Tokenomik APF Coin (APFC)

Lihat cerapan utama tentang APF Coin (APFC), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
APF Coin (APFC) Maklumat

APF, short for Agrární půdní fond s.r.o., emerged as a startup in the Czech Republic, born from a collaboration between an investor, a real estate broker, and agricultural land traders. Now under the umbrella of APF GROUP, it primarily engages in farmland investments. APFC(APF Coin), backed by APF Group assets, will be used to acquire agricultural land and invest in agriculture-related securities and cryptocurrencies.

Laman Web Rasmi:
https://verdanteurope.com/en/
Kertas putih:
https://verdanteurope.com/site/assets/files/1172/apf_digital_agrifund_cr_crypto-asset_white_paper_eng.pdf
Peneroka Blok:
https://etherscan.io/token/0x8eD955a2b7d2C3a17a9d05dACa95E01818f8C11e

APF Coin (APFC) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk APF Coin (APFC), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Jumlah Bekalan:
$ 250.00M
$ 250.00M$ 250.00M
Bekalan Edaran:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 22.30M
$ 22.30M$ 22.30M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 1.1497
$ 1.1497$ 1.1497
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.027175890738301504
$ 0.027175890738301504$ 0.027175890738301504
Harga Semasa:
$ 0.0892
$ 0.0892$ 0.0892

Tokenomik APF Coin (APFC): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik APF Coin (APFC) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token APFC yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token APFC yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik APFC, terokai APFC harga langsung token!

Cara Membeli APFC

Berminat untuk menambah APF Coin (APFC) pada portfolio anda? MEXC menyokong pelbagai kaedah untuk membeli APFC, termasuk kad kredit, pindahan bank dan perdagangan antara pengguna. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC menjadikan pembelian kripto mudah dan selamat.

APF Coin (APFC) Sejarah Harga

Menganalisis sejarah harga APFC membantu pengguna memahami pergerakan pasaran lepas, tahap sokongan/rintangan utama dan corak turun naik. Sama ada anda menjejaki paras tertinggi sepanjang masa atau mengenal pasti arah aliran, data sejarah adalah bahagian penting dalam ramalan harga dan analisis teknikal.

APFC Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju APFC? Halaman ramalan harga APFC kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.