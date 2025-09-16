Lagi Mengenai APT

$4.394
+1.08%1D
Aptos (APT) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 23:30:32 (UTC+8)

Aptos (APT) Maklumat Harga (USD)

$ 4.314
$ 4.432
$ 4.314
$ 4.432
$ 19.90315084342996
$ 3.086972917064586
+0.64%

+1.08%

+0.84%

+0.84%

Aptos (APT) harga masa nyata ialah $ 4.394. Sepanjang 24 jam yang lalu, APT didagangkan antara $ 4.314 rendah dan $ 4.432 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi APT sepanjang masa ialah $ 19.90315084342996, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 3.086972917064586.

Dari segi prestasi jangka pendek, APT telah berubah sebanyak +0.64% sejak sejam yang lalu, +1.08% dalam 24 jam dan +0.84% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Aptos (APT) Maklumat Pasaran

$ 3.08B
$ 3.49M
$ 5.16B
700.99M
--
1,175,146,573.2599003
0.07%

Had Pasaran semasa Aptos ialah $ 3.08B, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 3.49M. Bekalan edaran APT ialah 700.99M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1175146573.2599003. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 5.16B.

Aptos (APT) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Aptos hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.04695+1.08%
30 Hari$ -0.537-10.90%
60 Hari$ -0.925-17.40%
90 Hari$ +0.033+0.75%
Perubahan Harga Aptos Hari Ini

Hari ini, APT mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.04695 (+1.08%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariAptos

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.537 (-10.90%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Aptos

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, APT mengalami perubahan sebanyak $ -0.925 (-17.40%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Aptos

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.033 (+0.75%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Aptos (APT)?

Semak Aptoshalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Aptos (APT)

Aptos is a Layer 1 blockchain built with safety and user experience in mind, enabling developers to build scalable, future-proof applications.

Aptos tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Aptos pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak APT ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Aptos di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Aptos anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Aptos Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Aptos (APT) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Aptos (APT) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Aptos.

Semak Aptos ramalan harga sekarang!

Tokenomik Aptos (APT)

Memahami tokenomik Aptos (APT) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token APT dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Aptos (APT)

Mencari cara membeli Aptos? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Aptos di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

APT kepada Mata Wang Tempatan

Aptos Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Aptos, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Aptos

Berapakah nilai Aptos (APT) hari ini?
Harga langsung APT dalam USD ialah 4.394 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa APT ke USD?
Harga semasa APT ke USD ialah $ 4.394. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Aptos?
Had pasaran untuk APT ialah $ 3.08B USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran APT?
Bekalan edaran APT ialah 700.99M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) APT?
APT mencapai harga ATH sebanyak 19.90315084342996 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa APT?
APT melihat harga ATL sebanyak 3.086972917064586 USD.
Berapakah jumlah dagangan APT?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk APTialah $ 3.49M USD.
Adakah APT akan naik lebih tinggi tahun ini?
APT mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak APTramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 23:30:32 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

