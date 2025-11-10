aPriori Harga Hari Ini

Harga langsung aPriori (APR) hari ini ialah $ 0.4289, dengan 11.90% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa APR kepada USD penukaran adalah $ 0.4289 setiap APR.

aPriori kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada --, dengan bekalan edaran sebanyak -- APR. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, APR didagangkan antara $ 0.2434 (rendah) dan $ 0.4329 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah --, manakala paras terendah sepanjang masa ialah --.

Dalam prestasi jangka pendek, APR dipindahkan +17.89% dalam sejam terakhir dan +43.78% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 838.12K.

aPriori (APR) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran ---- -- Kelantangan (24J) $ 838.12K$ 838.12K $ 838.12K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 428.90M$ 428.90M $ 428.90M Bekalan Peredaran ---- -- Bekalan Maks 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Jumlah Bekalan 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Rantaian Blok Awam BSC

Had Pasaran semasa aPriori ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 838.12K. Bekalan edaran APR ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 428.90M.