-merta setelah anda membuat pembelian pertama anda. Untuk mengetahui lebih lanjut, lihat panduan penuh kami tentang cara membeli America Party. Di bawah ialah gambaran keseluruhan 5 langkah pantas untuk membantu anda memulakan America Party (APETH) perjalanan Membeli anda.

Langkah 1

Daftar untuk Akaun dan Lengkapkan KYC

Mula-mula, daftar untuk akaun dan lengkapkan KYC di MEXC. Anda boleh berbuat demikian di laman web rasmi MEXC atau Aplikasi MEXC menggunakan nombor telefon atau alamat e-mel anda.
Langkah 2

Tambahkan USDT, USDC atau USDE pada Dompet Anda

USDT, USDC dan USDE memudahkan dagangan di MEXC. Anda boleh membeli USDT, USDC dan USDE melalui pindahan wang melalui bank, dagangan OTC atau P2P.

Langkah 3

Pergi ke Halaman Dagangan Spot

Di laman web MEXC, klik pada Spot di bar atas dan cari token pilihan anda.
Langkah 4

Pilih Token Anda

Dengan lebihan 1.00B token tersedia, anda boleh membeli Bitcoin, Ethereum dan token sohor kini dengan mudah.
Langkah 5

Lengkapkan Pembelian Anda

Masukkan jumlah token atau yang setara dalam mata wang tempatan anda. Klik Beli, dan America Party akan dikreditkan serta-merta ke dompet anda.
Panduan Cara Membeli America Party (APETH)

Apa yang boleh anda lakukan dengan America Party

Memiliki America Party membolehkan anda membuka lebih banyak pintu dari segi hanya membeli dan memegang. Anda boleh berdagang BTC di ratusan pasaran, memperoleh ganjaran pasif melalui produk pertaruhan dan simpanan fleksibel, atau memanfaatkan alat dagangan profesional untuk mengembangkan aset anda. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, pelabur berpengalaman, MEXC memudahkan untuk memaksimumkan potensi crypto anda. Di bawah ialah empat cara teratas anda boleh memanfaatkan sepenuhnya token Bitcoin anda

Berdagang dengan Yuran Amat Rendah di MEXC

Membeli America Party (APETH) di MEXC bermakna lebih nilai untuk wang anda. Sebagai salah satu platform kripto dengan bayaran terendah di pasaran, MEXC membantu anda mengurangkan kos daripada perdagangan pertama anda.

Yuran dagangan Spot:
--
Pembuat
--
Pengambil
Yuran dagangan Niaga Hadapan:
--
Pembuat
--
Pengambil

Semak yuran dagangan kompetitif MEXC

Tambahan pula, anda boleh berdagang token spot terpilih tanpa sebarang bayaran melalui Pesta Tanpa Yuran MEXC.

Apakah itu America Party (APETH)

$AP is a meme token themed around the concept of the American Party.

America Party Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang America Party, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Laman Web America Party Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai America Party

Berapakah nilai 1 America Party pada tahun 2030?
Jika America Party berkembang pada kadar tahunan 5%, nilai anggarannya boleh mencecah sekitar $-- menjelang 2026, $-- menjelang 2030, $-- menjelang 2035, dan $-- menjelang 2040. Angka-angka ini menggambarkan senario pertumbuhan berganda yang stabil, namun harga masa hadapan yang sebenar akan bergantung pada tahap penerimaan pasaran, perkembangan peraturan, dan keadaan makroekonomi. Anda boleh melihat jadual unjuran penuh di bawah untuk butiran terperinci tahun demi tahun bagi harga America Party berpotensi dan jangkaan ROI.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-09 23:39:05 (UTC+8)

America Party (APETH) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
11-08 07:05:00Kemas Kini Industri
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Kemas Kini Industri
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Kemas Kini Industri
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Kemas Kini Industri
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Kemas Kini Industri
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Kemas Kini Industri
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Berita Panas

Mengapa Ramai Orang Masih Kehilangan Wang Dalam Bull Run?

October 6, 2025

Kenaikan Rangkaian Lapisan 2 Bitcoin: Memahami Teknologi yang Mengubah Masa Depan Bitcoin di 2025

October 6, 2025

Altcoin pada 2025: Apabila TOTAL3 Mencapai Tahap Tinggi Baru tetapi Portfolio Anda Tidak Bergerak

October 5, 2025
Lihat Lagi

Terokai Lagi tentang America Party

APETH USDT (Perdagangan Niaga Hadapan)

Pergi panjang atau pendek APETH dengan leveraj. Terokai APETH dagangan niaga hadapan USDT di MEXC dan memanfaatkan perubahan pasaran.

Perdagangan America Party (APETH) Pasaran di MEXC

Terokai pasaran spot dan niaga hadapan, lihat harga America Party langsung, volum dan dagangan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24J
Volum 24J
APETH/USDT
$0.000647
$0.000647$0.000647
-0.06%
0.00% (USDT)

Lebih Banyak Matawang Kripto untuk Dijelajahi

Mata wang kripto teratas dengan data pasaran tersedia di MEXC

PANAS

Mata wang kripto yang menjadi trend masa kini yang mendapat perhatian pasaran yang ketara

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
USDCoin

USDCoin

USDC
Ethereum

Ethereum

ETH
UCN

UCN

UCN

Baru Ditambah

Terakhir disenaraikan mata wang kripto yang tersedia untuk perdagangan

FREEZONE

FREEZONE

FREEZONE

$0.000000
$0.000000$0.000000

0.00%

IRIS Chain

IRIS Chain

IRC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Janction

Janction

JCT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MetaArena

MetaArena

TIMI

$0.04026
$0.04026$0.04026

+101.30%

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.1021
$0.1021$0.1021

+7.47%

Pemegang Untung Tertinggi Terbanyak

Pam kripto teratas hari ini

Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00006810
$0.00006810$0.00006810

+245.68%

FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.0000343
$0.0000343$0.0000343

+128.66%

Cypher

Cypher

CYPR

$0.12744
$0.12744$0.12744

+80.50%

Swarm Network

Swarm Network

TRUTH

$0.03900
$0.03900$0.03900

+66.59%

aPriori

aPriori

APR

$0.3873
$0.3873$0.3873

+52.96%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator APETH-ke-USD

Jumlah

APETH
APETH
USD
USD

1 APETH = 0.0006472 USD