AppLovin Harga Hari Ini

Harga langsung AppLovin (APPON) hari ini ialah $ 765.72, dengan 0.01% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa APPON kepada USD penukaran adalah $ 765.72 setiap APPON.

AppLovin kini berada pada kedudukan #2726 mengikut permodalan pasaran pada $ 348.83K, dengan bekalan edaran sebanyak 455.55 APPON. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, APPON didagangkan antara $ 605.86 (rendah) dan $ 1,998.64 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 726.556761752886, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 470.4602767878368.

Dalam prestasi jangka pendek, APPON dipindahkan -0.06% dalam sejam terakhir dan +18.13% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 153.69K.

AppLovin (APPON) Maklumat Pasaran

Kedudukan No.2726 Modal Pasaran $ 348.83K$ 348.83K $ 348.83K Kelantangan (24J) $ 153.69K$ 153.69K $ 153.69K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 348.83K$ 348.83K $ 348.83K Bekalan Peredaran 455.55 455.55 455.55 Jumlah Bekalan 455.55189949 455.55189949 455.55189949 Rantaian Blok Awam ETH

Had Pasaran semasa AppLovin ialah $ 348.83K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 153.69K. Bekalan edaran APPON ialah 455.55, dengan jumlah bekalan sebanyak 455.55189949. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 348.83K.