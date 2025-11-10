Tokenomik AppLovin (APPON)

Lihat cerapan utama tentang AppLovin (APPON), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 16:23:41 (UTC+8)
USD

AppLovin (APPON) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk AppLovin (APPON), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 287.54K
Jumlah Bekalan:
$ 455.55
Bekalan Edaran:
$ 455.55
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 287.54K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 1,998.64
Terendah Sepanjang Masa:
$ 470.4602767878368
Harga Semasa:
$ 631.18
AppLovin (APPON) Maklumat

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Laman Web Rasmi:
https://app.ondo.finance/assets/appon
Peneroka Blok:
https://etherscan.io/token/0xd5C5B2883735Fa9B658Dd52e2FCC8d7c0f1A42Ce

Tokenomik AppLovin (APPON): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik AppLovin (APPON) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token APPON yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token APPON yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik APPON, terokai APPON harga langsung token!

Cara Membeli APPON

AppLovin (APPON) Sejarah Harga

Menganalisis sejarah harga APPON membantu pengguna memahami pergerakan pasaran lepas, tahap sokongan/rintangan utama dan corak turun naik. Sama ada anda menjejaki paras tertinggi sepanjang masa atau mengenal pasti arah aliran, data sejarah adalah bahagian penting dalam ramalan harga dan analisis teknikal.

APPON Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju APPON? Halaman ramalan harga APPON kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

