Lagi Mengenai API3

Maklumat Harga API3

Kertas putih API3

Laman Web Rasmi API3

Tokenomik API3

Ramalan Harga API3

Sejarah API3

API3 Panduan Membeli

Penukar Mata Wang API3-ke-Fiat

API3 Spot

Pra-pasaran

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

API3 Logo

API3Hargae(API3)

1 API3 ke USD Harga Langsung:

$0.9274
$0.9274$0.9274
-0.31%1D
USD
API3 (API3) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 02:15:17 (UTC+8)

API3 (API3) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.9087
$ 0.9087$ 0.9087
24J Rendah
$ 0.9338
$ 0.9338$ 0.9338
24J Tinggi

$ 0.9087
$ 0.9087$ 0.9087

$ 0.9338
$ 0.9338$ 0.9338

$ 10.30624803
$ 10.30624803$ 10.30624803

$ 0.49636310987915105
$ 0.49636310987915105$ 0.49636310987915105

+0.10%

-0.31%

-5.65%

-5.65%

API3 (API3) harga masa nyata ialah $ 0.9271. Sepanjang 24 jam yang lalu, API3 didagangkan antara $ 0.9087 rendah dan $ 0.9338 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi API3 sepanjang masa ialah $ 10.30624803, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.49636310987915105.

Dari segi prestasi jangka pendek, API3 telah berubah sebanyak +0.10% sejak sejam yang lalu, -0.31% dalam 24 jam dan -5.65% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

API3 (API3) Maklumat Pasaran

No.437

$ 80.12M
$ 80.12M$ 80.12M

$ 923.19K
$ 923.19K$ 923.19K

$ 140.74M
$ 140.74M$ 140.74M

86.42M
86.42M 86.42M

151,805,220.07611978
151,805,220.07611978 151,805,220.07611978

ETH

Had Pasaran semasa API3 ialah $ 80.12M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 923.19K. Bekalan edaran API3 ialah 86.42M, dengan jumlah bekalan sebanyak 151805220.07611978. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 140.74M.

API3 (API3) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk API3 hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.002884-0.31%
30 Hari$ +0.1473+18.88%
60 Hari$ +0.1665+21.89%
90 Hari$ +0.2988+47.55%
Perubahan Harga API3 Hari Ini

Hari ini, API3 mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.002884 (-0.31%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariAPI3

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +0.1473 (+18.88%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari API3

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, API3 mengalami perubahan sebanyak $ +0.1665 (+21.89%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari API3

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.2988 (+47.55%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga API3 (API3)?

Semak API3halaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu API3 (API3)

Users can create powerful decentralized applications with API3’s decentrally governed and quantifiably secure data feeds.

API3 tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus API3 pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak API3 ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang API3 di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian API3 anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

API3 Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai API3 (API3) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset API3 (API3) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk API3.

Semak API3 ramalan harga sekarang!

Tokenomik API3 (API3)

Memahami tokenomik API3 (API3) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token API3 dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli API3 (API3)

Mencari cara membeli API3? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah API3 di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

API3 kepada Mata Wang Tempatan

1 API3(API3) ke VND
24,396.6365
1 API3(API3) ke AUD
A$1.381379
1 API3(API3) ke GBP
0.676783
1 API3(API3) ke EUR
0.778764
1 API3(API3) ke USD
$0.9271
1 API3(API3) ke MYR
RM3.89382
1 API3(API3) ke TRY
38.261417
1 API3(API3) ke JPY
¥135.3566
1 API3(API3) ke ARS
ARS$1,361.372182
1 API3(API3) ke RUB
77.13472
1 API3(API3) ke INR
81.566258
1 API3(API3) ke IDR
Rp15,198.358224
1 API3(API3) ke KRW
1,278.758301
1 API3(API3) ke PHP
52.687093
1 API3(API3) ke EGP
￡E.44.574968
1 API3(API3) ke BRL
R$4.904359
1 API3(API3) ke CAD
C$1.270127
1 API3(API3) ke BDT
112.92078
1 API3(API3) ke NGN
1,385.791996
1 API3(API3) ke COP
$3,607.392455
1 API3(API3) ke ZAR
R.16.057372
1 API3(API3) ke UAH
38.168707
1 API3(API3) ke VES
Bs148.336
1 API3(API3) ke CLP
$879.8179
1 API3(API3) ke PKR
Rs263.148064
1 API3(API3) ke KZT
501.672352
1 API3(API3) ke THB
฿29.351986
1 API3(API3) ke TWD
NT$27.90571
1 API3(API3) ke AED
د.إ3.402457
1 API3(API3) ke CHF
Fr0.723138
1 API3(API3) ke HKD
HK$7.212838
1 API3(API3) ke AMD
֏354.52304
1 API3(API3) ke MAD
.د.م8.316087
1 API3(API3) ke MXN
$16.947388
1 API3(API3) ke SAR
ريال3.476625
1 API3(API3) ke PLN
3.319018
1 API3(API3) ke RON
лв3.949446
1 API3(API3) ke SEK
kr8.547862
1 API3(API3) ke BGN
лв1.529715
1 API3(API3) ke HUF
Ft304.264949
1 API3(API3) ke CZK
18.987008
1 API3(API3) ke KWD
د.ك0.2818384
1 API3(API3) ke ILS
3.087243
1 API3(API3) ke AOA
Kz845.116547
1 API3(API3) ke BHD
.د.ب0.3495167
1 API3(API3) ke BMD
$0.9271
1 API3(API3) ke DKK
kr5.831459
1 API3(API3) ke HNL
L24.317833
1 API3(API3) ke MUR
41.951275
1 API3(API3) ke NAD
$16.103727
1 API3(API3) ke NOK
kr9.039225
1 API3(API3) ke NZD
$1.538986
1 API3(API3) ke PAB
B/.0.9271
1 API3(API3) ke PGK
K3.875278
1 API3(API3) ke QAR
ر.ق3.374644
1 API3(API3) ke RSD
дин.91.541854

API3 Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang API3, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web API3 Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai API3

Berapakah nilai API3 (API3) hari ini?
Harga langsung API3 dalam USD ialah 0.9271 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa API3 ke USD?
Harga semasa API3 ke USD ialah $ 0.9271. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran API3?
Had pasaran untuk API3 ialah $ 80.12M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran API3?
Bekalan edaran API3 ialah 86.42M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) API3?
API3 mencapai harga ATH sebanyak 10.30624803 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa API3?
API3 melihat harga ATL sebanyak 0.49636310987915105 USD.
Berapakah jumlah dagangan API3?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk API3ialah $ 923.19K USD.
Adakah API3 akan naik lebih tinggi tahun ini?
API3 mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak API3ramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 02:15:17 (UTC+8)

API3 (API3) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Dari Stadium ke Skrin: Bagaimana Base, GameFi, dan Ekonomi Token Mendefinisikan Semula Sukan

September 17, 2025

Berdagang dengan Lebih Pintar: Bagaimana Pesanan Tanpa Yuran + Dibantu AI Mengubah Permainan

September 16, 2025

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

September 16, 2025
Lihat Lagi

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator API3-ke-USD

Jumlah

API3
API3
USD
USD

1 API3 = 0.9271 USD

Berdagang API3

API3USDT
$0.9274
$0.9274$0.9274
-0.29%

Sertai MEXC Hari Ini

-- Yuran Pembuat Spot, -- Yuran Pengambil Spot
-- Yuran Pembuat Niaga Hadapan, -- Yuran Pengambil Niaga Hadapan