ApeX Protocol

ApeX Protocol Harga (APEX)

1 APEX ke USD Harga Langsung:

$0.2352
$0.2352
-6.62%1D
USD
ApeX Protocol (APEX) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 23:30:25 (UTC+8)

ApeX Protocol (APEX) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.2325
$ 0.2325
24J Rendah
$ 0.2546
$ 0.2546
24J Tinggi

$ 0.2325
$ 0.2325

$ 0.2546
$ 0.2546

$ 3.8325250957583354
$ 3.8325250957583354

$ 0.11245349995021983
$ 0.11245349995021983

-0.09%

-6.61%

-17.94%

-17.94%

ApeX Protocol (APEX) harga masa nyata ialah $ 0.2352. Sepanjang 24 jam yang lalu, APEX didagangkan antara $ 0.2325 rendah dan $ 0.2546 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi APEX sepanjang masa ialah $ 3.8325250957583354, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.11245349995021983.

Dari segi prestasi jangka pendek, APEX telah berubah sebanyak -0.09% sejak sejam yang lalu, -6.61% dalam 24 jam dan -17.94% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

ApeX Protocol (APEX) Maklumat Pasaran

No.724

$ 31.18M
$ 31.18M

$ 67.62K
$ 67.62K

$ 117.60M
$ 117.60M

132.58M
132.58M

500,000,000
500,000,000

499,999,990
499,999,990

26.51%

ETH

Had Pasaran semasa ApeX Protocol ialah $ 31.18M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 67.62K. Bekalan edaran APEX ialah 132.58M, dengan jumlah bekalan sebanyak 499999990. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 117.60M.

ApeX Protocol (APEX) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk ApeX Protocol hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.016674-6.61%
30 Hari$ -0.0905-27.79%
60 Hari$ -0.0984-29.50%
90 Hari$ +0.0532+29.23%
Perubahan Harga ApeX Protocol Hari Ini

Hari ini, APEX mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.016674 (-6.61%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariApeX Protocol

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.0905 (-27.79%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari ApeX Protocol

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, APEX mengalami perubahan sebanyak $ -0.0984 (-29.50%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari ApeX Protocol

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.0532 (+29.23%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga ApeX Protocol (APEX)?

Semak ApeX Protocolhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu ApeX Protocol (APEX)

ApeX Protocol is a permissionless and non-custodial derivatives decentralised exchange, operating on an order book model and delivering USDC and USDT cross-margined perpetual contracts with up to 50x leverage, instant settlement and low fees.

ApeX Protocol tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus ApeX Protocol pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak APEX ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang ApeX Protocol di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian ApeX Protocol anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

ApeX Protocol Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai ApeX Protocol (APEX) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset ApeX Protocol (APEX) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk ApeX Protocol.

Semak ApeX Protocol ramalan harga sekarang!

Tokenomik ApeX Protocol (APEX)

Memahami tokenomik ApeX Protocol (APEX) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token APEX dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli ApeX Protocol (APEX)

Mencari cara membeli ApeX Protocol? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah ApeX Protocol di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

APEX kepada Mata Wang Tempatan

1 ApeX Protocol(APEX) ke VND
6,189.288
6,189.288
1 ApeX Protocol(APEX) ke AUD
A$0.3528
A$0.3528
1 ApeX Protocol(APEX) ke GBP
0.171696
0.171696
1 ApeX Protocol(APEX) ke EUR
0.197568
0.197568
1 ApeX Protocol(APEX) ke USD
$0.2352
$0.2352
1 ApeX Protocol(APEX) ke MYR
RM0.98784
RM0.98784
1 ApeX Protocol(APEX) ke TRY
9.709056
9.709056
1 ApeX Protocol(APEX) ke JPY
¥34.3392
¥34.3392
1 ApeX Protocol(APEX) ke ARS
ARS$343.857696
1 ApeX Protocol(APEX) ke RUB
19.56864
19.56864
1 ApeX Protocol(APEX) ke INR
20.702304
20.702304
1 ApeX Protocol(APEX) ke IDR
Rp3,855.737088
1 ApeX Protocol(APEX) ke KRW
325.309824
325.309824
1 ApeX Protocol(APEX) ke PHP
13.35936
13.35936
1 ApeX Protocol(APEX) ke EGP
￡E.11.308416
￡E.11.308416
1 ApeX Protocol(APEX) ke BRL
R$1.24656
R$1.24656
1 ApeX Protocol(APEX) ke CAD
C$0.322224
C$0.322224
1 ApeX Protocol(APEX) ke BDT
28.64736
28.64736
1 ApeX Protocol(APEX) ke NGN
351.567552
351.567552
1 ApeX Protocol(APEX) ke COP
$915.17496
$915.17496
1 ApeX Protocol(APEX) ke ZAR
R.4.083072
R.4.083072
1 ApeX Protocol(APEX) ke UAH
9.683184
9.683184
1 ApeX Protocol(APEX) ke VES
Bs37.632
Bs37.632
1 ApeX Protocol(APEX) ke CLP
$223.44
$223.44
1 ApeX Protocol(APEX) ke PKR
Rs66.759168
Rs66.759168
1 ApeX Protocol(APEX) ke KZT
127.271424
127.271424
1 ApeX Protocol(APEX) ke THB
฿7.460544
฿7.460544
1 ApeX Protocol(APEX) ke TWD
NT$7.077168
NT$7.077168
1 ApeX Protocol(APEX) ke AED
د.إ0.863184
د.إ0.863184
1 ApeX Protocol(APEX) ke CHF
Fr0.183456
Fr0.183456
1 ApeX Protocol(APEX) ke HKD
HK$1.829856
HK$1.829856
1 ApeX Protocol(APEX) ke AMD
֏89.94048
֏89.94048
1 ApeX Protocol(APEX) ke MAD
.د.م2.109744
.د.م2.109744
1 ApeX Protocol(APEX) ke MXN
$4.308864
$4.308864
1 ApeX Protocol(APEX) ke SAR
ريال0.882
ريال0.882
1 ApeX Protocol(APEX) ke PLN
0.844368
0.844368
1 ApeX Protocol(APEX) ke RON
лв1.004304
лв1.004304
1 ApeX Protocol(APEX) ke SEK
kr2.173248
kr2.173248
1 ApeX Protocol(APEX) ke BGN
лв0.38808
лв0.38808
1 ApeX Protocol(APEX) ke HUF
Ft77.470176
Ft77.470176
1 ApeX Protocol(APEX) ke CZK
4.831008
4.831008
1 ApeX Protocol(APEX) ke KWD
د.ك0.0715008
د.ك0.0715008
1 ApeX Protocol(APEX) ke ILS
0.783216
0.783216
1 ApeX Protocol(APEX) ke AOA
Kz214.401264
Kz214.401264
1 ApeX Protocol(APEX) ke BHD
.د.ب0.0886704
.د.ب0.0886704
1 ApeX Protocol(APEX) ke BMD
$0.2352
$0.2352
1 ApeX Protocol(APEX) ke DKK
kr1.48176
kr1.48176
1 ApeX Protocol(APEX) ke HNL
L6.169296
L6.169296
1 ApeX Protocol(APEX) ke MUR
10.6428
10.6428
1 ApeX Protocol(APEX) ke NAD
$4.085424
$4.085424
1 ApeX Protocol(APEX) ke NOK
kr2.300256
kr2.300256
1 ApeX Protocol(APEX) ke NZD
$0.392784
$0.392784
1 ApeX Protocol(APEX) ke PAB
B/.0.2352
B/.0.2352
1 ApeX Protocol(APEX) ke PGK
K0.983136
K0.983136
1 ApeX Protocol(APEX) ke QAR
ر.ق0.856128
ر.ق0.856128
1 ApeX Protocol(APEX) ke RSD
дин.23.2848
дин.23.2848

ApeX Protocol Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang ApeX Protocol, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web ApeX Protocol Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai ApeX Protocol

Berapakah nilai ApeX Protocol (APEX) hari ini?
Harga langsung APEX dalam USD ialah 0.2352 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa APEX ke USD?
Harga semasa APEX ke USD ialah $ 0.2352. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran ApeX Protocol?
Had pasaran untuk APEX ialah $ 31.18M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran APEX?
Bekalan edaran APEX ialah 132.58M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) APEX?
APEX mencapai harga ATH sebanyak 3.8325250957583354 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa APEX?
APEX melihat harga ATL sebanyak 0.11245349995021983 USD.
Berapakah jumlah dagangan APEX?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk APEXialah $ 67.62K USD.
Adakah APEX akan naik lebih tinggi tahun ini?
APEX mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak APEXramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 23:30:25 (UTC+8)

