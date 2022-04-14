Tokenomik API3 (API3)

Lihat cerapan utama tentang API3 (API3), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

API3 (API3) Maklumat

Users can create powerful decentralized applications with API3’s decentrally governed and quantifiably secure data feeds.

Laman Web Rasmi:
https://api3.org/
Kertas putih:
https://drive.google.com/file/d/1JMVwk9pkGF7hvjkuu6ABA0-FrhRTzAwF/view?usp=sharing
Peneroka Blok:
https://etherscan.io/token/0x0b38210ea11411557c13457D4dA7dC6ea731B88a

API3 (API3) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk API3 (API3), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 80.75M
Jumlah Bekalan:
$ 152.10M
Bekalan Edaran:
$ 86.42M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 142.12M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 10.424
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.49636310987915105
Harga Semasa:
$ 0.9344
Tokenomik API3 (API3): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik API3 (API3) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token API3 yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token API3 yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik API3, terokai API3 harga langsung token!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.