APF Coin Logo

APF CoinHargae(APFC)

1 APFC ke USD Harga Langsung:

$0.0859
$0.0859$0.0859
-0.11%1D
USD
APF Coin (APFC) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 01:06:40 (UTC+8)

APF Coin (APFC) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.0846
$ 0.0846$ 0.0846
24J Rendah
$ 0.0871
$ 0.0871$ 0.0871
24J Tinggi

$ 0.0846
$ 0.0846$ 0.0846

$ 0.0871
$ 0.0871$ 0.0871

$ 1.1412384971742038
$ 1.1412384971742038$ 1.1412384971742038

$ 0.027175890738301504
$ 0.027175890738301504$ 0.027175890738301504

0.00%

-0.11%

+6.04%

+6.04%

APF Coin (APFC) harga masa nyata ialah $ 0.0859. Sepanjang 24 jam yang lalu, APFC didagangkan antara $ 0.0846 rendah dan $ 0.0871 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi APFC sepanjang masa ialah $ 1.1412384971742038, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.027175890738301504.

Dari segi prestasi jangka pendek, APFC telah berubah sebanyak 0.00% sejak sejam yang lalu, -0.11% dalam 24 jam dan +6.04% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

APF Coin (APFC) Maklumat Pasaran

No.4154

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 38.90K
$ 38.90K$ 38.90K

$ 21.48M
$ 21.48M$ 21.48M

0.00
0.00 0.00

250,000,000
250,000,000 250,000,000

250,000,000
250,000,000 250,000,000

0.00%

ETH

Had Pasaran semasa APF Coin ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 38.90K. Bekalan edaran APFC ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 250000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 21.48M.

APF Coin (APFC) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk APF Coin hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.000095-0.11%
30 Hari$ -0.0059-6.43%
60 Hari$ +0.008+10.26%
90 Hari$ -0.3011-77.81%
Perubahan Harga APF Coin Hari Ini

Hari ini, APFC mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.000095 (-0.11%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariAPF Coin

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.0059 (-6.43%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari APF Coin

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, APFC mengalami perubahan sebanyak $ +0.008 (+10.26%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari APF Coin

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.3011 (-77.81%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga APF Coin (APFC)?

Semak APF Coinhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu APF Coin (APFC)

APF, short for Agrární půdní fond s.r.o., emerged as a startup in the Czech Republic, born from a collaboration between an investor, a real estate broker, and agricultural land traders. Now under the umbrella of APF GROUP, it primarily engages in farmland investments. APFC(APF Coin), backed by APF Group assets, will be used to acquire agricultural land and invest in agriculture-related securities and cryptocurrencies.

APF Coin tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus APF Coin pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak APFC ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang APF Coin di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian APF Coin anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

APF Coin Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai APF Coin (APFC) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset APF Coin (APFC) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk APF Coin.

Semak APF Coin ramalan harga sekarang!

Tokenomik APF Coin (APFC)

Memahami tokenomik APF Coin (APFC) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token APFC dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli APF Coin (APFC)

Mencari cara membeli APF Coin? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah APF Coin di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

APFC kepada Mata Wang Tempatan

APF Coin Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang APF Coin, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web APF Coin Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai APF Coin

Berapakah nilai APF Coin (APFC) hari ini?
Harga langsung APFC dalam USD ialah 0.0859 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa APFC ke USD?
Harga semasa APFC ke USD ialah $ 0.0859. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran APF Coin?
Had pasaran untuk APFC ialah $ 0.00 USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran APFC?
Bekalan edaran APFC ialah 0.00 USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) APFC?
APFC mencapai harga ATH sebanyak 1.1412384971742038 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa APFC?
APFC melihat harga ATL sebanyak 0.027175890738301504 USD.
Berapakah jumlah dagangan APFC?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk APFCialah $ 38.90K USD.
Adakah APFC akan naik lebih tinggi tahun ini?
APFC mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak APFCramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 01:06:40 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

