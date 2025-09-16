Apakah itu ApeX Protocol (APEX)

ApeX Protocol is a permissionless and non-custodial derivatives decentralised exchange, operating on an order book model and delivering USDC and USDT cross-margined perpetual contracts with up to 50x leverage, instant settlement and low fees.

Tokenomik ApeX Protocol (APEX)

Memahami tokenomik ApeX Protocol (APEX) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token APEX dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang ApeX Protocol, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai ApeX Protocol Berapakah nilai ApeX Protocol (APEX) hari ini? Harga langsung APEX dalam USD ialah 0.2352 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa APEX ke USD? $ 0.2352 . Lihat Harga semasa APEX ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran ApeX Protocol? Had pasaran untuk APEX ialah $ 31.18M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran APEX? Bekalan edaran APEX ialah 132.58M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) APEX? APEX mencapai harga ATH sebanyak 3.8325250957583354 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa APEX? APEX melihat harga ATL sebanyak 0.11245349995021983 USD . Berapakah jumlah dagangan APEX? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk APEXialah $ 67.62K USD . Adakah APEX akan naik lebih tinggi tahun ini? APEX mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak APEXramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

ApeX Protocol (APEX) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8) Jenis Maklumat 09-16 14:49:00 Kemas Kini Industri Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million 09-16 14:26:00 Kemas Kini Industri Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news 09-15 18:21:00 Kemas Kini Industri Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h 09-15 15:08:00 Kemas Kini Industri 24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million 09-15 12:13:00 Kemas Kini Industri Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season" 09-15 11:34:00 Kemas Kini Industri Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

